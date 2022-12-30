不忘初心追求極致 泥煤威士忌的引路者

對於剛入門的威士忌愛好者來說，泥煤風味威士忌的確是一種挑戰。那種類似篝火、煤炭、海藻、海水、消毒水，甚至像正露丸等「怪味」可不是一般人所能接受的。但對於泥煤風味的虔誠信徒們來說，它卻是一種「聖水」，令人深陷其中而不能自拔。

【文•陳怡瑄 攝影．黃世澤】

台灣第一家泥煤威士忌專賣店「泥威匯」，是從亞洲發跡的威士忌代理商，它不只服務全球泥煤味威士忌的愛好者，更希望能向亞洲的顧客推廣及銷售這款全世界最佳的威士忌！

泥煤威士忌的故鄉─艾雷島

說起泥煤威士忌的起源，就不得不提到位於蘇格蘭附近的「艾雷島（Islay）」，雖然艾雷島對於蘇格蘭或英國來說，是個位在邊陲無足輕重的孤立小島，但是在威士忌酒的領域裡面，它卻擁有自成一格的關鍵地位。

泥威匯創辦人潘才俊介紹到，在整個蘇格蘭威士忌的譜系中，艾雷島製成的威士忌擁有截然不同的強烈口感且普遍被認為是最重口味的一系，以帶有厚重的泥碳烘烤味（Peatiness）而出名；尤其是島南的Ardbeg、Lagavulin與Laphroaig三廠最具有代表性。

艾雷島威士忌所帶有的獨特泥煤味，源自於威士忌製造過程中所使用的泥煤（Peat）燃料，以及當地水源的風味。泥煤是煤的原始型態，其形成自動植物遺骸等有機物質，這些物質在地表下沉積的時間不足以轉化成煤炭，因此就形成了泥煤層。

蘇格蘭地區就蘊藏豐富的泥煤，蘇格蘭人習慣在製造威士忌的過程中以泥煤烘乾麥芽；由於泥煤的燃燒效率較差，產生的煙霧較多，麥芽會吸附當中的酚類物質，為釀造出的威士忌帶上獨特的泥煤味。此外，地表下的泥煤也會滲到河水中，而這些水被運用在威士忌的糖化、發酵及蒸餾，進一步影響威士忌的風味。

對泥煤癡迷的狂人

潘才俊苦笑著說：「很多人懼怕泥煤威士忌，甚至在還沒有嘗試的狀況下，就被泥煤這個詞所嚇跑了」，因此對泥煤痴迷的狂人潘才俊，在不被看好的情況下依然堅定的創立泥威匯，希望能夠透過這裡，將泥煤愛好者匯聚在一起，共同感受泥煤威士忌所帶來的層次堆疊與絕佳風味。

潘才俊回憶起與泥煤的首次相遇，是由兩款最具代表性的經典威士忌，分別為Ardbeg（阿貝）、Springbank（雲頂），「從香味、入喉到最後的尾韻，其中隱藏的芬芳香氣與複雜的風味，是不可言語的奧妙。所以我不希望泥煤威士忌被汙名化，更希望越來越多人能接受他。」為了喚醒大眾隱藏在血液中的泥煤魂，潘才俊也會定期邀請認證的泥煤威士忌專家，舉辦品酒分享會。目標不單單是販售優質的泥煤威士忌，希望能傳遞這項泥煤精神，更期許帶起全亞洲的威士忌品酒文化。

泥煤威士忌賦予的緣分

潘才俊的這種精神，不僅讓他成功在台灣泥煤威士忌市場站穩腳跟，也讓他結交到了許多志同道合的朋友。連旭榮集團執行董事黃冠華都坦言，第一次見到潘才俊時，是真的被驚豔到了。黃冠華笑著表示，當時是在飛機上，我看到鄰座的潘才俊居然「自備」泥煤威士忌飲用，我心裡想，他絕對是泥煤威士忌的狂熱份子，於是便上前攀談，從那天後我們就變成了無話不談的好朋友，我想這也是泥煤威士忌所帶給我們的緣分吧！

黃冠華本身對泥煤威士忌也有著一段特別的情懷，年輕時，他在英國愛丁堡大學攻讀碩士，宿舍附近就是威士忌博物館，也因此啟蒙他品酩威士忌，他特別著迷於泥煤威士忌所帶給他的香氣，再加入一滴水來喚醒一杯酒，搭配上好的美食，更能讓生活富足。

同時是美食評論家的黃冠華分享了不同看法，很多人都說威士忌適合獨飲，但每個人口感不同，所以食物與威士忌的搭配與否都是見仁見智的。

接觸威士忌已有二十多年經驗的小高老師表示，每一款威 士忌，都像一道個人化的味蕾與嗅覺習作，只有不斷實驗、 探索，才能找到最適合自己的威士忌。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品酩屬於自己的威士忌

每一種酒都會有一個美好的平衡點，該如何去呈現，也是由個人決定。小高老師接觸威士忌已有二十多年經驗，除了是知名Shaka Lounge酒吧老闆，也是泥威匯及京都五間飯店的老師兼顧問。當初小高老師追隨日本師傅學習各種調酒，爾後又對威士忌產生濃厚興趣，進而接觸到泥煤，成為熱愛泥煤威士忌的一員。如何真正品酩威士忌，小高老師和大家分享幾個步驟：品酩的第一步，首先是觀察酒體顏色，將聞香杯輕晃幾圈後，觀察酒液的「行腳」。接著嗅聞，將鼻子湊近杯裡，讓不同香氣啟動你的嗅覺感官與記憶，而嗅覺是最能直接進入淋巴系統，啟動情感與記憶的感官。

第二步，小飲一口在嘴裡，體驗它在舌尖的前味，在舌後端的味道，以及在口腔裡的整體平衡感。

第三步，加入幾滴水，體驗酒液在味道香氣的變化，加少許水後，即使在杯裡仍會持續變化。

小高老師也補充道，每一款威士忌，都像一道個人化的味蕾與嗅覺習作，只有不斷實驗、探索，最終才能找到最適合自己的那一支威士忌。

姐姐潘才華以協助者的角色在一旁默默扶持潘才俊，未來 泥威匯的版圖將拓展至全球，引領世界。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將興趣發展成事業

的泥煤引路者

看著潘才俊事業有成，姐姐潘才華感動地說到，潘才俊從小就有一股領導者的風範，如今又能將興趣與事業結合，這是現在很多人都無法辦到的事情。

如今泥威匯的版圖也逐漸拓展至全球，潘才華也注入更多心力在泥威匯上，從初期處理會計稅務問題，到未來全球分店的財務規劃，潘才華盡心盡力，以協助者的角色在一旁默默扶持潘才俊，而潘才俊未來也將持續引領著大家向前邁步，將泥煤威士忌推廣至普羅大眾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康