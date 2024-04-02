Q2多空攻防 4大關鍵

【文／方亞申】

第二季傳統淡季且首季財報公布，對股價將是考驗；惟台幣貶值有利外銷，配合520軍工相關題材等族群仍具表現空間；台股陸續除權息、ETF五月將有換股潮等，都令個股有高點可期。

台股繼去年上市櫃各上漲二六．八三％及二九．七六％後，今年首季再各漲十三．一八％及七．六％，表現優異。累計從去年初以來上漲幅度僅次於費半及日股。首季上漲主要在於權值股表現都相當不錯，台積電大漲三三％，貢獻指數約一千六百點，幾乎占了台股上漲點數三分之二；ＡＩ題材持續在輝達股價首季大漲八六％下，下游代工大哥們股價表現幾乎都跑贏大盤漲幅，尤其是許久未漲的鴻海單季大漲四三．五％，總市值再度超過聯發科居第二名。而諸如廣達、緯創、緯穎、技嘉等漲幅都超過十六％。

四大關鍵題材貫穿Q2行情

傳產則是重電四雄華城、中興電、亞力及士電表現是股市最強次族群，漲幅以五成起跳，士電及華城漲幅都超過一倍，連大同也補漲。ＡＩ用電量大，加上政策上進行強韌電網改善計畫，都給予重電股業績及股價有很大想像空間。其次則是汽車ＡＭ族群，東陽、帝寶、堤維西股價漲幅以三成起跳。金融股表現也相當好，金融指數上漲六．三五％，且今年都高喊偏高的配股息，漲幅超過十％的不少，元大金、中信金、遠東銀、京城銀等，都是民營金控及銀行股。

上述這些強勢股引領台股走揚，基期墊高，第二季一般都認為是淡季，但是還有四大關鍵題材可期：一、第一季台幣大貶將有匯兌收益，二、新總統就任延伸的信賴產業、三、ＥＴＦ以最新掛牌的元大台灣價值高息（00940）五月要換股。四、各公司大都宣布股息，當殖利率高於四％時，只要國際股市未大幅回檔，低檔支撐又將顯現，這些題材都有助個股持續表現。

第一季國際股市表現都很優，ＭＳＣＩ全球股市指數第一季攀升七．七％，創下二○一九年來最大漲幅。美股部分，標普季線上漲十．二％，創一九年來第一季最佳漲幅。道瓊指數第一季收高五．六％，寫下二一年來最佳首季表現；那斯達克指數漲幅達九．一％。費半大漲十七．四九％。標普及道瓊都收在歷史新高附近。亞洲日本及台灣創歷史新高；歐洲的德國及法國亦同。今年最新竄起的是菲律賓及越南。

美國景氣不錯，國際油價今年上漲超過十五％，使得通膨似乎壓不下去，但是聯準會再度聲明今年降息三次機率大，時間市場臆測約在六、七月開始，頗有為年底總統大選行情造勢可能。而美國預計降息、美元利率高峰已過，國際貨幣型基金的錢開始跑出來，全球市場資金多。美股今年科技股以ＡＩ領軍，輝達及美超微單季股價大漲超八二．五％及二二五％，帶動費半成分股如設備的艾司摩爾、應材、美光、博通、海力士等大漲。連戴爾及惠普股價都大漲。這股氣勢也延伸至汽車股如通用汽車大漲超過二二％，迪士尼以及能源股艾克森美孚、西方石油、默克等表現都令投資人滿意。

三月份表現最佳的就是金融股，美國銀行、富國銀行、摩根大通等今年漲幅都跑贏標普。整體來看，美國走向輪漲格局，去年十一月上旬以來，四大指數就沒跌破過季線，只要站在季線之上，就有利台股表現。

ＥＴＦ資金大潮來襲

日圓微調貨幣政策，卻引發日圓貶值至一五一；台灣央行雖預防電價上漲引來通膨而升息半碼，但台幣跟著貶值，央行統計，第一季主要亞幣全面貶值，日圓貶六．五六％、泰銖下殺五．九七％、新台幣重挫三．九二％、韓元貶三．七八％，其餘貶幅介於一．四七～二．九％。外資趁著ＥＴＦ買股而大賣，三月買超台股僅剩二二七億元，首季則買超一三七三億元；而投信受00940及00939兩檔ＥＴＦ募集、進場，三月買超二○二○億元歷史紀錄，幾乎快是國安基金一半規模！首季買超台股二一七○．七五億元。

四月份以後還有數檔ＥＴＦ將募集，但是金額可能不若00940的一七二五億元了，市場擔心00939及00940兩檔合計超過二二○○億元短時間快速投入股市、拉高部分個股價格後，接下來是否無以為繼？不過看看買進個股，的確都有一定獲利、配息基礎，儘管短時間可能拉回，不過若殖利率還在四％以上或是業績維持成長，後面股價還是有機會上漲，只是速度減緩。而加權指數第二季表現，歷史紀錄上漲機率較低，接下來進入除權息，間接拉低指數，所以指數要想持續創高向二二五○○點挑戰，可能要等第四季。倒是低檔季線已緩升至一八七五○～一九○○○點，中期具有不弱支撐。

指標就在台積電、聯發科、鴻海、台達電以及代工大廠廣達、緯創、緯穎及英業達身上。台積電第一季法說會時，ＡＩ晶片搶產能還沒有那麼強，隨著CoWoS產能增加，H100等晶片產出可望加快，市場預估三奈米產能下半年將接近滿載，產出順利對於下游伺服器AI GPU供給將轉為順暢；接下來才是新的GB200晶片。且包括英特爾、聯發科、超微及蘋果手機、筆電晶片都投產三奈米，一旦消費性ＩＣ活力再恢復，NB/PC加入ＡＩ功能後銷售，預期有助台積電今年ＥＰＳ挑戰三八元、明年向四五元邁進，何況台積電第一季就可望交出好成績，尤其首季美元匯率是以三一．一做基礎，如今收在三一．九九，將有額外匯兌收益。新台幣匯率變動○．五％，對台積電單季毛利率影響約有百億元。若以ＥＰＳ三八元、本益比二○倍計算，股價約在七六○元具有較強支撐；過了八月以後，股價將開始反應明年獲利，若以每股賺四五元、ＰＥ二○倍計算，股價將向九百元推升。