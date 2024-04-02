歐股普遍創高霸榜的關鍵

【文／魏聖峰】

沒有ＡＩ，歐股不輸美股；航太國防和武器股相對強勢，俄烏戰爭推升營運成長；今年歐央降息有望，道瓊歐盟銀行類股指數創六年新高，汽車股成強勢指標。

雖然歐洲經濟面臨衰退的風險，尤其是德國經濟成長率在去年下半年連兩季衰退，不過，在美股創新高激勵下，歐股也維持創新高表現。三月間，法、德、瑞士、荷蘭、丹麥和挪威股市均創新高。沒創歷史新高的歐股，也都創下好幾年新高。西班牙股市創近七年新高，義大利股市創十六年新高，英國股市距離歷史新高也不遠。今年以來，國防、航太、銀行、汽車和電力設備股表現最強眼，維繫歐股多頭表現。

受到俄烏戰爭影響兩年多的歐洲經濟，即使已經度過戰爭剛開始時的能源危機，但歐洲電價這幾年上漲造成抑制消費的問題卻也是不爭的事實。去年下半年整個歐元區經濟幾近零成長，尤其是最大經濟體的德國，在去年第三、四季連兩季負成長，拖累歐元區經濟表現。通膨方面，從去年下半年至今，歐元區ＣＰＩ年增率維持下降趨勢，到二月份已降到二．六％，但還是比市場預期的二．五％略高。法國、西班牙二月ＣＰＩ年增率都在二．九％，德國二月ＣＰＩ年增率則為二．五％。去年一整年，歐洲經濟面臨的是類似停滯性通膨問題。通膨風險高，迫使歐洲央行不得不維持高利率。市場預料歐洲央行在六月間應該有很大的機率降息，緩和經濟成長停滯的問題。

歐股強勢的理由

經濟面雖然表現不佳，歐股大部分也沒有ＡＩ供應鏈，但歐洲股市從去年至今的表現卻不輸美股。歸納原因如下：首先，美股創新高效應，資本市場蓬勃成長；第二，銀行利率不高，股民把銀行存款拿出來買股票、ＥＴＦ以及相關的股市基金。後疫情時期，歐洲央行為了控制通膨，將指標利率從負○．五％升息到四％。不過，四％的利息還是比不過在股市尋求較高的投資報酬。在多頭市場下，若能有紀律地操作，即便會面臨市場風險，年報酬率會比放在銀行生利息要好得多。存款戶資金陸續投入資本市場或是委託專業投資機構操盤，帶動歐洲投資機構的交易規模；第三，歐洲主要國家的債市殖利率已經從去年下半年起走跌，即便歐洲央行還沒降息，股市的投資風險下降，有利股市多頭。

俄烏戰爭對歐股的影響仍大，德國豹２坦克、M1A1、M1A2及零件製造商的萊茵金屬，今年以來股價上漲超過八一％。全球三大航空引擎製造商的勞斯萊斯，今年以來股價累積漲幅超過四二％，是英國股市表現最強的成分股。法國航太國防設備製造商的Safran、Thales今年以來股價漲幅分別有超過三一％和十八％的漲幅，在歐股當中表現強勢。

不僅如此，英國航太系統（BAE Systems）今年以來漲幅也超過二一％。英國航太系統是英國最大跨國軍火商和航太航空設備公司，也是美國國防部第三大武器合約供應商。英國航太公司表面上不是半導體製造商，在去年十二月第一家拿到美國政府晶片補助法補助三五○○萬美元的業者。該公司在美國半導體工廠主要生產F-15、F-35戰機和商用衛星的關鍵晶片，提高相關軍事用途晶片產量提高到四倍。英國航太系統去年營收二五三億元英鎊（約三二○億美元）、營收年增率八．五八％，但去年全年ＥＰＳ僅○．六三二英鎊（約○．八四美元）。預估今年營收年增率將會達九．四九％、二七七億英鎊（約三五一億美元），全年ＥＰＳ○．六七九英鎊。

英國航太系統擁先進技術

像英國航太系統這類軍工複合體，每年的營收如能維持在五～十％間的成長，就能維繫股價多頭表現，絕對的獲利數字於這類公司的投資並不是那麼的重要。去年英國航太系統成立新部門獵鷹工廠（Falconworks），用來研發下一世代尖端軍事航太技術。英國航太系統過去參與颱風（Typhoon）戰機、F-35閃電II戰機，目前也正在研發暴風雨（Tempest）戰機。該公司和義大利的李奧納多（Leonardo）、日本三菱重工共同研發下一代先進戰鬥機。該公司擁有頂尖的國防航太技術，在產業地位尚無法被取代。李奧納多今年以來股價漲幅五五．八八％，表現不俗。