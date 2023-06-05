快訊

陸反壟斷加強力道 開出兩筆億元級「天價罰單」

創新低！百坪透天厝法拍16萬眾人搶標 他以這價格得標

退場海嘯來襲 三私校釀1120生需安置、逾400教職員失業

東吳物理與國立大學碩士班攜手共創學習環境 打造雙贏未來！

聯合新聞網／ 卓越
東吳大學物理學系與國立臺南大學電機系碩士班簽署合作備忘錄。圖/東吳大學物理學系
東吳大學物理學系與國立臺南大學電機系碩士班簽署合作備忘錄。圖/東吳大學物理學系

東吳大學物理學系每年「約有」50%的同學選擇升學，其中1成出國留學，9成進入國立大學研究所就讀。為了更照顧學系每一位學生的升學需求，東吳物理開創私立大學的先例，在2023年與國立臺南大學電機系碩士班，攜手簽署學習合作備忘錄，讓學生在大四時期就有機會透過臺南電機系的預備研究生制度進行校際選課，提早修讀研究所課程，為自己縮短正式修讀研究所的時間，可及早在職場卡位。

文/陳可昕

國立臺南大學電機系許正良主任表示，臺南電機的師資優良、資源豐富，許多碩士生尚未畢業就已經錄取台積電、聯電……等半導體大廠；過去東吳物理系的學生進入臺南電機所的表現也十分傑出。而本次申請預備研究生的三年級陳同學提到，自己是台北人，但很嚮往到南部生活，也有就讀國立大學研究所的打算。電機系碩士班的就業前景對他吸引力很強，物理系的理論背景加上電機所的應用知識可讓他的能力更上一層樓。不僅如此，考試通過正式入學，母系還提供獎學金，來補助大學時期修讀的學分費，是非常貼心的規劃。

東吳物理負責此項計劃的齊祖康教授表示，此次合作克服了諸多法令限制後才成就此事，是國立臺南大學電機系與教務長站在學生的立場大力支持，希望兩校學生皆能因此受益。未來對外合作不僅僅侷限於南部的國立大學碩士班，目前正與北部的臺灣師範大學、中部的中興大學等積極洽談中。更希望未來能將目標放遠至國外學校，讓所有就讀東吳物理的學生只要有升學需求，都能藉由母系的力量，協助他們在學習的路上如魚得水。

延伸閱讀

東吳實體畢典千人擠爆禮堂 學士班陸生僅剩10人

大學畢業首年薪資「這學群」3.8萬最高 碩畢薪資平均達5萬

與英美日等學校簽雙軌升學 三重高中畢業生可拿雙文憑

重視升學、適性發展 樹林高中繁星錄取率新北第4高

相關新聞

頂級品味的領航者－李奧國際

李奧國際領先全球業界為頂峰客戶推出百大品牌全方位頂級服務，為客戶打造完全獨家且頂級私密的生活圈，李奧國際引領新型態尊榮服務、全球夢幻逸旅，真正實現集團承諾客戶專屬的全方位頂級生活品味，開創高端服務新局。

匯率風險管理與企業避險思維

近期一份美國國會報告「美元作為國際貨幣與其經濟效果」，說明美元為全球商品、服務和金融市場最為廣泛使用之貨幣，美元及美元計價資產的強勁表現與美元國際貨幣地位直接相關。

人工智慧AI 全球新浪潮

繼ChatGPT推出後，人工智慧AI逐漸受到各家科技業者關注。不僅谷歌Google與百度Baidu相繼推出自家的AI聊天機器人，近期微軟Microsoft也將AI科技功能結合在Office系統上的運用，以大幅提升使用者工作效率。

2023台日卓越創業家大賞 得獎企業

2023台日卓越創業家大賞，由卓越雜誌媒體集團、日本社團法人個人創業企業家協會、中華工商經貿科技發協會、台北市商業會共同舉辦，出席嘉賓包含行政院副院長鄭文燦、內政部長部長室秘書江志銘、前台北市長柯文哲、台北市副市長林奕華、立法委員李貴敏、新北市議員陳世軒與南投縣議員林友友，同時總統蔡英文與副總統賴清德特別重視台日外交情誼與青年創新創業之議題，特發賀電表示勉勵。

東吳物理與國立大學碩士班攜手共創學習環境 打造雙贏未來！

東吳大學物理學系每年「約有」50%的同學選擇升學，其中1成出國留學，9成進入國立大學研究所就讀。為了更照顧學系每一位學生的升學需求，東吳物理開創私立大學的先例，在2023年與國立臺南大學電機系碩士班，攜手簽署學習合作備忘錄，讓學生在大四時期就有機會透過臺南電機系的預備研究生制度進行校際選課，提早修讀研究所課程，為自己縮短正式修讀研究所的時間，可及早在職場卡位。

湯政仁用氫能源推動下一個綠能時代

湯政仁持續參與新創 大同經驗開啟強攻能源技術！2001年回台後，便一直都在大同大學電機工程系任教，對於大同公司體系的認識也是從此時開始，但其真正有機會接觸到擔任總經理的契機，卻不是在大同大學發生，而是就讀建國中學的因緣。建中歷史悠久，人才輩出，許多學生畢業後都會加入校友會，湯政仁也不例外，拜科技及通訊軟體發達所賜，校友們常常會在群內針對產業時事發起討論。就在一次談到大同爭議的討論中，湯政仁發言認為如果公司在公司派手上，要一改保守不容易，並在2019年底於群內分享對於市場派的看法，也展現出他對大同業務的熟稔。正巧同為建中學長、代表大同公司市場派的林文淵也在該群組中，對湯政仁的見解深感認同，便在2020年1月邀其去談論大同公司事務，並受邀擔任大同公司總經理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦