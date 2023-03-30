盤點Q2滿血復活產業

【文／莊家源】

最早進入庫存調整的面板產業，在TV面板報價已開始反彈，IT面板報價也即將展開反彈；另外，在手機、記憶體方面也開始有觸底反彈的訊號出現。

隨著越來越多公司在法說會上釋出庫存去化可望在上半年結束，且部分產業如TV/IT面板、驅動IC（DDI）、智慧型手機已開始有急單出現，這也代表營運最壞的時機已過，股價方面則早已領先出現一波「落底行情」。

電視面板報價全線反彈

根據奧維睿沃（AVC Revo）發布的「全球ＴＶ品牌出貨報告」顯示，二○二二年全球ＴＶ出貨量為二．○二億台，年減五．六％，前五大品牌分別為三星、海信、ＴＣＬ、ＬＧ與小米，占據全球超過六成市場。但近兩年來，中國受到疫情封控影響，與全球高通膨、高利率導致消費性電子產業表現低迷，ＴＶ、ＰＣ等出貨量都出現雙位數的衰退，其中面板報價更是殺到現金成本以下。

不過，面板歷經幾個季度的調整，先前友達在二月召開的法說會中，公司就表示「ＴＶ面板最早下去，也最早起來」，到近期舉辦的友達智慧展中，董事長彭浪對面板景氣後市充滿信心，並提到過去兩年面板產業沒有新開產能，且庫存以重回健康水位，預期接下來面板產業將會重回季節性走勢，下半年營運將優於上半年。

由於面板產業最先進入庫存調整，在最新公布的三月面板報價中，率先上漲的是ＴＶ面板，單月平均漲幅落在三～九％，其中以六五、五五、四三與三二吋面板漲幅依序為九．一％、六％、四％與三．五％。

在ＩＴ面板部分，受到居家辦公、遠距教學帶動的購機潮消退，根據ＩＤＣ統計二二年全球ＰＣ出貨量約二．九二億台，年減十六．五％，但仍略高於疫情前水準，而最新公告三月ＩＴ面板價格則持平，由於ＰＣ產業進入庫存調整時間較ＴＶ晚，目前市場預估ＩＴ面板報價也將於四～五月間彈升，隨著面板價格陸續反彈，將有助面板廠友達、群創等虧損收斂。

與面板產業連動最深的就屬驅動ＩＣ，聯詠、瑞鼎、天鈺、矽創、敦泰等，去年業績受到面板報價下跌影響，連帶壓抑驅動ＩＣ單價，營收自二一年第三季見頂後開始逐季下滑，但受到去年十月ＴＶ面板報價率先止跌，且受惠一波急單需求，帶動第四季營收止跌回升。

根據TrendForce研究顯示，由於目前ＴＶ面板價格已開始反彈，後續將迎接中國六一八促銷檔期與北美亞馬遜Prime Day活動積極備貨，各大品牌廠開始回補庫存，進一步帶動驅動ＩＣ提前拉貨。此外，受到晶圓代工廠產能利用率陸續回升，台積電更傳出下半年將再調漲熱門製程報價，聯詠、矽創等也宣布四月將調漲部分驅動ＩＣ報價十～十五％。

５Ｇ手機鎖定新興市場

根據ＩＤＣ統計資料顯示，去年全球智慧型手機出貨量達十二．○五億支，年減十一．三％，預估今年為十一．九億支，年減約一％，前五大品牌依序為三星、蘋果、小米、Oppo、Vivo。ＩＤＣ認為要等到明年智慧型手機出貨量才能重返成長軌道，預估出貨量將年增五．九％，未來五年的年複合成長率為二．六％，其中長期看好安卓手機出貨成長勝過iPhone，主要成長力道來自印度、東南亞、非洲等新興市場在５Ｇ手機滲透率持續提升。

此外，手機晶片大廠高通（Qualcomm）、聯發科也都不約而同看好印度在５Ｇ手機市場的發展潛力，可望成為繼中國後全球對最大消費型電子市場。目前在印度的前五大品牌除三星以外，小米、Oppo、Vivo與Realme都是中國品牌，並且都是安卓陣營，與高通、聯發科合作關係密切。

除了安卓陣營看好印度市場發展潛力，蘋果也將加入印度市場戰局，根據彭博社報導，由於去年第四季蘋果iPhone在印度的銷售創新高，執行長庫克更不諱言已把大量重點放在印度市場，蘋果正在改變其國際業務的管理方式，有意調整海外銷售管理層，推動印度成為自有銷售區。此外，蘋果一月份在印度開出許多零售職缺，首家印度旗艦店或許很快就會開業，且蘋果最大的供應商富士康也在印度投資七億美元，以加強其在印度的生產能力。

聯發科在今年二月的法說會中，認為今年手機出貨量將微幅下滑，主要受到上半年庫存調整持續影響，不過看好中國解封後，消費性電子買氣回溫，與印度、東南亞等新興市場持續成長，再加上聯發科在非手機應用布局陸續貢獻，下半年需求、庫存將回歸正常，整體來看聯發科營運在上半年觸底後，下半年也將迎來明顯反彈。