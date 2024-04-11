GB200打造供應鏈新格局

◎王榮旭 CSIA/CFTA

NVIDIA帶動的AI浪潮持續席捲全球，其最新的 GB200 系統標誌著一個全新時代的到來。然而，由於NVIDIA沒有足夠的時間對每個組件進行認證，他們將這項任務委託給了原始設備製造商(ODM)處理，這也意味著，若要使用未經 NVIDIA 認證的組件，就必須要求供應商進行認證。這樣的變化將徹底改變過去的供應鏈格局，鴻海和廣達可以推薦供應商前往 NVIDIA 進行認證，完成認證後，廣達即可使用晟銘電的機殼，或其他合作廠商的機殼。除了這種大幅調整的合作模式外，新推出的 GB200 機櫃系統由兩顆 B200 GPU 加上 Grace CPU 晶片封裝而成，其平均售價更高達200萬至300萬美元，出貨後營收將大補血。

鴻海(2317)最近成功獲得NVIDIA 的 GB200 訂單，進一步擴大了其在人工智慧伺服器領域的市場份額。透過鴻海與CSP良好的合作關係，搭配在機櫃設計方面具有相當的能力，能提供客戶全方位的伺服器、網路系統和散熱解決方案。GB200 的出貨量預計明年將達到5至6萬台，鴻海將獲得其中40%至50%的供貨份額，考慮到ODM同業的P/E高達20 倍，而鴻海今年EPS估10.9元，近期股價創下波段新高161.5元，還有進一步上調的空間。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1589期，訂購專線：02-6608-3998】