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謝金河：從八貫看台股隱形奇兵

聯合新聞網／ 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文／謝金河】

全球股市走完十一月的急速反彈，進入十二月，美國非農就業人數二六．三萬人，ＩＳＭ製造業指數五六．六，這些經濟數據太好，引發新的論戰，鷹派加大升息力道聲音再起，道瓊指數五日下跌四八二．七八，六日再跌三五○．七六，從最低的二八六六○．九四彈升五九三四．五七，現在正在進行漲多之後的回檔修正，回檔會有多深，也會成為全球股市的指標。

道瓊能否挺住是全球指標

剛剛結束的十一月，全球股市都出現大幅度的反彈，香港國企指數彈升二九．○七％，恆生指數拉升二六．六二％，彈幅高居世界之冠，接下來是美國費城半導體指數彈升十八．五五％，跌深的台股反彈十四．九％，櫃買彈升十三．九九％，優於南韓的七．八％、日本的一．三八％及上證的八．九二％、深圳市場的七．○二％，也勝過印度的三．八七％，市場正在進行較大的修正，今年以來一直表現很好的印度、印尼、新加坡正放慢腳步，印尼股市下跌○．三三％，泰國小漲一．六五％，新加坡上漲六．三八％。

美國各大指數除了費半拉大漲幅之外，Nasdaq上漲四．三七％，標普五○○上漲五．三八％，道瓊彈升五．六七％；道瓊指數一下子彈升五九三四．五七，成了全球新標竿。這當中有幾個特殊的點值得探索，一是道瓊指數越過年線形成多頭排列，即使這兩天回檔，仍站在年線上，目前年線在三二九五一，除了年線仍下彎，各條均線均形成多頭排列，如果道瓊能挺住，這是全球股市的指標。

二是今年在極度升息、景氣反轉的大聲浪中，各國股市表現步伐很不一致，如果比較過去亞洲金融風暴或金融海嘯，當狂風暴雨席捲而至的時候，全世界股市仆倒無人能倖免。今年美國展開暴力式升息，成為風暴核心，如果以最大跌幅來算，道瓊下跌八二九一．七一，跌了二二．四四％，標普五○○跌二七．五四％，Nasdaq跌三七．七七％，費半指數跌四八．六三％，在這麼巨大跌幅中，道瓊一口氣反彈五九三四．五七，這個彈幅相當大，而且道瓊指數到三四五九五．五一，距三六九五二．六五的天價只相差二三五七．一四，在大利空撞擊下，道瓊指數展現的高姿態十分不尋常。

香港重量級個股大反彈

這是因為通膨降臨下，美國很多大型傳統製造業挺住，但過去靠資金奔馳的大型科技公司相對遜色，例如，進入道瓊指數的蘋果下跌二九．六％，微軟跌三七．八％，但是Tesla最慘跌到一六六．一八美元，今年下跌五三．七一％；更慘的是Meta，從最高點三八四．三三跌到八八．○九美元，跌幅超過七七％，科技股的Nvidia跌六八．七四％，AMD也跌六六．七％，台積電ＡＤＲ重挫五八．八六％，Google跌四四％，Amazon也跌五一．六％，這是道瓊一枝獨秀，與Nasdaq、費半指數拉出很大差距的主因。

目前標普五○○在半年線與年線之間，Nasdaq仍在半年線以下，費半指數有Nvidia及TSMC ADR相助，站在半年線以上，最強的是生技指數站上年線，呈現多頭排列，這個現象說明了產業別不同，對升息及經濟前景的反應也完全不一樣，這個現象在全球也表現不同步，今年全世界的股市以中南美的阿根廷、巴西表現最好，亞洲市場的印尼、印度成為新的雙雄，不跌反漲，而新加坡坐收香港漁利，成為資金湧入的新贏家，再來是泰國只小跌，日本有巴菲特加持日本五大商社，今年也只是小跌。

亞洲市場今年最慘的是胡志明與河內，中港台、南韓股市跌幅收在二○％上下，這次中國醞釀解封，十一月港股出現一波標準的跌深反彈，很多重量級個股都出現大反彈走勢，像阿里巴巴ＡＤＲ在美國最慘五八．○一美元，現在跑到九二．五七美元，從最低點彈升六成，很多跌深港股紛紛出現大幅反彈，像是從七七五．五跌到一九八．六港元的騰訊，這次彈升到三一三．八港元，從一○五二跌到六六．一港元的嗶哩嗶哩一口氣彈升到一七○港元，還有從四一七．八跌到三一．七五港元的中國快手，一下子彈升到六六．七港元，都是從底部彈升一倍。

這些現象都透露一個重要訊號，全球金融市場在經過一整年狂風暴雨侵襲之後，各自進入不同的調養新階段，像是今年表現十分凌厲的東協及印度，在進入高基期之後，也許經濟基本面仍好，但股價基期高，可能出現回檔，最具代表性的是越南，二○二一年越南胡志明股市大漲三六．五％，今年跌幅反居亞洲之冠。

中港股市這三年跌勢很猛，尤其香港恆生指數一度跌到一四五五七，比一九九七年回歸的低點都還低，在香港掛牌的重磅股，像騰訊跌七四．三九％，阿里巴巴跌八○．五三％，小米跌七六．八五％，快手跌九二．四％，嗶哩跌九三．七二％，美團跌七七．五％，百度跌七一．三八％，京東跌六七．一五％，這回都會有跌深反彈機會。

台灣整體經濟降溫

中國各項經濟指標都往下，但疫情解封是個大題材，加上個股實在跌得深，像阿里巴巴市值最高一度達八三五三．六億美元，最慘只剩下一五三五．八三億美元，這是個無比慘烈的大修正！所謂股價跌深就是利多，阿里在香港從六○．二五港元拉升到九二．八五港元，小米從八．三一拉升到十一．五四港元，大約都有五成漲幅，郭董在香港掛牌的鴻騰精密最慘跌到○．八六港元，這兩天拉升到二．○九港元，都透露了近期中國堔圳、上海及香港恆生會隨著中國疫情走向解封，股市將迎來反彈機會。

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