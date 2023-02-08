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南台灣之焱

聯合新聞網／ 卓越

老朋友陳榮發在「甘樂阿舍美術館」辦展，令我想起當初與他一起參與的南台灣新風格畫會。回憶光影乍現，既模糊又清晰。

文．曾英棟

80年代台灣非常熱鬧。政治上剛解嚴、經濟展翅起飛、鄉土文學興起，所有舊傳統要過渡到一個新的階段，就像換季。換季會引發過敏，而過敏會造成體質上的轉變；南台灣新風格畫會，就是一個過敏反應般的存在。

最開始是任職台南文化中心的黃宏德於1986年召集了一群人，辦了一個展。當時蠢蠢欲動的氛圍下，炎熱的南台灣出現了這個充滿實驗性的團體，一切就開始「燒」起來了。

黃宏德是爆發型的藝術家，作品也像凝聚的火山；他是畫會靈魂人物，有很多熱情。其實大家都是熱情的人，譬如從西班牙回來的陳榮發和葉竹盛受到貧窮藝術影響，將生活中俯拾可得的物品轉化為藝術，黃宏德、顏頂生和林鴻文的創作比較具精神性，我則是嘗試報紙、鐵釘等各式質材；因為大家都年輕，相互刺激、切磋，迸發火花，很像武林中的華山論劍，百花齊放。

新不見得一定好，但如果我們沒辦法欣賞新的東西，就不可能創造出更新的東西。南台灣新風格畫會就是一個新的東西、一種新的面貌，去反應當下的時間與空間，同時大家也嘗試用不同的風格，去思考與台灣這塊土地的連結。

這麼多年來，我發現台灣多元文化的特色像五味雜陳的燴鍋，很難一概而論，但也因此我們很有包容力、兼容並蓄。而當時的成員現在有在教書的，也有繼續創作、開美術館的，仍持續發揮影響力。

2024年是台南文化中心成立40週年，南台灣新風格畫會若還存在，也38歲了。台南市文化局長陳修程曾提到若有機會，或許當年的成員們可以原地再舉辦一次展覽。2024年的南台灣會是什麼模樣？那將不只是回顧，也是一個展望未來的全新出發！

第一屆「南台灣新藝術．風格展」

參與名單：葉竹盛、洪根深、楊文霓、曾英棟、陳榮發、張青峯、黃宏德、顏頂生、林鴻文。

卓越雜誌2023.2號442期
卓越雜誌2023.2號442期

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