【文／方亞申】

台股來到季線附近，中小型股或因業績不佳、漲幅過大急速拉回，焦點股AI伺服器、下游代工五哥、工業電腦乃至漲價的面板及價格落底的記憶體族群等仍有輪漲機會；政策股軍工、資安、電網等漲多拉回等待另一次買點。

紐約聯準銀行公布四月消費者預期調查顯示，消費者對未來一年的通膨預估略有下滑且低於前值。報告還顯示，三月銀行危機並未嚴重影響美國消費者情緒。最近包括穀物、油價都下跌，由於油價近周大跌至六三．三五美元，而後反彈至七二至七四美元，但今年累計還是下跌超過九％，加上房價下跌，現階段只有美國四月非農就業人口增加二五．三萬人優於預期，失業率降至三．四％的逾五○年低點，顯示即便經濟降溫與銀行業持續動盪，美國就業市場依然強勁。惟未來幾個月將與去年此時通膨急速升高相比，預期下半年通膨率將持續下降；也就是聯準會這次急速升息二○碼、五至五．二五％的動作將告一段落。接下來可能持平觀察經濟情況。

出口亮點：資通與視聽產品

另一方面，美國財長葉倫警告，國會再不盡快提高舉債上限，財政部將耗盡現金，美債違約大限最快可能落在六月一日，拜登邀請眾議院議長等國會四巨頭會面，共商化解倒債危機，若未來一周沒有具體結論，將對美股產生不確定性，這點是要注意的。

這次因為出現OpenAI的ChatGPT用戶人數急遽擴增，微軟股價創去年四月以來新高；供應ＧＰＵ的輝達則創去年元月第一周以來新高，加上蘋果業績超乎預期，有印度等國家彌補中國衰退的部分，股價也來到去年八月以來新高，使得那指距離今年高點一二二六九點很近。半導體股超微季報公布股價先跌後大漲，費半指數只要能攻克三○○○～三○三七點就屬轉強，後面就等輝達公布季報。標普及道瓊則以月線為強弱關卡。美國利率見頂機率大，美元指數降至一○二以下，資金流出美國，但美股卻能有此表現算是不錯，歐洲股市依舊維持在相對高檔；亞洲股市中國五一假期後，政策積極作多，以銀行股及ＡＩ相關股為拉抬焦點，上證指數創今年新高，深圳指數則稍弱，年線站上才屬轉強。而印度股市也創今年新高，顯見國際資金依舊旺盛。

電子下游五哥震盪盤堅

台灣主計總處四月二十八日公布第一季經濟成長率為負三．○二％，較原預測大減一．八二個百分點，為金融海嘯以來減幅最大的一季；再來財政部五月八日發布四月海關進出口統計，四月出口三五九．六億美元，年減十三．三％，寫下連八黑，所幸資通與視聽產品在拉貨力道回升，四月年增五．四％，終結先前連五黑的走勢轉正。整體而言傳產深陷頹勢、科技略有改善，個人電腦似有觸底跡象，但要再觀察一、兩個月。資通與視聽產品是四月出口亮點，接單轉強，出口回升到五四．七億美元，創歷年同月最高，和上年同月相比，更結束連五黑後翻紅。其中電腦零附件年增三九．七％，是十四個月最大增幅；交換器和路由器也年增十七．八％。

財政部預估五月出口還將衰退，未來要注意是台積電、聯發科及大立光三檔權值股走勢，台積電調高今年第一季現金股利至三元，雖然台積電對今年四個季度配息能否維持三元的論調不予評論。但市場預期全年股息有望挑戰十二元，果如此有利吸引外資買盤。但週二消息見報該股股價卻下跌，五百元是整數強弱關卡；再來聯發科對於後市也是保守，大立光四月營收不佳，認為五月也不好，兩檔個股皆遇利空，能否守穩六三八元及兩千元關卡將攸關指數能否守穩一五五○○點之上！

另一方面，最近開始見到科技業有漲價聲，尤其面板價格連續三個月上漲，友達、彩晶及群創已回到現金成本，由於中國目前是全球最大ＬＣＤ面板生產國，且過去拿政府補助得以承受巨額虧損，惟現階段中國補助轉向半導體，諸如京東方等也禁不起持續大賠錢，所以可以說是市場有志一同不想做賠錢生意，產能利用率預估將提升至七成以上，第二季有機會轉虧為盈，加上友達、群創及彩晶股價低、日ＫＤ值低檔交叉向上，有利向上震盪盤堅。而連動的驅動ＩＣ族群天鈺、瑞鼎、聯詠、敦泰，理論上四月營收都上來才是，但並不明顯。

惟其中龍頭聯詠對第二季看法相當樂觀。第二季業績看增的原因有三：一是新產品量產，二是出貨組合比較好，包括遊戲及筆電的高階產品，三是客戶新機鋪貨，配合大陸六一八購物節促銷活動。在聯詠三大產品之中，以中小尺寸成長最多，主要成長來自於OLED驅動ＩＣ拉貨，VR/AR相關產品量產，以及中國大陸手機需求。大尺寸次之，客戶庫存經過三至四季度調庫存，已回復正常，大尺寸驅動ＩＣ在TV/IT應用出貨增加。預估第二季營收在二九五至三○五億元之間，季增高達二四％左右。由於該公司首季ＥＰＳ七．八一元，第二季有機會向九．五元挑戰。預估全年有機會向三六元推升，有利股價推升。

這次下游代工五哥中，股價表現都相當不俗，緯創受惠伺服器出貨好，股價今年大漲五成，但是四月業績又下來；倒是信心滿滿的廣達，認為在筆電、雲端、ＡＩ伺服器三管齊下，廣達兼具技術及營運能力，未來可望更壯大。廣達去年ＥＰＳ七．五元，僅次於前年的八．七元，並未像緯創將伺服器部門切出去掛牌，全部保留在企業中，今年景氣雖不好，但前四月營收衰退僅六．七％，最重要是今年股價表現很優，去年底收盤價七二．三元，今年以來股價幾乎不受大盤影響，一直震盪盤堅，四月除息六元後，近半個月來馬上填息且股價再創新高，以最高價計算，全年已上漲三八．六％，至今股價依然維持在十日線之上；仁寶首季則交出三率三升，ＥＰＳ○．三二元成績，除息後已填息九成，接下來前四月營收僅衰退九％的英業達，尚含息一．五元，可寄望填息行情。