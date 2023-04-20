三檔黃金概念股熬出頭

【文／周佳蓉】

美元連日走弱、通膨數據回落、聯準會升息接近終點的市場預期，促使金價逼近歷史新高，資金湧向黃金的勢頭持續，更有利於帶動黃金概念股走強。

國際黃金價格強強滾，歐、美國銀行業風暴擴大之下，市場避險情緒高漲，帶動金價自三月初以來一波狂飆，單一個月就大漲逾七％，而四月以後黃金又進一步上揚，徘迴在二千美元附近，距離歷史高點二○七五美元僅一步之遙。從公布的幾項數據來看，包括美國三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增五％，創二一年五月以來新低；美國初次申領失業救濟人數增至二三．九萬，高於預期的二三．五萬；生產者物價指數（ＰＰＩ）年增二．七％，低於市場預期的三％，顯示通膨數據正在回落，而在通膨升溫放緩、升息造成銀行業動盪下，即使Fed五月還可能進一步升息一碼，但市場已憧憬升息循環接近尾聲。

貴金屬ＥＴＦ衝高

黃金是一種公認的全球貨幣，因為不孳息，投資者僅能從當中賺取價差。然而Fed於去年三月升息進入緊縮循環後，利率上調帶動美元強勢回歸，美元資產相對於黃金變得更具吸引力，也壓抑了去年部分時間的金價表現，如今受到SVB、Signature美國銀行業倒閉的動盪和經濟衰退的擔心，黃金作為避險資產的特性又再度浮現；此外，美元指數自去年高點回檔至今已近六％，與美元走勢呈現負相關的黃金在美元走軟時，也有助於價格的拉抬。

近期金價不僅站上每盎司二千美元大關，來到一年多來新高，相關貴金屬也受到激勵，白銀、鈀金近一個月走勢相當強勁，一個月漲幅超過十二％與十八％。法人指出，市場對於停止升息及降息期待是帶動金價走高的重要關鍵。根據歷史統計資料來看，升息循環結束後三個月，黃金平均上漲五．八四％，白銀平均上漲九．四五％，若是啟動降息的話，後六個月黃金平均漲幅為十七％，白銀平均漲三一％。

惠譽三月底提到，隨著全球金融動盪加劇，黃金未來幾年都將保持高點，市場機構多數都看好黃金不久可能突破新高。渣打銀行預測黃金未來十二個月目標價為二一○○美元，目前由金融服務機構CMC Markets對黃金最為看好，上看二五○○～二六○○美元。

至於黃金ＥＴＦ方面有三檔標的可留意，包括期元大Ｓ＆Ｐ黃金、期元大Ｓ＆Ｐ黃金正２以及期元大道瓊白銀，近來股價也反映金銀價格上揚，期元大Ｓ＆Ｐ黃金三月重啟漲勢，自去年低點至今約有二二％漲幅；期元大Ｓ＆Ｐ黃金正２與期元大道瓊白銀漲幅分別達二五．六％與三十．四％。

台廠受惠漲價效應

黃金等貴金屬價漲，價格持續走揚下，對於貴金屬提煉的廠商而言將享有漲價效益，三家台灣指標廠有佳龍、金益鼎、光洋科後市值得關注。

佳龍是國內少數擁有貴金屬提煉能力的大廠之一，在貴金屬精煉的技術可將黃金純度達到九九．九五％、白銀達九九％，也能從電子廢料中提煉出銅、鉛、鋅、鐵、錫、鋁等金屬出售，並藉由廢品回收回到國際金屬市場，創造循環經濟的價值。

佳龍產品營收占比是以黃金與金鹽為主，約各占四成，金鹽比重又稍高。金鹽主要應用在電路板、連接線、引線等各類電子零件、通訊、軍事和科學儀器等鍍金材料，可以滿足各產業客戶在電鍍製程的需求，二二年受俄烏戰爭、運費、水費高漲影響，公司盡量擴大金鹽銷售，避免黃金交易成本上揚對營運帶來衝擊，而今年佳龍也與寶晶能源合作共同打造位於桃園市觀音區六ＭＷ的儲能電廠，切入儲能領域，因為易受金屬價格波動性影響，若金價、白金漲勢持續強勁，就能帶動營運走高。三月營收○．九四億元，年減一．三％，已從二月雙位數衰退幅度收窄。