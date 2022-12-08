12月沖天炮股 底部反轉的黃金信號出現了！

【文／方亞申】

台股從10月下旬反彈以來，12月6日出現第一次長黑，不過，12月是年度上漲機率最高月份，且月KD值交叉向上，預計拉回後還有再漲機會，鎖定未來一年景氣看好的伺服器、內需及部分利空逐漸出盡的金融股。而有巴菲特背書的台積電、中國清零利空解禁的受惠股如聯發科等，也可注意。

在十一月底聯準會主席鮑威爾表示，最快可能會在十二月放慢升息步調後，美國公布十一月ＩＳＭ非製造業指數五六．五，超過預期的五三．一；十月工廠訂單月增一％，也超過預期的○．七％。而經濟數據似乎未降溫，市場不知先前鬆口極鷹派態度的聯準會是否會轉變。

不過，依研判景氣是否過熱的經濟數據中，房價（房市買氣不振，連帶影響木材需求，價格被名列跌幅最慘的大宗商品之一）、房租、原物料價格等都已逐漸走低，油價還跌破八○美元，幾乎來到去年底收盤價七五美元附近。只有就業依然強勁（科技業則陸續傳出裁員），薪資也見提升。基本上暴力式升息已經起作用，按理一年之內升息四％是非常多，所以接下來調降升息幅度是正常的。只不過一旦停止升息後，是維持高檔不變或是降息仍待觀察。若是後者則科技股可望出現較大反彈。

巴菲特威力勝國安基金

另一方面較大影響是，包括美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股，美銀認為，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌二○％以上，摩根士丹利和德銀指出，較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

摩根士丹利才在十月初翻多，如今投行再度看空，認為景氣若進入衰退期間，股市通常會反映一定程度下跌，導致美股四大指拉回，全面跌破月線，低檔整數關卡將是重要觀察點，分別是標普的三九○○點、那指的一一○○○點，較強勢的道瓊則以三三五○○點、費半以二六○○點為關卡。

美元指數一度接近年線一○四後反彈，只要在一○七以下都算弱勢。歐洲股市大都呈現高檔狹幅震盪；亞洲日、韓也進入高檔箱型震盪。只有中國受到清零政策將放鬆，香港恆生及國企指數近期補漲，都在半年線之上；上證指數亦同。

技術上，歐美日韓股市都面臨十月中以來大反彈後的日ＫＤ值交叉向下，預計需要五至八個交易日修正時間。

尤其第三季中國對台二次試射導彈，嚇壞不少外資撤離。所幸，股神巴菲特旗下公司公布買進台積電ＡＤＲ約四一億美元，也加碼買進日本五大商社，卻連續賣出獲利數倍的比亞迪，顯見對亞洲地緣政治惡化並不害怕，以巴菲特管理基金近一兆美元，他敢買進台積電，也意味台海未來二至三年應該戰爭可能性不大；且陸續買進台日重量級股，也是看好後市。

何況還有其他大基金如橋水、老虎基金也買進台積電，雖說台積電產能鬆動，不過也就是危機入市才能有較便宜價格可買到所需部位。這對台股信心有很大幫助。

短線台積電再度回檔至四八五元附近，似乎又是一次中長線機會，不過投資人要先有心理準備，巴菲特第一次投資日本五大商社各略高於五％股權，共花了約六二．五億美元，也是經過約兩年才有超過五成至一倍獲利，因之若趁台積電股價下跌買進、在吃股神巴菲特豆腐前（買進成本約四七○元），不太適合有買了馬上賺的預期，而是要中長線持有，獲利機會才會大。

集團、投信作帳旺季

總之，國安基金最快也要農曆年後開會，決定護盤機制是否退場，加上有巴菲特等大咖買進台積電，基本上台股低檔支撐就較強。且目前月線已交叉季線而上，且兩線同時向上，代表著中線一三八五○至一四三○○點將具有較強支撐。短線日ＫＤ值向下，但周、月ＫＤ值卻交叉向上，尤其是月ＫＤ值十一月才第一次低檔交叉向上，應是有利台股中多表現。

統計從二○○七年起的十五年，十二月有十三次上漲作收，僅在○七年及一八年下跌，上漲機率達八六．七％，而平均漲幅三．三％；農曆封關前二十日與前十日的股市漲升機率有六成；雖說紀錄只是拿來參考用的，但是若觀察這次選後前後一周周線都收紅，也正是延續二○○○年以來選舉前後上漲機率接近百分之百經驗，所以當目前股價低於十一月收盤一四八七九點下，其實不必太悲觀，特別這次從低點一二六二九點彈至一五一五二點，反彈二五二三點；若以今年高點一八六一九點下跌至一二六二九點，累計下跌五九九○點做比較，彈幅四二．一％，已超過○．三八二的彈幅，正常情況下應有向跌幅二分之一的一五六二四點目標邁進機會，時間應該也是在往年最容易上漲的十二月至隔年二月。因此可趁此次回檔布局。

科技股台積電是一個方向，再來就是科技發展的趨勢，包括高速傳輸及運算、邊緣運算、伺服器、汽車電子、低軌衛星等，而電力、軍工及內需產業，一般年底偏漲居多。

其中邊緣運算牽連到高速傳輸、網通、汽車電子等，其實就是從伺服器分割出來，可以減輕伺服器負擔，這都需要用到高速傳輸及運算，所以就需要台積電高階製程晶片，也需要矽智財，所以像是創意、世芯ＫＹ、M31，股價才會很強，尤其創意十一月營收再創新高，從八月以來月月營收創新高，法人預估全年ＥＰＳ有機會挑戰二五元，明年將再上層樓。短線上券資比超過六成，亦是軋空指標。