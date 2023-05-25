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Computex全面聚焦AI

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

今年度的台北國際電腦展，將邀請到Nvidia、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro等科技巨擘到場助陣，其中以黃仁勳對高效能運算與AI技術的演說備受關注。

一年一度的科技產業盛事，台北國際電腦展（Computex 2023）將在五月三十日至六月二日於南港展覽館展開，是自Covid-19疫情爆發後首度恢復的大規模實體展，本次展覽主題以「科技未來，無限可能」，將呈現全球最新科技產品，包括高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等應用領域，預計總共有二六個國家、超過一千家廠商參與。

在為期四天的Computex展中，分別邀請到繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、通訊晶片大廠高通（Qualcomm）資深副總裁Alex Katouzian 與Kedar Kondap、車用電子與物聯網晶片大廠恩智浦（NXP）執行副總裁Rafael Sotomayor、電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖、與伺服器廠Supermicro執行長梁見後等人進行主題演講，為大家提前揭露最新的創新科技未來將如何改變世界。

科技大咖現身電腦展

其實Nvidia在近年藉著以ＧＰＵ驅動的創新技術引領著全球ＡＩ產業，旗下產品廣泛獲得各大超級電腦、ＡＩ技術廠商與雲服務業者採用，近期更由於顛覆性的ChatGPT使用Nvidia的ＧＰＵ而成為鎂光燈的焦點，同時在今年三月舉辦的ＧＰＵ技術大會（Nvidia GTC 2023），執行長黃仁勳除了宣布與微軟（Microsoft）、谷歌（Google）及甲骨文（Oracle）等公司合作，還推出一系列針對特定生成式人工智慧推論的ＧＰＵ以及專用軟體之外，更攜手台積電、艾斯摩爾（ASML）與新思科技（Synopsys）等開發結合ＡＩ的運算式微影技術cuLitho，使半導體製程技術在ＡＩ的加持下能持續突破，或許今年的Computex的主題演講中，Nvidia也將公布更多與ＡＩ產業相關的消息，以及可能宣布更多消費級的GeForce RTX 40產品。

另外，通訊晶片大廠高通也將以「智慧運算全新時代」為題，分享高通如何實現通訊關鍵技術在行動裝置上的應用，進而推動智慧運算的全新時代。競爭對手聯發科也預計在本屆的Computex中展示旗下全系列產品，儘管今年智慧型手機終端市場低迷不振，但聯發科持續深化智慧型手機ＡＰ與各相關產品線的整合能力，並拓展如車用ＩＣ、數據機晶片、智慧家庭、WiFi 7網路晶片等產品線，藉由豐富的產品布局，穩住營運。

這次Computex除了展示ＡＩ、通訊技術之外，還設有汽車科技主題館，根據國際半導體產業協會（SEMI）預估到二○二八年，全球汽車電子市場規模將突破四千億美元，年均複合成長率達七．九％。資策會（ＭＩＣ）的研究報告也指出，全球車用電子市場成長潛力已超越資通訊產品，預估二○二二∼二五年均複合成長率達十二％。

在主題館當中將展出完整智慧座艙解決方案，包括車載娛樂系統、汽車數位儀表板、車載資通訊系統、汽車電子後照鏡系統、駕駛監視系統等，以及相對應的先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛平台，並且可依照客戶需求提供轎車、商用車與巴士等客製化設計規格。

根據Digitimes資料統計，全球資料傳輸量在二○二○∼二二年間暴漲超過三倍，預估到二○二五年將達到近一六○ＺＢ，年增逾一．六倍，主要受到通訊軟體（LINE、Telegram）、網路直播（Facebook、TikTok、Instagram）、高解析度影片（Youtube、Netflix）等程式、檔案大小持續提升，帶動資料處裡量越加龐大，因此將加速各大雲端服務業者資料中心建置。

伺服器展望維持正向

隨著各大新興應用包含自駕車、AIoT與邊緣運算等持續發展，將促使雲端業者開始大量投入ＡＩ相關設備建置。根據TrendForce統計，截至去年底為止，預估搭載GPGPU（General Purpose GPU）的ＡＩ伺服器年出貨量占整體伺服器比重近一％，而今年預估在ChatGPT相關應用加持下，可望讓ＡＩ相關領域的發展加速，預估二二∼二六年複合成長率將達十．八％。

以去年各大雲端服務業者在ＡＩ伺服器採購的占比來看，北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft合計占六六．二％，中國近年來隨著國產化力道加劇下，ＡＩ建置浪潮隨之增溫，以字節跳動（ByteDance）的採購力道最為顯著，年採購占比達六．二％，其次緊接在後的則是騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）與百度（Baidu），分別占二．三％、一．五％與一．五％。

ＯＤＭ大廠廣達今年前四月營收為三四四○．二二億元，年減六．六五％，首季ＥＰＳ一．六八元。雖然受到ＮＢ出貨量衰退影響，導致ＮＢ營收占比跌破五成，但在資料中心業者對伺服器需求的拉動下，雲端相關產品占比提升至近四成，且本身擁有Meta、Google、Microsoft、AWS等北美四大雲端服務供應商的訂單，其中占Meta及Google供貨比重高達五∼六成，對AWS、Microsoft的供貨占比分別為近二○％、五∼十％。

法人表示，目前廣達林口廠的伺服器主機板產能已經全滿，為了因應後續成長需求，除了泰國廠持續擴產，美國加州、田納西州以及德國廠三大海外後段組裝廠區也逐步擴大規模。此外，今年在戴爾（Dell）、Supermicro、慧與科技（HPE）等品牌伺服器廠的需求相對疲軟，白牌伺服器占比持續增加，Trendforce預估今年白牌伺服器占整體市場比重將提升至三六．三％，以大型雲端服務業者與白牌伺服器為主的廣達，將有機會獲得更多新的ＡＩ伺服器訂單。

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