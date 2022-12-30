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大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

阿里山的奇蹟 台灣藍莓自己種農埸

聯合新聞網／ 卓越
大生物資源暨農學院盧虎生院長（右）與台大園藝暨景觀學系李國譚教授（左）親訪產學合作基地「自己種農場」。(圖/自己種農場攝影 提供)
大生物資源暨農學院盧虎生院長（右）與台大園藝暨景觀學系李國譚教授（左）親訪產學合作基地「自己種農場」。(圖/自己種農場攝影 提供)

你吃過台灣自己種的藍莓嗎？你可能不相信，台灣竟然也產藍莓？台大生物資源暨農學院協力「自己種農場」的藍莓研究團隊辦到了。第一批台灣本地種植的台灣藍莓品牌「山丘藍」即將於2023年春節後量產上市，台大園藝系產學合作團隊克服先天氣候條件與自然環境等變數，將帶給國人從未體驗過的藍莓新鮮口感，有別於長程運輸時間可能長達一個月的進口藍莓，前一刻還在樹上的台灣藍莓，現在就可以在餐桌了，具有極大的市場吸引力與競爭力。

台灣大學農學院團隊協力培育台灣藍莓成功。(圖/自己種農場攝影 提供)
台灣大學農學院團隊協力培育台灣藍莓成功。(圖/自己種農場攝影 提供)

嘉義縣番路鄉阿里山公路旁的「自己種農場」，目前進入藍莓花期，結實纍纍的藍莓果實正逐漸轉色，盧虎生院長親訪農場時表示，很高興看到長期鑽研藍莓的台大師生團隊，透過產學合作的方式，將研究的理論基礎與專業知識，轉化為嘉惠國人的農產成果，「台灣藍莓」將成為未來產學合作的重要標竿之一。

藍莓農場使用田間新穎科技，大棚自動調節運作。(圖/自己種農場攝影 提供)
藍莓農場使用田間新穎科技，大棚自動調節運作。(圖/自己種農場攝影 提供)

陪同盧院長訪視藍莓種植成果的產學團隊指導教授台大園藝暨景觀學系李國譚教授表示，引進國外藍莓種苗後，開始種植才是真正的挑戰，運用過往研究成果及知識，解決面臨的各種突發狀況，雖然過程艱困，但也都一一克服，十分感謝「自己種農場」蔡宜玲執行長的全力配合，並帶領農場的管理團隊一起努力。盧虎生院長參觀「自己種農場」的電腦灌溉室，觀看研究團隊操作電腦監控的自動化養液灌溉系統，了解台灣首見的大棚自動調節運作；針對田間新穎科技給予讚賞，並建議農業與數位化發展需與時俱進，創造安全到安心的產程，提供給消費者更直觀的田間印象。

盧虎生院長表示，台灣藍莓學術與實務的結合，在「自己種農場」的藍莓身上看到了讓人驕傲與欣慰的成果，更建議農場未來建置數位化實境展示區，讓消費者體驗更多種植現場的實況，不僅有助於藍莓在台灣發展的建立，更是為台灣藍莓立下新模式，而院長也許諾將帶領農學院師生們一起為台灣農業付出更多的努力。

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