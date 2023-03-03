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東吳大學物理學系獲教育部物理學科中心肯定

聯合新聞網／ 卓越

教育部為精進高中教師教學品質，落實推動高中課程綱要，自94年成立物理學科中心，作為教師專業社群的溝通平台，並研發彙整教學資源，東吳大學物理學系連續11年受邀合作辦理教師專業成長研習。

【文/黃小玲】

此次中學教師物理探究暨演示實驗研習會，是以『聲波』為設計主題，配合108課綱強調素養導向課程設計，由系上教師帶領來自全國各中小學近百位自然領域老師，進行素養導向教學設計實作、討論與分享，共同激盪教師新的教學思維與方法，透過教學經驗的分享與討論，讓與會者對物理教育課程與素養教學有更深層的認識；素養導向的教學是十二年國教108新課綱的特色，教師需要學習素養導向的教學案例，並學習將舊課程轉化成素養導向課程，精進課程轉化與設計能力、增進自身教學評量的知能、激發更多的教學靈感與創意，進而提升學生學習成效。

新竹縣立湖口高中王老師表示，自己每次來東吳充電都覺得意猶未盡，課程主題有深度有廣度，更感受到教授們的用心設計。「原來科學教育也能如此豐富、快樂、有趣，甚至令人意猶未盡……」這是台中市立長億高中林老師參加了本次研習會後的感想，林老師雖然是第一次參加，但已被教授們的熱情感動，帶著滿滿的收穫，迫不及待要將研習所學運用於現場教學，並分享給校內其他教師。

主辦單位東吳大學物理學系梅長生主任表示，教育體制與內容隨著社會與潮流變動，為的就是讓臺灣的下一代能透過教育適應新時代需求，東吳大學物理學系秉持著『培育學生成為具有基礎科學素養的現代人』基本精神，強化大學協助角色，並以整體高中學生之大學準備(College Readiness)，做為未來大學與高中主要合作之核心價值。系上老師們為了研習會每年絞盡腦汁設計不同的主題，帶領學生開發教具教案，從實務中培養孩子科學探究的思考方式與技能，擁有受用一生的科學能力、態度與習慣，來面對瞬息萬變的未來挑戰！藉由研習會以更貼近中小學教學現場的課程實例分享與實作方式，除精進中小學老師課程轉化與設計能力的知能，更重要的是讓與會老師感受到東吳物理專注於大學部教育的用心和努力，共同攜手前進，發揮一加一大於二的整體綜效，提升中小學教育品質，成就每一個孩子，為臺灣教育一起加油。

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