輝達AI伺服器機殼黑馬：勤誠

◎賴建承CSIA

輝達GTC大會秀出新一代架構Blackwell和B200晶片，也發表了地表最強AI晶片 GB200，由於功能強大且造價不低，相關的周邊應用將因此有所改變，並且隨著亞馬遜、微軟、Google、Meta等積極建置AI伺服器下，預期輝達欣的伺服器晶片將扮演新工業革命重要引擎，推升AI應用加速落地，雲端、終端需求爆發。由於AI伺服器價格高昂，因此，也掀起了搶產能與搶技術大戰，其中機殼也因設計大改變，更需要有能力的廠商來配合，包括營邦(3693)、勤誠(8210)、川湖(2059)等容小覷，至於近期飆漲之二線股，筆者認為炒作的嫌疑比較大，操作慎防追高。

勤誠毛利率逐季成長，EPS上看13.5元

受惠AI伺服器出貨爆發，勤誠(8210)去年第四季營收47.29億，單季EPS4.64元，刷新歷史紀錄，且毛利率自去年Q1的16.47%，呈現逐季成長，Q4已來到24.31%，累計2023年營收112.5億，稅後獲利10.85億，EPS 9.03元。展望2024年，勤誠躋身輝達平台的合作夥伴，今年AI伺服器增添新動能，且美、中系客戶專案同步增加，今年AI伺服器的業績佔比可望自去年的3成持續提升。目前北美的AI伺服器產品都在嘉義廠生產，2023年Q4客戶訂單爆量，嘉義廠產線滿載，將持續提升自動化生產及測試設備的資本支出。至於通用型伺服器方面，在CPU與GPU均有新的平台推出下，預計下半年將有明顯成長，首季將是營運谷底，今年可望逐季成長，EPS估計上看13.5元，故股價卡位應在谷底時切入，享受業績成長帶來的歡喜。

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