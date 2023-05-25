日股大驚奇 台股也瘋狂

【文／魏聖峰】

日本終於突圍長達30多年的通縮泥沼，CPI年增率連續兩個月突破2％，給予日銀翻轉貨幣政策正常化的機會。今年G7峰會在廣島舉辦，提高日本國際地位，天時、地利與人和條件串在一起，造就日股的多頭強勢！

股神巴菲特在二○二○年八月首度買進日本五大商社的股票各五％股權，去年持股比重各加碼到六％。今年四月中旬巴菲特到日本訪問，且表明將日本五大商社持股各再加碼，持股比重增加到七．四％，引發市場熱議。

巴菲特加碼日本五大商社持股等於向日本法人和投資人保證，投資日股能帶來不錯的收益。巴菲特儼然是這波日股多頭的點燃者，外資投資機構和日本法人跟進，帶動這波日股多頭漲勢。東證所第一部指數在五月十八日首度創下三十年新高後，日經二二五指數也在五月二十二日收盤創下一九八○年九月以來的三三年新高，這也是泡沫經濟崩潰以來的新高收盤價。

從巴菲特買進日本五大商社股票至今報酬率相當驚人，最少的投資報酬率是八三％（伊藤忠商事），報酬率最高的投資報酬率高達二三七．五％（丸紅），三菱商事、三井物產和住友商事等三檔的投資報酬率介於一二二∼一四一％。巴菲特以實際的行動投資日股擁有極高報酬率，顯然當初巴菲特看到日股的投資價值才能成就後來的高酬率表現。

日股引發出三個啟示

這波日股的創新高行情仍處於進行式中，至截稿為止，日經二二五指數今年以來累積漲幅十七．五八％、東證所第一部指數累積漲幅也超過十三％。日股今年來的漲幅表現，在全球主要指數中僅次於Nasdaq指數。日股會在這個時候出現強勁的多頭表現，與當地經濟情勢好轉有很大關係。日本三月ＣＰＩ指數年增率達三．一％、四月ＣＰＩ指數年增率進一步上揚到四．一％，並創下一九八一年九月以來新高。ＣＰＩ年增率連續兩個月超過日本央行通膨目標，政府期待已久的溫和性通膨終於出現，給予新任央行總裁植田和男有機會逐步取消二十多年的超寬鬆貨幣環境，有助於貨幣政策正常化。

此外，第一季日本ＧＤＰ年增率達到一．六％，表現優於市場預期的○．七％。今年以來美元兌日圓維持在一三○∼一四○美元間。這區間的日圓匯率對日本經濟和出口，屬於相對舒服價位，有利日本企業的海外競爭力。

這次日股再創一九九○年代經濟泡沫化以後的收盤新高，給予台股和其他國際主要股市立下三個啟示。首先，巴菲特看好下，外資全力買進；外資四月共買進日股四．九七兆日圓（約三六○．六五億美元），創下二○○五年一月以來單月買進新高。高盛證券首席日股策略分析師科克認為，政府、監管當局、匯市和國內外投資人的興趣趨向一致，有機會讓日股創造出十年一遇的政策驅動下的牛市。他認為，以歷史標準來看，日圓兌美元匯率疲弱，即使日圓未來一年逐漸升值，也不見得會衝擊日本企業的競爭力，而且還會帶來華爾街投資日本市場的順風。

日企買進庫藏股金額創新高

日股的投資價值浮現是第二個啟示。日股經過長時間的盤整期，這段期間企業治理標準提高，企業向股東返還現金並買進庫藏股的金額逐步拉升，提高股東權益報酬率和日本企業的投資價值。日股目前的股價淨值比（P/B）僅一．三倍，低於S&P 500指數的四倍和道瓊歐盟六○○指數的一．八倍。截至三月底為止的上個會計年度，企業宣布買進庫藏股金額達到七一四億美元，創下歷史新高。巴菲特投資日股的三菱商事，就在五月上旬宣布買進二二億日圓的庫藏股。根據券商Jefferies統計，有將近五成的企業在資產負債表上有淨現金部位，高於美國企業的二二％。日本企業最近減少交叉持股比重，以提高投資股東的收益。東證所成分股中有五四％的公司，股價低於帳面價值，而S&P 500指數僅約七％。

去年引領日股大漲的成分股以軍工相關股為主，三菱重工是當時漲幅最大者，石川製作所、川崎重工、住友機械和日立製作所等表現強勢。今年漲幅大的個股以價值型當道。從附表來看，神戶製鋼所今年以來股價漲幅超過七成，股價淨值比僅○．四七倍，大日本印刷股價淨值比僅○．九八倍，橫濱橡膠的股價淨值比○．七九倍，三井造船僅○．四二倍，尼康○．八八倍，本田汽車○．五九倍。上述日股強勢指標股今年來股價漲幅不小，即使大盤已來到三十三年新高，股價淨值比都還未超過一倍，凸顯目前價位仍極具投資價值，未來續漲機率高。