謝金河：兔年新希望 一元復始萬象更新

【文／謝金河】

華爾街百年名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在樂觀中毀滅！」二○二二年的虎年，大家沈醉在晶片缺貨的樂觀情緒中，最後出現開高走低的悲劇性「慘跌」，像Nasdaq全年最大跌幅達三七．七％，費城半導體一度慘跌四八．六三％，台積電ＡＤＲ跌五八．六％，Nvidia、AMD都大跌近七成，這是在樂觀中毀滅的寫照。

除了絕望誕生、樂觀毀滅外，投資市場也有「元月效應」，每年元月開年就是一整年的氣勢，對比二二年及二三年，尤其是新舊年交替的元月，我們回頭檢視一下，二二年元月及二三年元月，市場正好呈現兩種完全不同寫照。

走過一年慘烈的跌市

二二年元月，半導體業界老闆都跳出來說，晶片供不應求，全年都缺貨，但元月股市卻出現大跌，我們檢視一下去年元月主要市場的表現：美國道瓊指數下跌一二○六．四四，跌幅三．三二％，S&P 500下跌二五○．六三，跌幅五．二六％，Nasdaq跌一四○五．○九，跌幅八．九八％，最慘烈的費城半導體指數跌四六二．九五，跌幅達十一．七三％，費半指數正好從四○六八的最高點跌下來。

除了美股下跌以外，歐洲代表性的德國跌二．六％，亞洲的南韓跌十．五％，日經指數跌六．二二％，台股加權指數跌五四四．四四，跌幅二．九八％，櫃買則大跌九．四八％，中港股市也是顯著的跌勢，上海Ａ股跌七．六％，深圳Ａ股跌十．五％，只有港股恆生指數上漲一．七三％，國企指數上漲一．三八％。相對抗跌的是東協市場，印尼上漲○．七五％，新加坡上漲四．○三％，印度小跌○．四一％，除了東協、香港外，全球股市開始出現顯著的跌勢，而美元此時正要展開多頭攻勢，美元指數在去年元月從九四．六二九起漲，元月上揚一．○二％，美元起漲，全球股市除了東協市場外，呈現全面跌勢，這是虎年開年之前的股市走勢。

經歷了通膨不斷升溫，Fed不停升息，加上俄羅斯入侵烏克蘭，加大原油、糧食價格上揚，然後是美中深度角力，晶片戰爭不斷升溫，半導體產業受到巨大衝擊，這是巨變的虎年。這一年當中，美國Fed為了對抗通膨，連續七次升息，利率從○～○．二五％拉升到四．二五～四．五％，這是所謂暴力升息，當然景氣也跟著反轉向下，全球股市在二○二二年是一個慘烈的跌市。

美國道瓊指數全年下跌八．七八％，標普五○○下跌十九．四四％，Nasdaq跌三三．一％，費城半導體指數下跌三五．八三％，這是全球最慘烈的市場，歐洲德國股市下跌十二．三五％，中國上海Ａ股跌十五．一％，深圳Ａ股跌二一．九四％，香港國企指數跌十八．六％，如果不是去年第四季大反彈，國企指數最慘跌四○．二八％，香港恆生指數跌到一四五九七．三一，最大跌幅達三七．六％，是亞洲最慘烈的市場，恆生指數全年下跌十五．四五％。

將迎來否極泰來的一年

台股二二年是十分慘烈的一年，加權指數從一八二一八．八四跌到一四一三七．六九收盤，全年下跌二二．四％，全年最低跌到一二六一九．四八，下跌五五九九．三六，最大跌幅達三○．七三％，這是台股史上最慘的跌勢之一，櫃買市場全年下跌二四．○八％，南韓股市與台灣同是淪落人，全年下跌二四．九％，比台股還慘，日本日經指數則是開高走低，在日本央行調整十年公債殖利率值○．二五％上升到○．五％之後，日股下跌、日圓升值，日經指數全年下跌九．三七％。

在全球股市一片跌聲中，只有東協市場逆勢上揚，若不計中南美洲市場，二二年亞太股市只有印尼、印度、泰國、新加坡上揚，泰國小漲○．六九％，雙印、新加坡都上揚四％以上，東協市場只有越南逆向行駛，胡志明股市最慘一度下跌四七．一％，全年跌三二．六三％，幾乎把二一年的漲勢吐出來，南韓股市最慘一度跌六六．二六％，全年跌五五．五六％，應該是全球最慘烈的市場，這與越南金融除弊有很大關係。

這是二二年全年的格局，也可以說虎年是凶險萬狀的一年，日本清水寺圈選代表字是「戰」，從俄烏的有煙硝味戰爭，到美中無煙硝味的戰爭，都是「戰」，在即將結束的虎年，二三年元月，全球股市似乎呈現一個完全跟去年不一樣的格局，二二年我形容是「泰極否來」的一年，二三年元月我形容這會是「否極泰來」的一年。

大家先來檢視一下，到農曆年封關前一天的元月十六日，全球元月行情過了一半，但道瓊指數去年下跌一二○六．四四，今年元月上漲一一五五．三六，漲幅三．四九％，標普五○○上漲四．一六％，Nasdaq上漲五．八五％，費城半導體上漲十．六一％，這個情況正好與去年倒轉過來。

恆生指數與國企大翻轉

台股去年下跌二．九八％，今年元月因為台積電，元月上漲七九五．二四，漲幅五．六二％，比櫃買的四．五二％還強勢，亞洲市場的南韓小漲七．四六％，日本跌一．○四％，去年搶眼的東協市場，今年元月印尼下跌二．八一％，印度跌一．二七％，這是兩個高基期市場，反而是新加坡仍上漲○．九九％，泰國上漲○．七六％。