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美科技股否極泰來 脫離底部

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

通膨風險下降，十年期美債殖利率高點已在去年十月底出現，升息循環接近尾聲，去年股價跌深的科技股先來一波無基之彈，華爾街預期景氣將逐季好轉。

美國科技股去年受到聯準會的鷹派升息、縮表以及通膨風險，抑制了股價表現。隨著近期公布的經濟數據顯示通膨已降溫，華爾街市場臆測聯準會這波升息接近尾聲，中長期美債市場殖利率高點已確立。藍籌股先反彈帶動道瓊工業指數先創新高，去年股價跌幅很大的科技股終於從年初至今出現一波跌深反彈。一月下旬，美股進入超級財報周，即使財報內容不見得比市場預期好，財報公布後股價卻有利空出盡的反彈表現。

二○年下半年到二一年底期間，由於當時新冠肺炎疫情重創全球經濟，聯準會、歐洲央行、英國央行與日本央行把利率降到接近零，歐洲央行甚至實施負利率；四大央行也擴大寬鬆貨幣挽救經濟。不但把經濟救起來，因為過度寬鬆的貨幣環境造就全球股市的多頭行情，尤其是對外釋出寬鬆貨幣，造就大型科技股本市值大漲。蘋果資本市值一度超過三兆美元，微軟超過二．五兆美元，Alphabet、亞馬遜、臉書和特斯拉最高都超過一兆美元。科技股市值有這樣的榮景，要歸功於四大央行擴大資產負債表釋出寬鬆貨幣。

去年全球經濟通膨來襲，聯準會被迫鷹派升息和執行縮表計畫，現在除了日本央行外，英國央行和歐洲央行都從去年開始調高利率。四大央行緊縮貨幣衝擊去年一整年科技股全面大跌。升息提高科技公司的資金成本，縮表衝擊金融市場的流動性，都與科技股的獲利和股價造成排擠效應。

縮表衝擊市場流動性

央行升息是要控制通膨風險，最好的情況是讓經濟軟著陸而物價漲幅也能控制在二％的目標區內。升息當然影響市場需求，造成科技產業景氣下滑，並出現裁員效應。透過這樣的方式才能讓經濟達到降溫目標。由於美國失業率仍在三．六％的五十年低檔，聯準會容許讓失業率增加一％，好讓經濟軟早日著陸。

升息影響科技業景氣變化，縮表則是重創科技股去年股價大跌的元凶。因為縮表是央行抽掉市場資金的流動性，直接排擠科技股股價表現。聯準會從去年六月起執行縮表計畫，目前每個月縮表九五○億美元。到去年底，聯準會已回收五二二五億美元的資金，假如縮表計畫沒變，今年預計要回收一．一四兆美元資金。英國央行也從去年十一月起縮表，一年回收約八百億英鎊的市場流動性，歐洲央行則計畫從今年三月起縮表。

根據彭博社報導，去年一整年全球股市因為通膨和俄烏戰爭帶來的衝擊，共蒸發掉十八兆美元的市值。這些蒸發掉的市值，某種程度上已經反應市場對央行的升息與縮表的衝擊。今年聯準會、英國央行與歐洲央行仍維持縮表計畫，全球股市資金的流動性勢持續被抽離市場，會造成全球股市處於震盪局面。

目前美股的資本規模約四○．六四兆美元，假如聯準會縮表計畫沒變，今年回收的市場資金規模達到美股總市值的二．八％。去年Nasdaq指數和費城半導體指數，全年跌幅分別達三三．一％和三五．八三％，S&P 500指數則下跌十九．四四％。去年科技股股價跌幅已大，並已超過聯準會預計今年縮表的規模，醞釀科技股的跌深反彈行情。

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