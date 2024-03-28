水情告急 超前卡位水資源股

【文／莊家源】

近期適逢枯水期，中央與地方政府都提醒民眾節約用水，除了節流政策之外，在開源部分也規劃建置多座再生水、海水淡化廠，將為相關業者帶來營運利多。

每年到了二～三月，台灣時常有缺水、水庫水情吃緊等問題出現，今年三月十九日經濟部水利署將桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為綠燈，意即須加強水源調度及研擬措施，近期中央氣象署也表明今年春季各地雨量為正常偏少，許多水庫蓄水量不斷下探，呼籲民眾節約用水。

台灣列缺水國家之一

根據經濟部水利署統計，台灣每年平均降雨量為二五四二毫米（約九一五億噸），是全球平均值的二．六倍，但由於台灣地勢高聳、河流短小且湍急，不易留住水資源，因此總降雨量當中有二二％蒸發、六○％流入海洋、十八％留存在河道與地下水，等於每年可用的水量約為一六五億噸。

隨著全球暖化與氣候變遷，導致水資源供給的豐枯極端化，另一方面工業、經濟發展，對水資源的需求持續增加，根據各縣市國土計畫與水利署的預估，到了二○三六年，全台灣產業用地面積將比二○年增加二二％，工業用水量也將從每年十六．八億噸成長至二二．八億噸，漲幅達三五％，而台灣因產業發展特性，以處理產業用水與廢水為首要目標，如提升工業用水回收循環比例，將可降低缺水風險。

其實，水利署早在一三年就開始規劃國內再生水廠建置，直到二六年一共規劃要建置十一座再生水廠，涵蓋桃竹、台中、台南、高雄等地，其中第一座高雄鳳山、臨海再生水廠已於一八～一九年間完工，每日產水達四．五萬噸直接供應中鋼使用，預計十一座全數完工後，每日可供再生水達三○萬噸，相當於兩個台積電的用水量。

另外，也在台灣本島規劃設置八座逾萬噸級的海水淡化廠，分布在桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄地區，其中，新竹及台南一期計畫已核定並通過環評，將優先推動，可望在二七～二八年完工，對於水資源相關業者，除帶來工程收入，還有代操作營運的經常性收入挹注。

水資源業者手握大單

除了持續設置再生水廠之外，北水南調、南水北送、中水北送南調也是水資源調配重要一環，強化區域調度也會是未來降低缺水風險的重中之重。目前上市櫃的水資源業者當中，國統、中鼎與欣陸一○○％持股的子公司欣達環工，專攻公部門標案工程統包及完成後的代操作營運，兆聯實業則是針對工業客戶。（全文未完）