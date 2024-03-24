土洋同買 千張大戶青睞的網通黑馬：中磊

◎賴建承CSIA

隨著生成式AI獲得重大突破，輝達也在GTC大會推出殺手級AI晶片~B200及GB200，並發表NIM、CUDA-X等微服務，讓運算更加快速，然而現階段終端產品面臨高價與散熱阻礙，要讓AI自「雲」走向「端」的應用，傳輸就變得更加重要，包括【聲控】、【光感測】、【光纖】、【連接線器】等業績將大爆發。此外，AI機器人也於此次大會大秀肌肉，這對未來高速傳輸的商機更需要無死角的訊號源，因此，美國總統拜登就於去年推出420億美元的寬頻基礎建設計畫，讓相關產品Cable/DSL/PON/FWA等可望受惠，且由於偏遠地區訊號差，基地台成本高，低軌衛星看俏，日前中華電與全球低軌衛星二哥 OneWeb 簽代理合約，宣告台灣低軌衛星通訊時代來臨，配合國際太空衛星展「Satellite 2024」也於3/18~3/21舉行，研判將帶來龐大之商機。

中磊2023年EPS 9.17元，創歷史高

拜登面對川普的的來勢洶洶，國內的經濟與政策也不容忽略，故推出了不少經濟與產業政策，例如：給予充電樁補助，及建置寬頻網路基礎建設等。其中在寬頻網路基礎建設計畫裡，拜登將提撥逾420億美元打造高速網絡，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網。由於中美科技因國防安全疑慮，研判將對於台廠是一大利多。國內有出貨美洲市場的相關網通股值得留意，包括華星光(4979)、波若威(3163)、上詮(6285)、智邦(2345)、仲琦(2419)、神準(3558)、正文(4906)、中磊(5388)、啟碁(6285)、明泰(3380)等均不容小覷，其中電信寬頻設備大廠中磊(5388)，去年第4季營收156.3億，毛利率19.5 %，稅後淨利7億，年增率13.9 %，稅後EPS2.68元。2023年營收625.8億，毛利率16.4 %，為近5年最佳，稅後淨利23.9億，較去年大幅成長24.3%，稅後EPS9.17元，創歷史新高，配發5元現金股利。

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