月配ETF 填息率大比拚

【文／周佳蓉】

四月又有多檔月配型ＥＴＦ募集，包括野村、群益、兆豐的ＥＴＦ，雖然投資人特愛領股息，但你真的挑對了嗎？除了殖利率、選股策略之外，還需關注什麼？

許多季配與月配型的台股ＥＴＦ近來陸續公布收益分配金額，會在四月中下旬左右開始配息，同時，四月後又有三檔新的月配型商品進入募集期，包括野村的台灣趨勢動能高股息、群益科技高息成長ＥＴＦ、兆豐投信的台灣電子成長高息等權重ＥＴＦ，可望再掀起一波申購熱潮，而雖然月配型ＥＴＦ以復華台灣科技優息為首，去年六月才以新人的姿態出現在資本市場中，卻掀起投資人廣泛的關注度，直至今年三月統一投信的統一台灣高息動能和元大投信所推的元大台灣價值高息兩檔ＥＴＦ，再將申購熱潮推向了高峰，初始認購金額兩家合計衝上二二○○億元，雖然在三月二十日、四月一日掛牌後股價紛紛跌破發行價，但參與人數不減反增，00940光是申購期間就高達七○．八萬人參與認購，掛牌後又擠下原本排名第三的群益台灣精選高息，受益人數再衝上八七萬人，00939則有三三萬人，受益人數排名第七，顯見投資人參與的熱絡程度。

掛牌後規模迅速膨脹

隨著投資人對於「股息」的追求越發狂熱，上市櫃公司的配息趨勢也逐漸在改變，例如全球重要晶圓代工龍頭台積電二○一九年改採為每季配息後，幾乎每次除息皆能在一、兩天就順利填息，順應台股配息頻率變高的趨勢，投信業者亦瞄準小資族、領息族，推出發行價低至一萬～一萬五千元左右的月配型基金和ＥＴＦ產品，降低入手的門檻，投資人熱烈追捧之下，使高股息ＥＴＦ頻頻出現「掛牌後規模迅速膨脹」的現象。

雖然受到投資人熱烈追捧，這些月配型ＥＴＦ也存在一些需要注意的地方。首先，月配息ＥＴＦ的配息金額可能因成分股的配息狀況而有不同，並非每月都能有固定的配息金額，例如去年第四季才掛牌的台新永續高息中小、中信成長高股息，因多數成分股除息時間已過，加上新上市的ＥＴＦ會有緩衝期，不會即刻配息，因此最快的時間是，00936在四月中旬除息，00934以及今年新掛牌的00939、00940等也都得等到七、八月才會除息。

其次，月配息ＥＴＦ為了達到穩定配息目標，會將可分配收益年度總金額依照配息頻率平均分配，因此，投信發行商需賣出部分成分股來籌措現金，衍生出交易成本，也會反應在淨值當中。

再來，越來越多業者將ＥＴＦ導入收益平準金機制，在預告配息後遇到投資人大額申購或贖回時，可發揮穩定配息率的作用。證交所為此已要求投信業者需完整揭露ＥＴＦ收益分配組成項目占比，包含股利所得、收益平準金、已實現資本利得及其他所得等等。投資人在挑選ＥＴＦ時，除了可比較各檔ＥＴＦ配息來源組成，總報酬率、ＥＴＦ追蹤指數的篩選方式、填息狀況都是重要觀察指標。

成分股誰最快填息？

目前台股中約有五檔已掛牌的月配型ＥＴＦ及一檔雙月配的ＥＴＦ，因為月配型商品屬於資本市場的新兵，只有復華台灣科技優息擁有較完整的除息紀錄，掛牌以來配息九次除了十二月耗時四○日填息，其餘都很快在三日內完成填息，填息率一○○％；雙月配的永豐ＥＳＧ低碳高息掛牌至今已有兩次配息，最近三月份配○．二四六元，至今仍未填息，填息率暫為五○％。

其他ＥＴＦ儘管到今年七月除息前還有數月的空窗期，不過仍能從內含成分股的歷史資料觀察，以近五年的平均填息天數尋找能快速填息的公司。元大台灣價值高息成分股有合勤控、啟碁、樺漢、環球晶、傳產的東元、寶成等十四公司平均填息天數皆在三○日內，與中信成長高股息家數相同並列第一；統一台灣高息動能則有欣興、東陽、台光電等十三家；00929有景碩、精成科、華通等十二家，00936聚焦於永續、高息的中小型股，最大持股是背光模組大廠瑞儀，選股池較為不同，有中美晶、上緯投控、環球晶等十家歷史紀錄能快速填息。