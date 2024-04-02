2代高息ETF新秀榜 拒絕抱團！

【文／吳旻蓁】

台股相關ETF前仆後繼持續發行，對於籌碼面有穩定的作用，為了避開抬轎的耳語，未來ETF的選股將更靈活、更能凸顯白馬股的新價值。

台灣ＥＴＦ熱潮盛況空前，市場規模飆漲，從二○○三年僅三九六億元，至今已突破四兆元，根據金管會報告，截至今年二月底止，台灣ＥＴＦ市場共有二四一檔ＥＴＦ掛牌交易，ＥＴＦ規模達四兆一九九○億元，顯示ＥＴＦ已成為國人理財的主要商品之一；其中，有四八檔為台股ＥＴＦ，規模已高達一兆五二七八億元，對比一九年僅一二七四億元規模，顯見資金對ＥＴＦ的青睞。而摩根資產管理在全球ＥＴＦ市場分析也提及台灣的ＥＴＦ五年複合成長率近四成，為全球第一。

台灣ＥＴＦ成長率全球第一

尤其，又以高股息ＥＴＦ最受市場歡迎，包括風險相對分散，配息率不斷創新高，加上保有流動性、節省稅務費用的配息模式，且從年配到季配、月配等配息頻率多元，都讓高股息ＥＴＦ成為近年股市新顯學。資金對高股息ＥＴＦ趨之若鶩，從統一台灣高息動能ＥＴＦ（00939）及元大台灣價值高息ＥＴＦ（00940）雙雙募集超過千億即可見；而伴隨兩檔現象級ＥＴＦ，市場亦出現不少狂熱現象，包括民眾解約定存、向銀行貸款等。

無獨有偶，ＥＴＦ風潮的火熱，同樣也在另一檔中信上游半導體ＥＴＦ（00941）上演。此檔為國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ＥＴＦ，追蹤ICE FactSet上游半導體指數，囊括一籃子的隱形冠軍，涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料，包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等，如信越化學、艾司摩爾、應用材料、東京威力科創等皆為重要成分股。

而中信上游半導體ＥＴＦ自三月十五日上市後，也引發投資人瘋搶，帶動股價狂飆，最高來到十七．二五元，溢價幅度一度飆破十％，並讓發行單位中信投信罕見發公告，示警大幅溢價留意買貴的風險。且在需求熱切下，中信上游半導體第一次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為一九五億元，中信投信也指出，將於四月一日至三日採取控管額度，進行初級市場配售；若申購超過每日可配售額度，即進行抽籤作業。

成分股若太集中，金管會嚴審

綜上，在在可見台灣ＥＴＦ市場的火燙程度，然對此，金管會憂心民眾一頭熱之下忽略投資風險，二七日更特別發出聲明，強調ＥＴＦ並非定存替代品，並首度明確列舉出三大投資風險，包括市場風險、折溢價風險、集中度風險，提示民眾必須留意。除此之外，針對台股ＥＴＦ募集熱度檔檔創新高，為降低集中度過高風險，金管會表示，未來新送審ＥＴＦ成分股若重複性過高，將要求投信業提出說明，投信業必須提改善計畫或調整方向，等業者調整完後，金管會才會核准。

由此來看，接下來投信在ＥＴＦ成分股的選擇上，勢必也將避開已過度集中的個股，也因此，此時或可伺機尋找有機會被投信看上的穩健績優股。值得一提的是，ＥＴＦ的價值是由背後成分股的市值組成的淨值，而若個股市值太小，將不利發行商大量買進，且易造成個股波動；不過，觀察近來不少中型價值股在配息優、基本面佳的支撐下，股價力爭上游，故伴隨市值壯大，或也將有機會成為投信選入ＥＴＦ的標的，像是ＩＣ通路、營建等類股多有資金青睞的跡象。