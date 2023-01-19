春季新格局新觀點 嚴選7大族群14檔動如狡兔股

【文／黃俊超】

送走虎年、迎接兔年。俄烏戰爭開打，加上受到通膨與升息影響，虎年的前四分之三時間，在整理與修正中度過，但自第四季奮起，歐洲股市以英國最強勁，亞股則是香港股市最兇猛，美股以道瓊最強，相對較弱的Nasdaq底部也漸有成形跡象，與台灣連動度最高的費城半導體指數，已突破二○○日均線。

虎年加權指數下跌三二九九點

歐元區多國面臨嚴重通膨，且受俄烏戰爭影響甚鉅，不過各國提供大量財政支持展現韌性，搭配暖冬與中國開放，也有利經濟優於預期。德股自低點彈升逾二七％，目前已經回到一萬五千點之上、距離高點不到七％，法股離高點只剩下四．五％，更厲害的是英股，突破疫情高點後，將可望挑戰一八年歷史天價的七九○三點。

亞洲股市虎年尾最有戲的是香港恆生指數，自去年十月底低點反彈至今，幅度已經超過五成，中國疫情政策解封髮夾彎讓人措手不及，不過對於經濟將可望帶來實質上的助益，上證與深圳指數也都站回到二四○日線以上，日股在日央出手後，轉為區間震盪，韓股雖相對弱勢，不過底部也逐漸有成形跡象。

牛年加權指數收在一八二三二．三五點，虎年收盤則為一四九三二．九三點，台股去年走勢與國際股市相近，前十個月修正五九九○點後彈升，目前短、中期均線已向上走揚，一二○日均線走平微上彎，二四○日均線仍在扣抵相對高位階，雖然短期內難見扭轉，不過若農曆年假期內，國際股市能延續強勢，台股則有機會跟上腳步，挑戰二四○日均線。

在台灣休市八個交易日期間，除了吃喝玩樂與放鬆休息外，投資仍要做些功課，這段期間美國重要企業財報包含寶僑、Netflix、嬌生、TI、Tesla、ASML、波音與Intel等重要企業，目前市場對企業今年展望的普遍共識，為上半年落底而下半年反彈，多數偏向輕微衰退，因此，財報與財測不好很正常，觀察股價是否以利空出盡反映。

而在經濟數據方面，則包含美國第四季ＧＤＰ、十二月核心ＰＣＥ與一月消費者信心指數，而更重要的是開紅盤在一月三十日，二月二日凌晨將有聯準會決策會議，接下來是英國與歐洲央行利率會議。聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，預估二月升息幅度為一碼，對股市可望帶來正面助益。

兔年開春可留意七大議題，包含疫後持續復甦的航太與餐飲產業、原物料報價變化、能源轉型、台積電與快樂夥伴、電動車市場變化、消費電子低潮期可望逐漸過去，以及外資與投信布局、調整方向。第一季乃至第二季仍是營運調整期，基本面不容易有太好的表現，不過過去二○餘年，台股二月與三月上漲機率都超過六成，平均漲幅也都超過一％。

隨著中國防疫政策髮夾彎，全球已是全面性解封，疫情受害股終於可以大展拳腳，受災第一排的觀光、飯店、旅遊、餐飲等，反轉成為當紅炸子雞，以國內來說，餐廳訂位困難度大幅提升的感受相當明顯，而國外旅遊則是機票價格大漲，另一個重點在於服務業大缺工，與疫情前仍有段不小的差距，也成為失業率未見快速攀高的重要因素。