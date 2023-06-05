東吳物理與國立大學碩士班攜手共創學習環境 打造雙贏未來！

東吳大學物理學系每年「約有」50%的同學選擇升學，其中1成出國留學，9成進入國立大學研究所就讀。為了更照顧學系每一位學生的升學需求，東吳物理開創私立大學的先例，在2023年與國立臺南大學電機系碩士班，攜手簽署學習合作備忘錄，讓學生在大四時期就有機會透過臺南電機系的預備研究生制度進行校際選課，提早修讀研究所課程，為自己縮短正式修讀研究所的時間，可及早在職場卡位。

文/陳可昕

國立臺南大學電機系許正良主任表示，臺南電機的師資優良、資源豐富，許多碩士生尚未畢業就已經錄取台積電、聯電……等半導體大廠；過去東吳物理系的學生進入臺南電機所的表現也十分傑出。而本次申請預備研究生的三年級陳同學提到，自己是台北人，但很嚮往到南部生活，也有就讀國立大學研究所的打算。電機系碩士班的就業前景對他吸引力很強，物理系的理論背景加上電機所的應用知識可讓他的能力更上一層樓。不僅如此，考試通過正式入學，母系還提供獎學金，來補助大學時期修讀的學分費，是非常貼心的規劃。

東吳物理負責此項計劃的齊祖康教授表示，此次合作克服了諸多法令限制後才成就此事，是國立臺南大學電機系與教務長站在學生的立場大力支持，希望兩校學生皆能因此受益。未來對外合作不僅僅侷限於南部的國立大學碩士班，目前正與北部的臺灣師範大學、中部的中興大學等積極洽談中。更希望未來能將目標放遠至國外學校，讓所有就讀東吳物理的學生只要有升學需求，都能藉由母系的力量，協助他們在學習的路上如魚得水。