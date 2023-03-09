RFID新運用 產能再提升

【文／周佳蓉】

疫後百業待興，導入RFID技術能大幅解決後疫情的缺工問題，在零售、服飾、工業製造等產業開枝散葉。

全球零售業在經歷了超過三年的新冠疫情衝擊之後，正在復甦的道路上努力前進，過去知名業者沃爾瑪、Uniqlo、迪卡儂等企業就導入RFID技術在各式場合當中，而近期隨著全球缺工議題的發酵下普及率日益提升，例如歐美各大航空公司隨著邊境的解封，機場並未隨著旅遊人潮、客運量回升及時補足人力，大砍航班亂象時有所聞，這時具備行李識別功能，能隨時追蹤行李動態的RFID基礎設施就顯得重要，還能幫助零售業者實現更高的庫存準確率，大幅解決解封後的人力荒問題。

無線射頻識別系統（RFID）是一種無線通訊技術，最早被英國人發明出來，用於二次世界大戰時分辨敵機，時至今日仍被應用於航空系統的識別當中。隨後不只是軍工產品的出現，RFID核心技術往輕薄短小發展，利用可一對多讀取、重複使用、訊號穿透性高、抗污、儲存量高的特性，在標籤夾層植入天線與晶片，開始廣泛運用於防盜、畜牧業的動物監控、交通收費等場景當中，包括日常使用的悠遊卡、門禁卡都有RFID的蹤影，只不過這些屬於讀取距離短的低頻技術，此外，又因為物流業與零售業者需要高度商品自動化管理的產業特性，必須掌握銷售狀況、盤點、查價、結帳、防盜、防偽等需求，RFID技術開始被市場高度矚目。

沃爾瑪導入RFID增產能

早年將RFID商用化最著名的案例，就得提到沃爾瑪這個零售業巨頭。二○○五年沃爾瑪領先業界導入超高頻RFID技術，要求全球百大供應商在貨品外箱或棧板上需導入RFID標籤才能上架，創造了著名的「越庫供應模式」先河：能一次接收多家供應商的貨源，精準送至交貨地點，讓貨品運送排除掉不必要的庫存環節，一年後擴大至全數供應商都得導入RFID，該技術也幫助沃爾瑪提升獲利和生產力，優於同業近四○％。

RFID主要由電子標籤（Tag）、讀取器（Reader）和電腦系統組成，透過無線電波將電子標籤內晶片中的數位資料，以非接觸式的方式傳送到讀取器中，讀取器接收到訊號後再傳送到後端應用系統，就能做進一步的處理或加值運用。

依照使用頻率的不同，RFID的運作原理也不盡不同，在耦合方式、讀取距離、數據儲存量及應用領域均存在差異，可區分為低頻、高頻、超高頻及微波四大類。如附圖所示，低頻（ＬＦ）和高頻標籤（ＨＦ）的讀取距離較短，約為二○公分及一．二公尺內，超高頻標籤（ＵＨＦ）的作用可達十公尺以上，也因為讀取範圍寬廣，用於零售、倉儲管理、物流追蹤及自動控制等領域極具優勢，像是去年國際足球賽事─世界盃，就使用門票植入RFID技術以及配置UHF讀卡器的驗票閘門，幫助球迷快速通關和控制人流，將票務系統智能化。隨著時光更迭，電子標籤已進展到高頻及超高頻為發展主流，具有較高的商業化價值，也成為現今各家RFID電子標籤廠商的發展重點。

電子標籤成本逐年降低

根據研調機構IDTechEx統計，RFID市場規模將由一九年的一一三億美元二七年將成長至一六四億美元，RFID之所以會日漸普及，與技術提升和成本逐年降低有關。以歐洲的一間RFID公司SimplyRFID來說，RFID標籤ＡＳＰ已從過往折合約六○～九○台幣，降到僅約一．二台幣，大大增加終端客戶的導入意願。

綜觀整體產業鏈，晶片和天線設計製造屬於RFID的上游環節，尤其超高頻的晶片供應被國際大廠恩智浦（NXP.US）、美國的Impinj（PI.US）和Alien把持，已在通用晶片領域形成了規模優勢，天線作為傳遞射頻訊號的橋樑，製造過程需大量使用化學藥品，隨著各國環保監管政策趨嚴，多數集中於中國生產，市佔率較高的代表有上海英內、溫州格洛博和無錫科睿坦等，因此台廠主要從標籤、讀寫器供應以及系統應用的方向做切入，再供應給下游如零售、公共事業、交通物流、工業製造等終端客戶，在台股當中，包括切入超高頻RFID晶片設計的聯傑、亞信；天線設計銷售與射頻連接器的芮特ＫＹ、衛星通訊和攜帶通訊產品包括RFID閘門式感應天線的啟碁、工業級條碼／RFID標籤印表機自有品牌及零件耗材的鼎翰、無線射頻識別詢答器設計研發及製造的韋僑、生產超高頻電子標籤的永道ＫＹ，都運用自身優勢在RFID不同環節發光發熱。

全球有數千家RFID標籤設計與製造商，供應低頻與高頻電子標籤，市場規模小且分散；台廠當中以永豐餘集團的永道因擅長超高頻RFID電子標籤，在設計上有著不易超越的技術領先，並榮獲國際多達四六一項技術專利，成為亞洲區唯一ARC資格認證商，在眾多競爭者中脫穎而出。公司日前配合上市前公開承銷對外競價拍賣，剛完成三月七日的開標，由低到高得標價為一二五～一九○元，得標平均價格一三三．二二元，預計三月二十一日上市掛牌。