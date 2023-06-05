人工智慧AI 全球新浪潮

繼ChatGPT推出後，人工智慧AI逐漸受到各家科技業者關注。不僅谷歌Google與百度Baidu相繼推出自家的AI聊天機器人，近期微軟Microsoft也將AI科技功能結合在Office系統上的運用，以大幅提升使用者工作效率。

文．李振麟

人工智慧所帶來的競爭優勢條件，逐漸在企業營運上提高更有利的效率與創造許多新的獲利機會，讓市場看見人工智慧AI在各產業上商機運用與競爭優勢。

AI市場商機將高達九千億美元

二○二二年是人工智慧AI的生成元年，二○二三年則掀起AI運用風潮，如同ChatGPT等工具。在新的技術不斷推陳出新下，「人工智慧」、「能源貯存」以及「機器人自動化」等科技文明產品引領未來新時代，其中以「人工智慧AI」成為最重要的成長催化劑。進而帶動資訊服務、機器人自動化、電動車龍頭Tesla、半導體與自動化機械等產業新革命契機。AI的全球市場規模，每年將以二十％的速度持續成長，預估二○二六年時，全球的人工智慧產值，將可高達九千億美元商機。

AI的運用風潮，包括ChatGPT等工具，有利於「影像生成處理」與「編譯協助」節省工作時間，以提高知識工作者生產效率。另一方面也助於企業決策、降低經營成本以及風險，並縮短新產品上市時間。有了人工智慧的協助，企業可以有效建構一個強而有力的個人化工作績效，在更短的時間內完成更多的任務，如今越來越多的企業單位紛紛藉由AI的科技功能應用，節省營運成本並帶來業務上的競爭優勢。

AI人工智慧具有優勢也潛藏危機

需立法監控

目前可歸納出三大主要因素，有利於AI在各大產業中發展。

一、雲端商用計算能力，企業可藉由合理價格運算取得高效計算能力。

二、透過大量的數據資料處理，可以輕鬆建構並訓練AI演算法。

三、企業藉由人工智慧運用，減少生產管理工作，規劃出更有利的市場競爭優勢，除了縮短新產品上市時間，又可以降低營運成本及風險。

後疫情時代，全球消費動能力道重新啟動，AI應用範圍廣泛，除了文字、程式編程以及影像辨認等，未來因演算法功能提升，更有利於影片編輯以及3D產業。然而在高科技技術運用上，也引起部分人士憂心，先進的人工智慧未來將有可能取代人類的傳統工作，製造更多失業率，或者運用在智慧犯罪上，製造出更多社會問題。

根據蒙莫斯大學Monmouth University最新公布的調查資料顯示：高達四十六％的人認為，AI人工智慧高度發展下，會帶來同等數量的好處和壞處。另有四十一％的受訪者認為，這項新的科技技術將有一天會對全地球人類構成威脅，並且危害整個文明社會。

二○二三年的全球經濟面臨通膨與不景氣考驗，尤其歷經疫情大流行下封城衝擊，造成勞動力市場的勞工人力短缺問題嚴重。如今許多企業編列預算，以投入人工自動化相關設備來彌補空缺與維持競爭力，而AI人工智慧機器人正好填補企業當前所需。AI應用功能在龐大運算需求下，也同時激發雲端服務產業如同微軟、Google、亞馬遜的市場應用需求。

隨著AI人工智慧的全球性發展，歐洲議會此時此刻也提出警告，人工智慧AI發展下可能會帶來文明世界失控的風險。歐洲議會擬定出一套《人工智慧法案》，希望藉由立法新規則，作為ChatGPT等智慧工具的行使監控依據，以引導強大的人工智慧科技朝向更安全可靠的方向發展，未來將可成為世界各國的監控管理範本。