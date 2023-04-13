謝金河：台股的質變與量變

【文／謝金河】

時序進入第二季，這個時候年報已在三月三十一日完全揭曉，去年第四季全體上市櫃公司淨利五八八八億，這是二○二○年第二季以來最差的數字，造成第四季獲利減半的幾個重要因素，大致不出如下幾個產業。

一是攸關全台灣最具獲利能力的半導體產業，到第四季急轉直下，ＩＣ設計的聯發科少三八．五％，聯詠少六三％，瑞昱少五三．七％；驅動ＩＣ的瑞鼎少六七．二％，敦泰少九七．八％，天鈺少七五．一％，以ＮＢ為主的義隆少九六．四％，幾乎所有ＩＣ設計產業到了第四季獲利都急轉直下。而晶圓代工股，二線的力積電減少六九％，只有台積電一枝獨秀，去年第四季大賺二九五九億，成長二八％。

台積電法說帶來什麼訊息

看到台積電這個數字，假如拿來跟第四季的淨利五八八八億放在一起比，得到一個可怕的結論，台積電一家公司賺的錢占了第四季全體上市櫃公司一半多，台股能站在一萬五千點以上，台積電可說居功厥偉！但現在問題來了，台積電的訂單有遞延效果，第四季ＩＣ設計公司的慘澹業績，可能進一步衝擊台積電第一季的獲利，現在必須深入了解台積電在第一季的獲利，及可能第二季業績出現的谷底。

台積電三月營收一四五四．○八億，這是一年多新低數字。第一季營收五○八六．三二億，也幾乎退回去年第一季水準，以這個營收來推估第一季淨利，ＥＰＳ可能在八、九元之間，如果第二季又不如第一季，上半年ＥＰＳ可能只有十五元左右，現在市場上熱烈期待台積電法說會帶來什麼樣的訊息。

巴菲特最近到訪日本，在日本五大商社的持股從六％拉升到七．四％，今年日經指數在二萬七、八千點徘徊，但軍工股、貨櫃航運到商社股，股價都顯著上揚。巴菲特被問及為何一季就把台積電股票出掉八成多，他的回答是地緣政治，而這也限制了台股向上發揮的空間。

台灣對中國的出口市占率最高達四三．九％，今年到第二季為止降到三四．三％，三年來大減九．六％，這當中與美中晶片戰爭、台灣出口到中國的半導體業績大減有關。過去多年來，台灣對出口中國享有逾千億美元順差，一旦半導體出口受到限制，台灣的出口立即呈現疲態。

面板業景氣露出曙光

最近財政部公布三月出口三五二億美元，比二月增十三．四％，但比去年同期減少十九．一％，其中占出口四成以上的電子零組件衰退十七．四％，台灣對中港出口也大減二八．五％，這是連續八個月的負成長，美中晶片戰爭延燒，加上中國經濟調整壓力，台灣的半導體產業恐怕還有一段辛苦的路要走，這次的ＩＣ設計產業，除了像創意、世芯ＫＹ、M31、祥碩）等與ＡＩ高度結合出現亮眼表現，其他多數仍在等待黎明破曉，現在比較值得期待的是面板景氣露出曙光，與面板連結的驅動ＩＣ。

三月營收公告結束了，是判斷景氣榮枯重要的訊號之一，以面板雙雄來看，友達三月營收一九一．八五億，已經比元月一五九．五億高出很多，群創也從一二五．九六億拉升到一七五．○五億，這都是近一年來新高。面板產業是最早反轉的產業，跟著面板的驅動ＩＣ，像敦泰在二二年ＥＰＳ二八．二七元，天鈺達三一．三七元，瑞鼎連續兩年大好，二一年ＥＰＳ三九．七三元，二二年五○．九二元，聯詠二一年ＥＰＳ創下驚人的六三．八七元空前佳績，但去年下半年獲利大幅下滑，現在營收從七二．二三億拉升到九一．八億元。

過去面板像是大宗物資產業，價格波動激烈，友達及群創都深思轉型之道，這次群創持股五一．二九％的睿生光電上市股價站在一五○元左右，為產業帶出一條新路，睿生卡位Ｘ光平板偵檢器，去年ＥＰＳ五．六二元，市場上反應三○倍本益比，看起來頗有可為。

台灣在過去十年，從面板到相關模組、背光板等都在尋找新出路，像中光電過去以背光板為主，再到液晶顯示器，如今延伸到影像產品的固態光源，現在旗下轉投資公司有很多創新智能顯示器及影像控制產品，在醫療器材界已占有一席之地，這次中光電智能機器人也是無人機國家隊重要成員。近三年中光電ＥＰＳ由三．五九元、五．二元到六．○三元，配息從四元到四．五元，都可以看出本業精進的一面。

尋找力爭上游的股票

這些年液晶顯示模組轉型很成功的眾福科，佳世達入股二八．八二％，近三年ＥＰＳ由二．五八、四．五八到六．○八元，去年配五元股息，同時拿下鈺緯三四％股權，鈺緯有眾福科加持，股價也從二四．一五元大漲到六○．九元，從中光電到眾福科，最近我也注意到久正光電的轉變，王世岳力撐久正數十年，後來久正得到佰鴻入股，過去每股淨值一直在面額以下，去年底財報終於浮上十一．○四元，已是正常營運的公司。去年淨利二．四九億，ＥＰＳ一．五四元，過去從來沒有配息紀錄的久正，二一年配出○．一九元，今年要配○．七元，以現在十四元上下的股價，殖利率有五％。

久正從一家瀕臨全額交割的公司，主要是在競爭激烈的中小尺寸顯示器市場找到利基空間，毛利率也從十一％左右拉升到近二○％，現在帳上現金多於負債，過去一年本業獲利從三八二九．六萬拉升到一．六七億，久正旗下還有一家光學鏡頭的久禾光，久正持有二三．五五％，久禾光二一年ＥＰＳ四．二五元，二二年也有三．六三元，以一家十幾元的公司來說，這是力爭上游的典範。

台股很多好公司，像大立光般，股價都是從千元起跳，但是很多低價調整很久的個股，久正就非常具有代表性，這是力爭上游的典型。類似久正這樣的低價股，持有和大的高鋒也具代表性，高鋒在二○一九年到二一年有一段低潮，業績連續虧損三年，去年轉盈，ＥＰＳ○．四六元，配○．四元現金，一家貼近面額的公司有息可配，已經很不容易！高鋒的營業利益從二一年虧損二○○二萬變成二二年小賺五二六六．七萬，已經出現轉機端倪。值得一提的是，高鋒每股淨值十六．九元，還有高鋒是和大控股股東，握有和大七○六六張，如果有人要問鼎和大經營權，高鋒是一個切入點，這種貼近面額的公司居戰略要塞之地，值得留意。

全球股市進入第二季，大家必須注意幾個變數，一是升息幾乎觸頂，即使五月再升一碼，美國Fed已預告不再升息，這給市場一個比較平靜的空間，接下來各項ＣＰＩ、ＰＰＩ數字再暴衝機會不大，油價顯然因為OPEC減產又站上八○美元，但景氣往下走，上漲空間恐有限，最近俄羅斯盧布貶到八元左右，天然氣價格大跌，雖然俄羅斯入侵烏克蘭戰爭仍延續，但俄國頹勢逐漸顯現。