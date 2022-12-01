遠雄人壽關注環境生態 落實永續經營理念

【文．編輯部 圖片．遠雄人壽提供】

遠雄人壽關心生態系統及野生動植物的生存，攜手屏東科技大學連年推動「守護億隻鴞」生態復育行動，致力保護及維持生物系統穩定，將守護環境生態列為企業的社會責任。

台灣面積雖小，但擁有豐富的自然環境，也因此孕育出多樣性生態面貌，是相當珍貴的自然資產，然而隨著極端氣候影響，越來越多生物面臨生存危機，根據二○二二世界經濟論壇全球風險報告顯示，「生物多樣性喪失」已列入全球十大風險之一，實質影響到人類生活與永續發展。

遠雄人壽攜手屏東科技大學連年推動「守護億隻鴞」生態復育行動，致力維護生物多樣性。

復育及保護生態系

用自然解方形成正向循環

為實踐ESG永續發展，留給下一代美好豐富的自然環境，遠雄人壽自二○二一年起與屏東科技大學野生動物保育研究所合作，選定水源保護區屏東縣高樹鄉作為示範場域，以守護貓頭鷹為主軸，於田間架設巢箱及棲架，讓貓頭鷹和老鷹得以在良田上駐足停歇，並運用猛禽生物防治法，減少農藥使用，促進農田生態系健康。為持續擴大復育版圖，二○二二年將計畫擴展至台南縣東山區，積極創造永續生態棲地，用自然解方形成正向循環。

除投入生態復育行動，遠雄人壽進一步協助催生在地生態作物，包括屏東高樹「鴞旺來」鳳梨以及台南東山貓頭鷹生態黑米與白米，活絡地方農村產業，另輔以偏鄉產地教學，號召社會大眾一同加入實踐生態保育的行動，進而建立永續農產飲食觀念，藉由選擇「友善耕作、本土生產、減碳蔬食、少添加物及資源循環」等永續面向的食物，日常三餐也能實踐永續。

鴞媽媽入住遠雄人壽巢箱 安心育雛。

將生態課程帶入校園

向下紮根環境教育

不僅如此，遠雄人壽更將環境教育向下紮根，在生態復育計畫中除了棲地營造之外，並結合在地偏鄉國小多元教育，將生態課程引入學童的課堂之中，讓關懷陪伴及永續知識同時進入偏校及在地社區。

十一月遠雄人壽志工團即偕同屏科大及自然野趣生態教育工作室老師們前往台南東山聖賢國小，透過掛設貓頭鷹巢箱、生態課程，讓全校小朋友在遊戲中學習生態保育、了解減少田間用藥、動物食物鏈的觀念。遠雄人壽並捐贈生態讀物給學校圖書館，期待孩子們在課程結束後持續透過閱讀進行生態學習，成為家鄉生態的守護者，將永續環境的理念傳遞給下一代。

為進行鳥類生態研究，遠雄人壽特別於巢箱和棲架上裝設紅外線自動相機，迄今捕捉到許多猛禽鳥類的蹤影，像是黑翅鳶、領角鴞等，多元的生態存在，是維持永續的根本，遠雄人壽全力守護，並將這些珍貴畫面剪輯紀錄，分享於「遠雄人壽Hold生活」官方影音頻道，希望讓更多人也能一窺生態界原始美麗的面貌，藉此喚起社會大眾珍愛自然、正視氣候環境危機議題。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「現在的每個行動都將牽動未來，身為企業公民，守護環境生態我們責無旁貸！」接下來，守護億隻鴞計畫由農村社區一路擴展至林間，目標為復育人工樹林內的貓頭鷹族群，這也將會是台灣林業的創新之舉，遠雄人壽承諾會持續透過各項環境永續實踐行動，為國人生命增添好生活，為台灣土地打造友善陸域生態。