特大號的AI伺服器將發動行情

◎黃清照CSIA

台股在3/26高點衝高到20397，但馬上下殺到19977，最後收在20126，台股原則上選股不選市，將介於20450~19900震盪呈現選股不選市的走法，而國際股市中主要美股的道瓊會較明顯的回檔，但那斯達克指數，由於半導體的設備股及AI概念股的七大指標：輝達、美超微、AMD、微軟、META、谷歌、亞馬遜仍然呈輪漲，會陸陸續續的輪迴再做輪漲，當中輝達、美超微、AMD由於分別漲8倍、22倍、4倍、所以不容易再上漲，但也不容易下跌，因仍是最具成長性的好股，但微軟、META、谷歌、亞馬遜由於漲幅小很多且本益比較低仍會輪流創新高，那就表示領先大幅創新高的奇鋐、雙鴻進入大箱型整理，由低估即本益比較低的廣達、緯創、神達、英業達、光寶科、達電、台星科、健鼎、金像電、力致、勤誠、旺矽、台燿、鴻海、辛耘…輪流創新高。車電的東陽、堤維西、佳邦、帝寶、胡連、貿聯、興勤、騰輝本益比超低，如堤維西、佳邦、立隆今年EPS分別為4、6.6、6.4股價分別為50.2、84.7、70.6，但亞力今年EPS最高不會超過3.8股價高達114，這就凸顯堤維西、佳邦、立隆的嚴重低估，而國巨是根本沒漲的AI伺服器，我認為是這一波特大號的潛力股，說明如下。

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