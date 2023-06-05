快訊

陸反壟斷加強力道 開出兩筆億元級「天價罰單」

創新低！百坪透天厝法拍16萬眾人搶標 他以這價格得標

退場海嘯來襲 三私校釀1120生需安置、逾400教職員失業

人工智慧AI 全球新浪潮

聯合新聞網／ 卓越

繼ChatGPT推出後，人工智慧AI逐漸受到各家科技業者關注。不僅谷歌Google與百度Baidu相繼推出自家的AI聊天機器人，近期微軟Microsoft也將AI科技功能結合在Office系統上的運用，以大幅提升使用者工作效率。

文．李振麟

人工智慧所帶來的競爭優勢條件，逐漸在企業營運上提高更有利的效率與創造許多新的獲利機會，讓市場看見人工智慧AI在各產業上商機運用與競爭優勢。

AI市場商機將高達九千億美元

二○二二年是人工智慧AI的生成元年，二○二三年則掀起AI運用風潮，如同ChatGPT等工具。在新的技術不斷推陳出新下，「人工智慧」、「能源貯存」以及「機器人自動化」等科技文明產品引領未來新時代，其中以「人工智慧AI」成為最重要的成長催化劑。進而帶動資訊服務、機器人自動化、電動車龍頭Tesla、半導體與自動化機械等產業新革命契機。AI的全球市場規模，每年將以二十％的速度持續成長，預估二○二六年時，全球的人工智慧產值，將可高達九千億美元商機。

AI的運用風潮，包括ChatGPT等工具，有利於「影像生成處理」與「編譯協助」節省工作時間，以提高知識工作者生產效率。另一方面也助於企業決策、降低經營成本以及風險，並縮短新產品上市時間。有了人工智慧的協助，企業可以有效建構一個強而有力的個人化工作績效，在更短的時間內完成更多的任務，如今越來越多的企業單位紛紛藉由AI的科技功能應用，節省營運成本並帶來業務上的競爭優勢。

AI人工智慧具有優勢也潛藏危機

需立法監控

目前可歸納出三大主要因素，有利於AI在各大產業中發展。

一、雲端商用計算能力，企業可藉由合理價格運算取得高效計算能力。

二、透過大量的數據資料處理，可以輕鬆建構並訓練AI演算法。

三、企業藉由人工智慧運用，減少生產管理工作，規劃出更有利的市場競爭優勢，除了縮短新產品上市時間，又可以降低營運成本及風險。

後疫情時代，全球消費動能力道重新啟動，AI應用範圍廣泛，除了文字、程式編程以及影像辨認等，未來因演算法功能提升，更有利於影片編輯以及3D產業。然而在高科技技術運用上，也引起部分人士憂心，先進的人工智慧未來將有可能取代人類的傳統工作，製造更多失業率，或者運用在智慧犯罪上，製造出更多社會問題。

根據蒙莫斯大學Monmouth University最新公布的調查資料顯示：高達四十六％的人認為，AI人工智慧高度發展下，會帶來同等數量的好處和壞處。另有四十一％的受訪者認為，這項新的科技技術將有一天會對全地球人類構成威脅，並且危害整個文明社會。

二○二三年的全球經濟面臨通膨與不景氣考驗，尤其歷經疫情大流行下封城衝擊，造成勞動力市場的勞工人力短缺問題嚴重。如今許多企業編列預算，以投入人工自動化相關設備來彌補空缺與維持競爭力，而AI人工智慧機器人正好填補企業當前所需。AI應用功能在龐大運算需求下，也同時激發雲端服務產業如同微軟、Google、亞馬遜的市場應用需求。

隨著AI人工智慧的全球性發展，歐洲議會此時此刻也提出警告，人工智慧AI發展下可能會帶來文明世界失控的風險。歐洲議會擬定出一套《人工智慧法案》，希望藉由立法新規則，作為ChatGPT等智慧工具的行使監控依據，以引導強大的人工智慧科技朝向更安全可靠的方向發展，未來將可成為世界各國的監控管理範本。

卓越雜誌2023.6號446期
卓越雜誌2023.6號446期

延伸閱讀

傳蘋果6日發表首款MR頭戴裝置 正式插旗新市場

龔明鑫：2030年因應氣候變遷人才需求增加1400萬個

NVIDIA市值破兆 證明黃仁勳17年前賭對「這件事」

研華運用微軟Azure OpenAI 實踐高效智能製造

相關新聞

頂級品味的領航者－李奧國際

李奧國際領先全球業界為頂峰客戶推出百大品牌全方位頂級服務，為客戶打造完全獨家且頂級私密的生活圈，李奧國際引領新型態尊榮服務、全球夢幻逸旅，真正實現集團承諾客戶專屬的全方位頂級生活品味，開創高端服務新局。

匯率風險管理與企業避險思維

近期一份美國國會報告「美元作為國際貨幣與其經濟效果」，說明美元為全球商品、服務和金融市場最為廣泛使用之貨幣，美元及美元計價資產的強勁表現與美元國際貨幣地位直接相關。

人工智慧AI 全球新浪潮

繼ChatGPT推出後，人工智慧AI逐漸受到各家科技業者關注。不僅谷歌Google與百度Baidu相繼推出自家的AI聊天機器人，近期微軟Microsoft也將AI科技功能結合在Office系統上的運用，以大幅提升使用者工作效率。

2023台日卓越創業家大賞 得獎企業

2023台日卓越創業家大賞，由卓越雜誌媒體集團、日本社團法人個人創業企業家協會、中華工商經貿科技發協會、台北市商業會共同舉辦，出席嘉賓包含行政院副院長鄭文燦、內政部長部長室秘書江志銘、前台北市長柯文哲、台北市副市長林奕華、立法委員李貴敏、新北市議員陳世軒與南投縣議員林友友，同時總統蔡英文與副總統賴清德特別重視台日外交情誼與青年創新創業之議題，特發賀電表示勉勵。

東吳物理與國立大學碩士班攜手共創學習環境 打造雙贏未來！

東吳大學物理學系每年「約有」50%的同學選擇升學，其中1成出國留學，9成進入國立大學研究所就讀。為了更照顧學系每一位學生的升學需求，東吳物理開創私立大學的先例，在2023年與國立臺南大學電機系碩士班，攜手簽署學習合作備忘錄，讓學生在大四時期就有機會透過臺南電機系的預備研究生制度進行校際選課，提早修讀研究所課程，為自己縮短正式修讀研究所的時間，可及早在職場卡位。

湯政仁用氫能源推動下一個綠能時代

湯政仁持續參與新創 大同經驗開啟強攻能源技術！2001年回台後，便一直都在大同大學電機工程系任教，對於大同公司體系的認識也是從此時開始，但其真正有機會接觸到擔任總經理的契機，卻不是在大同大學發生，而是就讀建國中學的因緣。建中歷史悠久，人才輩出，許多學生畢業後都會加入校友會，湯政仁也不例外，拜科技及通訊軟體發達所賜，校友們常常會在群內針對產業時事發起討論。就在一次談到大同爭議的討論中，湯政仁發言認為如果公司在公司派手上，要一改保守不容易，並在2019年底於群內分享對於市場派的看法，也展現出他對大同業務的熟稔。正巧同為建中學長、代表大同公司市場派的林文淵也在該群組中，對湯政仁的見解深感認同，便在2020年1月邀其去談論大同公司事務，並受邀擔任大同公司總經理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦