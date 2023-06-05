中亞峰會分庭抗禮G7峰會 美中衝突急遽升溫

眾所矚目的G7（七大工業國組織）峰會在日本廣島圓滿落幕，除了最後一日烏克蘭總統澤倫斯基現身峰會，持續爭取各國援助並獲首肯外，會後共同宣言圍繞在「抗中」的主軸。於此同時，中國大陸也在陝西省西安市舉辦「中國─中亞峰會」，以區域外交的形式與G7峰會分庭抗禮，加上中、美重啟科技戰，以美國為首的泛西方民主陣營與中國大陸的對抗衝突勢將更加劇烈。

文•陳建維

五月十九日，G7峰會在日本廣島熱鬧展開，由於時隔多年峰會再度回到日本舉辦，且地點選在目前世界戰爭史上唯一曾遭原子彈攻擊的廣島舉辦，使得今年峰會格外獲得關注。此前，日本首相岸田文雄為了表達主辦誠意分別出訪各成員國，原本預期因為國內債務上限問題尚未解套的美國總統拜登可能派代表前往，但最終他還是選擇親自出席，展現美國經營印太區域的決心。

從經濟走向戰略合作

G7功能重新定義

G7（七國集團）起源於一九七五年，在時任法國總統吉斯卡爾和西德總理赫爾穆特‧施密特的建議下，號召同樣經濟發達的美國、英國、義大利及日本等四個民主體制國家的領導人在巴黎近郊的朗布依埃城堡開會。主要針對失業、通脹、能源等經濟危機探討應對方針。一九七六年加拿大也加入後，G7正式形成。值得一提的是一九九八年時因蘇聯解體，俄羅斯被判斷將走向民主體制而得以加入，但在二○一四年俄國吞併克里米亞後，被強迫離開G7組織維持至今。

時至今日，G7目前有歐盟委員會和歐洲理事會作為常設非正式成員與會，故參與峰會領袖為九位，而設立目的為解決全球經濟問題的G7不僅沒有常設機構也沒有國際條約，僅僅定期開會、發佈公報。成立之初的G7成員國於世界經濟量體（GDP）占比超過七十％，但隨著其他國家經濟崛起，逐漸下滑到四十％，甚至有學者認為金磚五國（BRICS，巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非）的總和已超越G7。

另一方面，二○○八年美國次貸危機爆發，造成全球性的金融海嘯，原有的G7並無法有效解決相關問題，最終由時任美國總統布希拍板將一九九九年成立，原由G7、BRICS、七個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印度尼西亞、澳洲）及歐洲聯盟組成，原本僅由各國財政部長與會的G20會議層級提升至有如G7的領導人峰會，並在華盛頓召開第一次G20領導人會議，自此G7的重要性逐漸弱化，定位也開始模糊。

時至今日，原以討論、解決世界經濟問題的G7，已變成七大工業國的固定走秀，也因為經濟影響力不再，G7會議開始由經濟問題探討轉向為由美國主導的國際議題，如二○二一年的共同宣言內含新疆和香港的人權、Covid-19在中國大陸境內的起源調查、台海穩定、提供開發中國家以及新興國家提供基建援助計劃、G7國家提供十億劑COVID-19疫苗、每年支出一千億美元幫助開發中國家減少碳排放。二○二二年適逢俄烏戰爭爆發，會議則探討持續提供資金協助開發中國家基礎設施建設。禁止進口俄羅斯黃金、對俄羅斯軍備生產和供應鏈實施進一步制裁、對俄羅斯石油和天然氣進口設置價格上限。

二○二三年東道主日本，則藉由唯一亞洲國家及主辦城市廣島的特殊歷史性地位，首先針對中國大陸以非市場導向政策與作為、台海和平穩定、新疆、西藏、香港人權、南海軍事行動…等為主，發表「抗中」宣言，接著是繼續尋求核裁軍和核不擴散、重申遵守巴黎氣候協議減排目標、要求北韓勿擴張核武重回談判桌，最後特別在峰會最後一天邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會，並重申持續且加強對烏克蘭的援助。從上可知，G7峰會已進行角色及內容的轉變，逐漸轉向國際及區域戰略擬定，但一來G7國家與現有以美國為主的西方民主同盟陣營高度重疊，二來在「抗中」這塊很明顯只有美、日熱衷，歐洲想與中國大陸建立的是去風險化、可持續性、多面化的對中經貿關係。在這點上，G7會員們顯得有些貌合神離。

中亞峰會展現實力

中方不讓西方陣營專美於前

提前於G7峰會一天，中國大陸在五月十八日至十九日，於古絲綢之路的起點─陝西西安舉辦首屆「中國─中亞峰會」參與的國家分別有哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克及土庫曼等中亞五國。因時間點重疊且場面之盛大遠超過G7，因此有部分西方媒體認為中國大陸想藉由這場峰會與G7抗衡，但不可否認的是，與會的六國除了中國大陸外，其他的中亞五國不管是經濟量體或是世界政治的影響力都比不上G7，光靠中國大陸撐場實難與其抗衡，但若從區域政治的角度來看，這場中亞峰會對於中國大陸的地緣影響力加分不少。

二十世紀初，著名的英國地理學家與地緣政治家哈爾福德‧約翰‧麥金德爵士（Sir Halford John Mackinder）曾提出「政治問題要靠實地探索得到的結果來決定」，也就是說地理情勢會決定國家情勢。基於這個理論，他認為世界有「陸權」與「海權」兩種不同強權國家的征服模式，英國能在十八世紀成為強大海權的「日不落國」，就是基於全世界海洋均為相連的地理現實，但他同時也擔憂未來當有強大的陸權崛起時，海洋強權及世界自由將會受到嚴重威脅。

隨後他也前後提出「世界島」與「心臟地帶」理論，世界島是將涵蓋地球四分之三面積的同一海洋視為一平面，位處中間相連的歐、亞、非三洲即為世界島。而當這個世界島上有一個大陸強權在陸地不受其他挑戰並且擁有足夠資源以建造艦隊時，就足以擊敗海島海洋強權。而所謂的心臟地帶則是一片位於歐亞大陸中央與北方的大平原，將可形成「一條從西伯利亞通往歐洲的大道」，而這條大道很適合高交通機動能力的陸地強權。

回到中亞峰會，中國大陸此次可說開始實現麥金德理論，透過會後的宣言，中共中央主席習近平明確表示將研究中國─中亞機制常設秘書處，並加強共建「一帶一路」倡議，和中亞五國發展戰略對接，並成立多邊合作平台，深化中國大陸與中亞間的政治互信、經貿、安全合作。此舉對於正面臨以美、日為首來自東、南邊海上壓力的中國大陸而言恰好鞏固了後方安全，也讓中央能全心應對新疆內部紛擾，不需再顧慮鄰國問題。長遠來說，中國大陸將可透過這樣的機會替代俄羅斯，利用政治、基礎建設構建一條從西北出發經中亞、中東，再到歐洲的陸路通道，並與歐洲互通有無，逐步以陸權取代二戰以來的國際海權。

抗中宣言與科技戰再啟

美中關係一去不返

此次G7峰會的會後宣言，赤裸裸的直指中國大陸企圖以實力改變現狀，並對其他國家採取「經濟脅迫」及「非市場導向政策與作為」，更以新疆、西藏、香港人權及台海和平、南海軍事行動為題指稱中國大陸為「全球安全與繁榮的最大威脅」。措辭之強硬前所未見，這也反映了美國算計之深─透過中國大陸未參與的非正式國際組織或會議向全世界表態。有鑑於此，中國大陸外交部表示，一方面由發言人華春瑩以一張青蛙坐井觀天的「G7=WORLD？」回擊，強調現實世界不會被洗腦和愚弄，同時中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使垂秀夫就峰會涉中議題提出嚴正交涉、表達強烈不滿。

而就在五月二十一日G7峰會結束當晚，中國大陸網信辦以美國記憶體大廠美光公司（Micron）產品存在較嚴重網絡安全隱患為由，要求中國大陸國內關鍵資訊基礎設施運營者停止採購美光產品，等同封殺美光科技，為中美晶片科技戰再度投下震撼彈。

一般分析均認為此舉不僅是中、美新一輪的晶片戰，中國大陸利用不到兩個月的調查時間就迅速做出封殺令，顯現其基於威權統治的基礎，能快速宣布並實施絕對禁令。也可藉此扶植中國大陸晶片製造商，更讓美國的盟友有機會進一步拿下美光的市場份額，製造經濟矛盾。而美國務院發言人馬修‧米勒（Matthew Miller）隨後也表示中國大陸針對美光的行動與其向來宣稱「對企業開放，並致力於透明監管框架」的說法不一致。

從種種跡象顯示，美中關係已事實走向惡化，過去雙方能做到「鬥而不破」、「點到即止」，如今不管是在經濟、政治上已經檯面相爭，只剩軍事尚未正面衝突，雖然西方各國一再宣稱台海和平是世界和平的重要節點，但台灣政府絕不能因此自陷國際衝突理論中的「戰爭邊緣（故意使危機衝突升級成接近戰爭的狀態，利用武力威脅或嚇阻迫使目標國讓步）」，否則尚未得利，必定先受其害！