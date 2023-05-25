快訊

統一發票開獎！萊爾富買豆漿、茶葉蛋 幸運兒花46元就中千萬

台灣旅行團在濟州島傳車禍！34名台旅客送醫治療

Netflix「非同住者」台灣多收100太貴？1圖看各國比較 這國盤子價貴近2.5倍

美股投資機構持股曝光

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

美國第一季四大指數表現，以科技類股為佳，透過十三Ｆ報告可看出，各大投資機構的持股變化，可作為調整依據。

十三Ｆ報告為美國證券交易委員會（ＳＥＣ）規定資產管理超過一億美元的投資機構，在每個季度結束後四五天內須向ＳＥＣ提交持股明細以及資金去向。這些投資機構包含共同基金、對沖基金、信託公司、養老基金、保險公司等，多數散戶或投資機構，都會想要互相了解手中持股與增減持標的，但是由於具有時間差，所以即時性不足，並不利於短線操作，然若從長期投資的角度來看，則具有一定價值意義。

股神巴菲特的波克夏海瑟威最新一季向美國證交所遞交的十三Ｆ文件顯示，今年第一季於美股買進二八．七億美元、賣出一三二．八億美元，即為淨賣出美股，而手上持有現金與約當現金為一三○六億美元，外國投資不在該文件中，然於五月初提交文件顯示，出售中國電動汽車製造商比亞迪約十億美元的股票，而之前也透露加碼日本五大商社股份，不過時間表與變化尚無法得知。

增持蘋果與美國銀行

波克夏主要加碼蘋果、西方石油、美國銀行、花旗集團、惠普、派拉蒙全球影業與Markel（從事保險、再保險與投資業務的控股公司），新買進持股則有第一資本（美國金融控股公司）與Diageo（英國的跨國酒精飲料公司，旗下品牌如斯米諾、約翰走路等）。

而減碼持股方面，包含雪佛龍、通用汽車、亞馬遜、動視暴雪、Celanese（全球主要乙醯基產品生產商之一）、McKesson（美國醫療保健公司）、怡安（全球最大規模保險集團公司之一），另外清光持股則有台積電、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行以及ＲＨ家居集團。

從五大持股來看，持續加碼第一大持股蘋果與第二大持股美國銀行，各增加逾二．二％，第三大持股美國運通與第四大持股可口可樂則是持股不變，不過減碼第五大持股雪佛龍十八．七六％，另外，增持比例最高的是惠普十五．七七％，而減持比重最高的則是通用汽車，減少兩成持股。

巴菲特可以說是忠實果粉的代表，日前接受ＣＮＢＣ專訪表示，「如果是蘋果用戶，有人給你一萬美元，唯一條件是拿走iPhone，且永遠無法再買一支，相信沒有人會接受。但是相同提議之下，要你不要再買福特汽車，你會接受這一萬美元，然後改買雪佛蘭。」顯示在巴菲特的心中，蘋果擁有極為強勁的品牌忠誠度，並讚揚庫克是最優秀的執行長之一。

台積電的你丟我撿

五月六日股東會上，巴菲特提及台積電是全球管理最好的企業之一，且在晶圓代工領域擁有領導地位，但是地點是決定調整投資的關鍵因素，繼去年第四季調節手中台積電ＡＤＲ八六％之後，第一季全部清倉，但是，麥格理加碼大約七八○○萬股，截至第一季底持股市值為七三億美元，富達投資加碼約一四一○萬股，持股市值近四○億美元。

另外，避險基金Coatue Management以及老虎全球則是新買入台積電ＡＤＲ的投資機構，其中Coatue Management第一季買入五九○萬股的台積電ＡＤＲ，價值逼近五．九億美元，老虎全球也買進價值約一．四八億美元的台積電ＡＤＲ，這四家機構法人聯手買進台積電ＡＤＲ的數量與金額，遠高於首季波克夏所賣出。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2249期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

沒跟進巴菲特！國發基金台積電仍有16億持股 稱「這原因」一張都沒賣

投資路相伴70年 從巴菲特、孟格體悟人生道理 謝金河：樂觀和成功互為因果

跟著巴菲特腳步 元大投信新發行日股龍頭企業基金大舉募集200億規模

巴菲特評台積電 國台辦：值得台灣同胞認真聽、認真想

相關新聞

大立光以戰逼單 築起護城河

高階智慧機鏡頭升級的趨勢依舊，但是手機市場需求疲軟，直接壓抑了大立光的營運表現，不過近期對特斯拉祭出專利戰攻擊，意外在車用鏡頭市場掀起話題。

美股投資機構持股曝光

美國第一季四大指數表現，以科技類股為佳，透過十三Ｆ報告可看出，各大投資機構的持股變化，可作為調整依據。

Computex全面聚焦AI

今年度的台北國際電腦展，將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣，其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。

謝金河：尋找有底蘊的老牌公司

二○二三年匆匆又過了將近一半，全球金融市場仍在升息壓力下各自調整，這當中有幾個突出的亮點，一是日本日經指數在近周單周大漲一四二○．○五，漲幅四．八三％，這一周最高來到三一三五二．五三，寫下三十三年新高，成為全球最閃亮的市場。

日股大驚奇 台股也瘋狂

日本終於突圍長達30多年的通縮泥沼，CPI年增率連續兩個月突破2％，給予日銀翻轉貨幣政策正常化的機會。今年G7峰會在廣島舉辦，提高日本國際地位，天時、地利與人和條件串在一起，造就日股的多頭強勢！

國際低基期族群伺機而動 記憶體、半導體設備、5G晶片…跌夠了

半導體景氣尚未好轉，記憶體、半導體設備、５Ｇ晶片以及亞馬遜、Garmin和Netflix財報公布後雖然財報內容好壞參半，股價有築底跡象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦