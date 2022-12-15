再生能源條例 受惠先看這兩檔

【文／莊家源】

為了減緩溫室效應，再生能源的發展已成為長期趨勢，隨著政府政策推動，加上民營企業擴大投資，將帶領全球實現二○五○年淨零碳排目標。

近期行政院通過經濟部提出的再生能源發展條例修正草案，其中要點著重在太陽能、風力與水力發電領域，未來在新建案、增建及改建屋頂，符合一定條件下必須設置太陽能發電設備，離岸風電也刪除不超過領海十二海里範圍規定，可望擴大設置。

國際減碳趨勢明確

近年來，全球暖化問題愈加嚴重，各地面臨氣候變遷、熱浪、乾旱、暴雨及能源危機等議題，使各國在淨零碳排、能源轉型意識提升，陸續宣告二○五○年完全實現碳中和目標，主要透過太陽能、風力、水力發電等方式來降低碳排放。

去年召開的第二六屆聯合國氣候變遷大會（COP26），首度將「逐步減少化石燃料」寫成白紙黑字。根據統計，去年底已有一三七個國家或地區已宣示淨零排放的承諾，涵蓋了全球溫室氣體排放量的八八％，占全球ＧＤＰ的九○％。

其中像是歐盟的減碳目標是在二○三○年之前，降低到二○九○年的五五％；英國承諾停止資助石油及天然氣，目標在二○三○年之前，降低到二○九○年的六八％；加拿大目標在二○三○年之前，將碳排量減少至○五年的四○％；美國則立下二○三○年減少五二％的宏願，總統拜登宣布將在四年內投入兩兆美元，用於支持潔淨能源研發和再生能源使用，同時停止補助傳統化石燃料；亞洲國家中的日本、南韓也承諾二○五○年將實現淨零排放；中國也承諾二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和。

除了政府全力推動減碳，跨國企業也針對全球氣候變遷問題給出承諾，像是蘋果（Apple）就承諾三○年在公司整體業務、製造端供應鏈與產品生命週期方面實現一○○％碳中和目標。日本索尼（Sony）也宣布在三○年達成營運使用一○○％再生能源，與四○年產品供應鏈實現一○○％碳中和目標，亞馬遜創辦人貝佐斯與微軟創辦人比爾蓋茲等企業領袖亦承諾將籌資捐款十～二○億美元，用於再生能源、創新科技發展融資和改造糧食系統等。

太陽能裝置量持續成長

全球為了減緩溫室效應，再生能源的發展已成為長期趨勢，在政府陸續釋出減碳目標及法案下，包含美國削減通膨法案、歐洲Fit for 55、印度二○三○年非石化燃料來源占能源占比達五成，中國二五年風電和太陽能發電量翻倍，三○年裝機量達一二○○ＧＷ，以及RE100等組織倡議下，太陽能安裝量將持續成長。

根據Infolink預估二二年全球太陽能需求將達二六六ＧＷ，二三年再成長二二．六％至三二六ＧＷ，主要成長動能來自中國及歐洲，分別年增四二％、二七％，尤其歐洲各國因俄烏戰爭飽受電價大漲影響，也成為加速歐洲能源轉型的重要推力。