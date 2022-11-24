IP、光學、生技 從逆襲到進擊

【文／方亞申】

美國升息效用逐漸顯現，預計明年上半年電子庫存清理完畢，升息告一段落，有利景氣復甦；而目前正處於年度股市漲升旺季，配合明年看好產業，在年底前可先卡位，包括矽智財、伺服器、網通、光學、晶圓代工、汽車電子乃至於生技等族群。

今年股市大幅度震盪，不過是向下震盪，主要就是俄烏戰爭導致原物料價格一度大漲，進而引發通膨；而美國聯準會從三月起一口氣將基準利率從零至○．二五％，連續大幅調升至十一月的三．七五至四％，在歷史上這是很少見的暴力式升息動作。預計十二月再調一次（二碼）就達四．二五至四．五％。

快速升息是應付美國下半年來單月動輒七至八％的通膨率。聯準會矢言不將通膨壓下來（二％）不會罷手。在升息的過程，除了原物料國家外，大多數股市都大幅下跌，包括歐洲、美國、中國、韓國及台灣等。其中壓力最大是科技業指數，以年計算，包括美國的費半、那指最深跌幅各達四七．○六％、三五．五二％，中國的深圳二六．八％、韓國的二八．八％，還有台灣上市及櫃買的三○．六八％及三三．四二％。歐洲則以深受汽車出口大減以及能源價格大漲的德國，一度下跌二五．三二％最慘。

加權指數站上半年線

在十月聯準會升息三碼後，利率已來到四％，距離市場預估的五～五．五％上下已近，加上消費者及生產物價指數（ＣＰＩ及ＰＰＩ）十月份開始下降，主要是大宗物資黃小玉回跌，油價也降至九○美元以下、天然氣價格也較高點下跌近四成；同時以美國為主的房地產價格連續超過四個月下降，進而影響房租，這些都是構成通膨高低的主要因素。加上美國科技業大幅度裁員超過十萬人，只有失業率略微上升（製造及服務業雇員還是受疫情影響，不少人員轉為退休或轉業，所以缺員還是不少，刺激薪資成本仍見上漲）。整體而言刺激通膨因素一一下降，只是下降快或慢。而最新油價也跌至八○美元附近，來到今年最低水準附近，可以預計十一月美國ＣＰＩ及ＰＰＩ可能持續下降，令聯準會鷹派言論轉弱，果如此未來升息幅度及速度將轉慢，甚至明年中以後轉為停滯不升息，預計年底以後就有降息機會。

在此情況下，十月以來美股及歐股快速反彈，今年累計跌幅以道瓊而言僅下跌約六．一％、德國下跌九．三％、英國甚至與去年底指數相近、法國也只跌七％左右。較戲劇性的是美國費半，從最深下跌四七％到下跌三十％，從低點拉升幅度居主要股市之冠。那指因為以往尖牙股臉書、亞馬遜、谷歌、特斯拉等持續接受升息、裁員利空，仍在尋求新的營運方式，所以近一個月反彈幅度不到七％，表現最弱。

現階段來看，經過一個半月反彈，包括日、德、法、英、道瓊等都站上年線之上，標普、韓、費半、台灣上市櫃等原本弱勢股市來到半年線附近；代表原物料的巴西跌破年線，沙烏地阿拉伯跌破所有均線。

而美元指數一向是前導指標，這次從高點一一四．七七八拉回，先破季線再破半年線，有初步轉弱味道，這也是資金轉向其他國家或新興市場主因。若十二月聯準會升息後言論偏鴿派，那麼國際股市得以再持續類似以往第四季及第一季反彈。而只要道瓊、標普站在年線三萬三千點、季線三八○○點以及費半二五○○點之上，則有利國際股市續彈或震盪走勢。

觀察指標看台積電、長榮

台灣公布十月外銷訂單統計，較預期更差，降至五五四億美元，年減六．三％、連二黑，各貨品僅電子產品一枝獨秀。政府預期受全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國堅持清零政策，將持續影響全球景氣、增添經濟前景不確定性，預期十一月外銷訂單將持續衰退。

惟政府表示，車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能。基本面似乎消息不會太好，但是台股今年幾乎從年初跌到十月，遇到年度股市旺季，從十一月至隔年三月，只要國際股市表現不會太差，台股應該還是會有表現。短線日ＫＤ值雖在高點，但是周ＫＤ值持續交叉向上，若指數進一步攻抵一五○○○點，則月ＫＤ值將交叉向上，是較有利股市表現。

反攻重心則在台積電，另一觀察指標是長榮，後者海運利空不斷，不過因為今年總獲利有機會超過三五○○億元，較總市值還高（目前總市值不到三二○○億元），股價理應下檔有限，未來若是明年將配發高股息，更將支撐股價。

跟著股神的腳步走

台灣的護國神山台積電，這次前董事長代表前往APEC會議，幾乎能見到的領袖都是提到晶片需求，希望台積電去設廠，可見台積電國際聲望之高。最重要是近期市場都知道股神巴菲特第三季買進六○一○萬股台積電ＡＤＲ，花了超過四○億美元以上，幾乎占波克夏第三季投資股市的一半金額。