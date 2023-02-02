2月多空攤牌 牛熊爭鬥轉劇如何押個股？

【文／方亞申】

美國科技股連續上漲，台股終於見到外資大舉回補戰略性的晶圓代工族群，指數也一舉攻到年線上下，由於全球股市大多在年線之上，相對台股具有補漲機會，包括晶圓代工、電子績優及庫存去化告一段落的族群，以及漲價的鋼鐵、非鐵金屬銅、錫相關族群，都值得留意。

農曆年期間全球股市漲多跌少，主要就是美國通膨率下降，市場預期年底前有降息機會，台股農曆年後開紅盤補漲，在台積電帶領下，單日大漲五六○點，外資大買七二二億元。台幣大升值衝向三○大關。

美股元月份四大指數幾乎每周周線都收紅，期間又以深受升息影響最大的那斯達克反應最強烈，以跌深股為主的特斯拉、臉書、半導體輝達等飆漲二至四成。特斯拉若從低點一○一美元計算彈幅超過七成，臉書亦同；蘋果、亞馬遜、Netflix在台股封關這段時間也上漲六至十％。

半導體代工控指數

短線上，一月三十日的大長紅，意味一五○○○點以下將成支撐。何況現階段台股周、月ＫＤ值都交叉向上，全球股市大多在年線之上，除非有大利空，否則較不容易一時反轉。

台股現階段重點可分為：一、戰略性產業，就屬半導體晶圓代工；二、漲價產業，包括除了石油以外的非鐵金屬原物料，指標性是鋼鐵、電線電纜；三、去庫存產業；四、趨勢性的綠能產業，包括風電、儲能及太陽能；五、內需產業。

戰略性產業半導體首推台積電、聯電、世界等晶圓代工，由於美國對於中國半導設備體輸入已經聯合日本及荷蘭，制裁中國力道加強，高階ＡＩ相關晶片也在禁止輸往中國之列。在此情況下仍見到今年輝達股價大漲三八％，超微也反彈十八％，都跑贏費半及那指彈幅，顯見高階製程尤其是五奈米及三奈米有一定需求，這點就一定需要台積電，雖該公司年前法說會說，上半年要面臨下游去化庫存壓力，下半年將快速回升，但外資預估今年ＥＰＳ大多落在三四元上下，明年才有機會回到去年的三九至四○元。但台積電囊括高階製程超過九成市場，這點在未來兩年不會改變，而半導體地位又被各國正視，是戰略產業。

過去常說個股要買在高本益比及賣在低本益比，台積電特殊地位，加上股神巴菲特去年八月神來一筆以約四一億美元大筆買進，成本約在四六○元上下，不到半年帳上獲利約十四％，若參考過去股神投資亞洲中國石油、比亞迪、日本五大商社，獲利至少一倍起跳，對台積電應有信心。至少短線上季線、月線及十日線同時向上，是近一年來首見，當初國安基金護盤買進、短線賣出難免，只要守穩年線五百元之上，代表向上趨勢未變。至於外資買進積極的聯電，今年以來僅有一天賣超，其他都是買進且張數不少，預期中國同業可能未來也會被美國制裁，近期傳出不少成熟製程轉單聯電，以聯電去年ＥＰＳ七．○九元，今年即使下降，至少也有四元左右，ＰＥ不算高，短線大量區四八．八元是強弱分野。年線四五元轉為支撐。

鋼鐵、銅、錫族群同步向上

鋼價上漲主要在於中國開放後對於需求有正面作用，因為要解決經濟就必須讓爛尾樓復工，此時就需要鋼筋，而中國去年粗鋼產量則約十．一億公噸，年減二．二％，並積極整合，預估今年粗鋼產量料將再減少一％、至十億公噸。使得全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，預期農曆年後鋼市進入補庫存階段。此外特殊鋼的榮剛股價表現配合業績表現優秀而股價不斷創高，該公司去年前三季ＥＰＳ已達三．一九元，全年約落在四．五元附近，ＰＥ低於十倍，股價將沿五日線向上。

另外，銅價維持在九千二百美元以上下，距離歷史新高一○七五○美元不遠，由於特斯拉電動車降價後，福特及中國電動車都跟進，可以預期今年電動車銷售將再上層樓超過七八○萬輛以上，對銅的需求量更大，對於電線電纜的第一銅、大亞、華新等將有利；以及電子業的銅箔基板（ＣＣＬ），可觀察金居、台光電、聯茂、台燿。其他包括胡連、順德等亦可注意。

具有電動車、風電及電力相關的如森崴能源、大亞、華城、中興電、世紀鋼、上緯投控、永冠ＫＹ、士電、鴻海、裕隆表現都不錯。內需股方面，由於後面政府將發放每人六千元現金刺激經濟，對於餐飲、飯店股將有加分作用，包括晶華、雲品、六角、美食KY、瓦城、王品等拉回亦可注意。