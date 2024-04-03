台積電擴產 誰最吃補？

◎王榮旭 CSIA/CFTA

全球半導體產業蓬勃發展，引領著股市圍繞著AI不斷創下歷史新高，台灣作為其中的重要一環，其龍頭企業台積電(2330)更是引領著整個產業的步伐，台積電不僅在技術創新和市佔上保持著領先地位，更引領全球半導體產業逐漸走出低迷期，4/18(四)將舉辦Q1法說，此次法說觀察重點將會放在毛利率及資本支出，4/1電價調漲，整體工業調漲約13%，台積電需要多付高達15億元的電費，毛利率將會大幅影響，若是Q2能維持高成長，股價將有望迎來新一波爆發。

辛耘營收連續創新高，今年有望賺一個股本

台積電持續擴產，帶動大量設備需求。這也帶動了PCB設備系統整合廠迅得(6438)今年度將後段封測營收比重提升至4成，凸顯出先進封測強烈需求，此外，IC載板在今年下半年逐步回溫，公司在海外的布局也在持續擴展，特別是在泰國的發展。迅得已購買了現成土地廠房，最快將在六月開始量產。預估今年EPS 9.62元。另一方面，宜特(3289)的營運也呈現旺盛的態勢，並受惠於子公司合併效益的支持。宜特旗下的子公司宜錦主要經營晶圓薄化業務，在後段封測方面也積極進行創新。整合後，能夠有效降低成本。預估今年EPS將達到6.3元。

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