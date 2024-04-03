快訊

受困花蓮天王星大樓超過12小時 「33歲女老師」遺體移出

台積電擴產 誰最吃補？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台積電擴產 誰最吃補？

◎王榮旭 CSIA/CFTA

全球半導體產業蓬勃發展，引領著股市圍繞著AI不斷創下歷史新高，台灣作為其中的重要一環，其龍頭企業台積電(2330)更是引領著整個產業的步伐，台積電不僅在技術創新和市佔上保持著領先地位，更引領全球半導體產業逐漸走出低迷期，4/18(四)將舉辦Q1法說，此次法說觀察重點將會放在毛利率及資本支出，4/1電價調漲，整體工業調漲約13%，台積電需要多付高達15億元的電費，毛利率將會大幅影響，若是Q2能維持高成長，股價將有望迎來新一波爆發。

辛耘營收連續創新高，今年有望賺一個股本

台積電持續擴產，帶動大量設備需求。這也帶動了PCB設備系統整合廠迅得(6438)今年度將後段封測營收比重提升至4成，凸顯出先進封測強烈需求，此外，IC載板在今年下半年逐步回溫，公司在海外的布局也在持續擴展，特別是在泰國的發展。迅得已購買了現成土地廠房，最快將在六月開始量產。預估今年EPS 9.62元。另一方面，宜特(3289)的營運也呈現旺盛的態勢，並受惠於子公司合併效益的支持。宜特旗下的子公司宜錦主要經營晶圓薄化業務，在後段封測方面也積極進行創新。整合後，能夠有效降低成本。預估今年EPS將達到6.3元。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1588期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

美股收黑 法人：台股漲多後可能波動

Q1發債規模衝破1,260億 遠東新籌62億元 8日登場

台積電市值重返20兆元 法說會押寶行情啟動 股價衝上790元新高

台積帶頭衝...台股創新高 上市櫃市值、電子類股指數同寫新猷

相關新聞

台積電擴產 誰最吃補？

全球半導體產業蓬勃發展，引領著股市圍繞著AI不斷創下歷史新高，台灣作為其中的重要一環，其龍頭企業台積電(2330)更是引領著整個產業的步伐，台積電不僅在技術創新和市佔上保持著領先地位，更引領全球半導體產業逐漸走出低迷期，4/18(四)將舉辦Q1法說

低本益比高殖利率的車用股

指數4/1收20466，仍屬選股不選市，在Q1公布季報，因Q1台幣大幅貶值1.255元，所以外銷股主要是車電及外銷比例高的電子股，本業業績非常好+匯兌收益，業績會大好，所以4月選股標的在車電及電子股，尤其低估的車電：立隆、欣銓、矽格、佳邦、堤維西、乙盛、貿聯、胡連…(東陽、帝寶漲多了做箱型震盪)

大盤2萬點善用隔日沖引爆獲利

台股指數在站上兩萬點之後，資金輪動的速度非常的快，個股常常漲個一兩天就休息，不容易有波段的行情，投資朋友在操作上難度很高，現階段要讓「風險極小化，獲利極大化」最好的操作策略就是隔日沖。

輝達GB200最低估的供應鏈：緯創

輝達GTC 2024技術大會已於3月中旬召開，同時發表了地表最強AI晶片 GB200橫空出世，這是由兩顆B200與Grace CPU晶片封裝而成，由於一顆 B200 晶片功耗高達1000~ 1200 瓦，故將首度採水冷散熱技術，相關的周邊也將因此有所改變。除了晶圓代工是台積電外

清明變盤？！鎖定主流向上

清明變盤? 當前台股及國際股市明顯趨勢偏多，如果要轉空也要等到頭部成立，但目前也還沒做頭跡象，所以這裡要等待大盤趨勢反轉向下，應該還為時尚早，但假設指數行情呈現整理或橫盤走勢，那麼選對主流類股就很重要了，四月電價終究上漲，那麼這會不會將是開端? 電價上漲趨勢將引動全新主流行情!

欣興抓住AI浪潮

隨著AI的蓬勃發展，全球各行各業都迎來一場前所未有的變革，這樣動盪的時代，企業需要不斷適應市場變化，以抓住機遇，實現持續成長，PCB大廠欣興(3037)作為一家在印刷電路板領域具有領先地位的企業，正積極響應AI浪潮，迅速調整策略，以滿足市場的新需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。