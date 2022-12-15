快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

再生能源條例 受惠先看這兩檔

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／莊家源】

為了減緩溫室效應，再生能源的發展已成為長期趨勢，隨著政府政策推動，加上民營企業擴大投資，將帶領全球實現二○五○年淨零碳排目標。

近期行政院通過經濟部提出的再生能源發展條例修正草案，其中要點著重在太陽能、風力與水力發電領域，未來在新建案、增建及改建屋頂，符合一定條件下必須設置太陽能發電設備，離岸風電也刪除不超過領海十二海里範圍規定，可望擴大設置。

國際減碳趨勢明確

近年來，全球暖化問題愈加嚴重，各地面臨氣候變遷、熱浪、乾旱、暴雨及能源危機等議題，使各國在淨零碳排、能源轉型意識提升，陸續宣告二○五○年完全實現碳中和目標，主要透過太陽能、風力、水力發電等方式來降低碳排放。

去年召開的第二六屆聯合國氣候變遷大會（COP26），首度將「逐步減少化石燃料」寫成白紙黑字。根據統計，去年底已有一三七個國家或地區已宣示淨零排放的承諾，涵蓋了全球溫室氣體排放量的八八％，占全球ＧＤＰ的九○％。

其中像是歐盟的減碳目標是在二○三○年之前，降低到二○九○年的五五％；英國承諾停止資助石油及天然氣，目標在二○三○年之前，降低到二○九○年的六八％；加拿大目標在二○三○年之前，將碳排量減少至○五年的四○％；美國則立下二○三○年減少五二％的宏願，總統拜登宣布將在四年內投入兩兆美元，用於支持潔淨能源研發和再生能源使用，同時停止補助傳統化石燃料；亞洲國家中的日本、南韓也承諾二○五○年將實現淨零排放；中國也承諾二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和。

除了政府全力推動減碳，跨國企業也針對全球氣候變遷問題給出承諾，像是蘋果（Apple）就承諾三○年在公司整體業務、製造端供應鏈與產品生命週期方面實現一○○％碳中和目標。日本索尼（Sony）也宣布在三○年達成營運使用一○○％再生能源，與四○年產品供應鏈實現一○○％碳中和目標，亞馬遜創辦人貝佐斯與微軟創辦人比爾蓋茲等企業領袖亦承諾將籌資捐款十～二○億美元，用於再生能源、創新科技發展融資和改造糧食系統等。

太陽能裝置量持續成長

全球為了減緩溫室效應，再生能源的發展已成為長期趨勢，在政府陸續釋出減碳目標及法案下，包含美國削減通膨法案、歐洲Fit for 55、印度二○三○年非石化燃料來源占能源占比達五成，中國二五年風電和太陽能發電量翻倍，三○年裝機量達一二○○ＧＷ，以及RE100等組織倡議下，太陽能安裝量將持續成長。

根據Infolink預估二二年全球太陽能需求將達二六六ＧＷ，二三年再成長二二．六％至三二六ＧＷ，主要成長動能來自中國及歐洲，分別年增四二％、二七％，尤其歐洲各國因俄烏戰爭飽受電價大漲影響，也成為加速歐洲能源轉型的重要推力。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2226期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

永續發展獎／富邦金 衝刺淨零績效優異

永續發展獎／中華電：淨零轉型三路並進

永續題材 藏淘金密碼

國家永續發展獎面板界唯一 群創號召供應商一起Go Green

相關新聞

四輪革命 遍地開花 搶攻三電系統

在全球實現淨零排放的大趨勢下，電動車上看兆元的商機正蓄勢待發。而台廠進軍電動車三電系統有成，預期未來五到十年供應鏈業績將有望迎接黃金成長期。

再生能源條例 受惠先看這兩檔

為了減緩溫室效應，再生能源的發展已成為長期趨勢，隨著政府政策推動，加上民營企業擴大投資，將帶領全球實現二○五○年淨零碳排目標。

最接地氣內需股 憋不住讓人有感的消費來了！

外銷訂單連三降，內需卻因疫情趨緩、人潮回流及邊境解封而蓬勃發展，隨著外商傳出要來買餐飲連鎖爭鮮壽司刺激，配合年底、農曆年接近，對於餐飲零售業績、股價有加分作用，加上北部飯店、超商等，都成為台股年節前的焦點股。

謝金河：「否極泰來」與「泰極否來」產業大不相同

十三日晚上，市場上大家都聚精會神關注十一月的ＣＰＩ數字，在美股開盤前，亮出來的數字是七．一％，是年增率，月增率逾○．一％，低於市場預期的七．三％及○．三％，而十一月的核心ＣＰＩ月增○．二％，年增六％，也低於市場預期的○．三％及六．一％，這個情況跟上周五公布的ＰＰＩ按年升七．四％，按月升○．三％，ＰＰＩ年增也由六．八％緩緩降到六．三％，ＰＰＩ公布時，大家對於二六．三萬就業人數仍有一些疑慮，這次看到七．一％的ＣＰＩ，市場顯然安心不少。

八貫掀起飆股新風暴 下一張王牌 就在隱形績優股！

全球超級央行周，聚焦利率政策與明年經濟展望，台股近期量縮整理，指數空間雖有限，盤面飆股卻接連表態，雷虎、八貫挾題材一飛沖天，冷門的績優股若獲籌碼加持，將有機會複製貼上。

新能源族群分食兆元大餅 政策加持產業鏈

台灣正值能源轉型關鍵期，不論離岸風電、太陽能，抑或儲能、電網、售電，在政策全力加持下，產業鏈已逐漸成型，新能源族群將迎接黃金成長周期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。