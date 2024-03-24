指數震盪！ 缺電概念股逐步轉強

◎錢冠州 CSIA/CFTA

兩萬點附近的指數預估走出震盪橫盤的走勢，科技股或AI題材股仍熱，但是本益比相對高就醞釀休息的空間，而指數也來到兩萬點的心理關卡，預估上下震盪洗盤過後再上機會大，與指數走勢無關的族群包含重電相關族群走勢穩健偏多，華城(1519)漲多被分盤交易價格回檔，但如果觀察台電強韌電網計畫受惠股中，包含中興電(1513)及士電(1503)等，則醞釀繼續向上的機會，尤其以時間點來看，目前三月份台灣的氣候還忽冷忽熱，但是逐漸來到夏季過後，缺電題材就會逐步發酵，屆時缺電概念股又是具備題材向上與基本面展望，股價持續向上也就相當有機會，目前則是逢拉回均可採取偏多的操作策略。

AI需求遞增，但本益比來到相對較高的位置，休息過後再上! 2024年AI產業會比去年更大，從量的角度來說，去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右，而今年將大幅增長到45萬台以上，而且GPU由目前的H100將持續向上升級，我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會!

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