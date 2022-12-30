堅持專業能力及服務熱誠 富士達保經逆境成長

富士達保險經紀人成立邁入第十六年，作為保經業的模範，多年來以優質的服務與完善的經運模式，為客戶量身打造合適的保險方案，透過有溫度的服務及最專業的保險規劃，幫助每個人做好風險控管，以及對保險價值的堅持與把關。

【文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭】

富士達保險經紀人（以下稱富士達保經）優質的經營年年榮獲多項指標性大獎，包含八度蟬聯「國家品牌玉山獎」、五度蟬聯「華人公益金傳獎」、十度榮獲「保險信望愛獎」。去年《2022卓越保險評比》富士達保經以良好的企業形象挾高人氣從眾多保經業者中脫穎而出，三度榮獲「最佳保險經紀人獎」肯定。

危機變轉機以優良的經營理念嶄露頭角

儘管疫情對全球經濟造成巨大影響，富士達仍憑藉優良的公司體質與經營理念嶄露頭角，實屬保經之最。

富士達保經董事長廖學茂表示，自踏入保險業三十多年來，從基層業務員做到高層經營管理，非常了解每位業務員在經營保險事業上的辛勞與需求，因此在創立富士達時就決心以保險公司的規格來經營。無論是在業務制度、教育訓練、智能系統、競賽獎勵到內勤支援從不懈怠，富士達保經一直以「永續發展」為目標去制定經營策略。

去年一波防疫險風潮，讓全台民眾瘋買保險，突然間大量的契約進件，也考驗了台灣產險公司、保經公司業務員及公司內勤行政的處理能力。

動盪的局勢令許多民眾人心惶惶，但廖學茂卻自信地說道：有時候「危機就是轉機」，許多看似「問題」，處理得當反而成為「機會」。舉例來說，防疫險之亂所產生繁瑣的行政事務，眾多保戶的問題要處理，雖然影響到業務員的日常作業，但同時不僅拓展了業務員的潛在客戶，許多民眾也更加意識到保險的重要性。在這個時間點，透過業務同仁的分析規劃，了解到自身擁有的保障是否足夠，不少人就是在這波防疫之亂中，重新審視並補強了自己的保險。

廖學茂接著補充，我們作為保經通路，代理超過三十間產壽險公司，可以用最嚴格的標準為保戶把關，從保戶的立場出發，規劃最合適的保單，公正客觀地站在客戶的角度上，為保戶挑選體質好的公司，以及適合客戶的商品。為此，富士達也非常重視教育訓練，透過邀請金融、稅務、法律等領域的專業講師定期授課，提供業務員多樣化的課程內容，讓業務員能隨時掌握最新的產業動態。唯有具備足夠的專業素養，才能夠真正為客戶做好最優質的保險規劃，即便在動盪的大環境中，也能發揮風險轉移的功能，這樣的優勢讓富士達保經在疫情之中仍能保持業績成長態勢。

富士達保經將持續秉持積極創新，並用最誠摯的心守護每位客戶。

注入生力軍 挑戰無限可能

除了重視教育訓練、培養員工專業素養外，富士達保經也期望未來能注入各年齡層的新血，並在二○二二年啟動增員計畫，積極延攬各界人才，欲加速增員、增才的腳步，目標至二○二三年中成長二○○％。

富士達保經針對不同的人才也推出

三種徵才專案。首先針對完全沒有保險經驗的新人，推出「CEO培育鑫專案」，透過每月責任額目標制定，達標就可領財務補助，協助新人在進入保險業的前期，業務量較不穩定時，有一個目標可以追尋，並透過財務補助讓新人穩定下來。富士達保經也為了體恤新人剛起步的辛苦，責任額從低額循序漸進加高，多數的新進同仁都能夠按照公司的步調成長茁壯。

另外，針對有職場資歷但沒有保險經驗的社會人士，公司也提供「1000大企業人才招募專案」，只要符合招募標準，進入公司後在一定的時間內達成目標業績，就能快速三級跳晉升業務經理。

最後是公司的主力專案「ODP創業鑫專案」，針對保險同業人才，訂定三階段的目標業績，達成責任額可獲得財務補助，另外還核發十二個月的達成獎金，高額獎金也吸引非常多頂尖高手來挑戰。除了優於業界的業務制度，富士達保經也投注非常多的資源，幫助業務同仁在文書處理及商品銷售上更加便利。

廖學茂也竭誠歡迎有志的青年及各界的菁英人才，勇於改變接受挑戰，經由公司密集的系統化職前訓練、銜接訓練與富士達大學各級在職培訓，轉變成保險經代業的專家，把正確的保險觀念帶給每個家庭。

富士達保經讓幸福循環社會中

富士達保經在業界立足多年，持續以作為保經業的模範為目標。除了在業務表現亮眼外，在公益活動、回饋社會上富士達保經也不遺餘力。

「公益對我來說是一種本分與責任，善盡社會責任更是我領導企業的宗旨」，廖學茂認真地說道，對於公益廖學茂也拋磚引玉，親自領導公司透過各種實際行動回饋社會。為了讓同仁們熱心公益，每年富士達也會推出不同的主題響應，如二○二二年推出「公益共好」的口號，透過三種愛心與溫暖傳遞出去：分別為「公益服務」、「教育發展」以及「捐款傳愛」。

未來，廖學茂也會帶領富士達保經持續傳遞溫暖，期盼愛的散播能得到善的迴響，將這股能量凝聚成「公益共好」的精神，讓幸福循環在社會之中。

迎合趨勢 成為業界領頭羊

除了回饋社會外，廖學茂也期許富士達能達到「五最」，分別為：最好的服務、最具專業力、最佳公益代表、最高產能以及最前瞻數位性，富士達誠摯的精神，為客戶做好每一份保單規劃，同時也樹立業界的優質標竿。

此外，富士達保經的金融科技實力領先業界，為了徹底發揮保險經紀人的通路優勢，透過「富士達AI機器人」智能秘書系統，將所有公司行政、教育訓練、商品分析等功能全部數位化，打造不受時間地點限制的「行動辦公室」。系統也不斷優化精進，開創各項新功能，加以提升業務員的工作效率與客戶服務品質。未來富士達保經將持續秉持積極創新，並預計於二○二三年領先業界，開啟金融科技的新里程碑，搶佔先機、放眼國際，並用最誠摯的心守護每位客戶。