複製聯詠模式 天鈺搭上AI狂潮

◎王榮旭 CSIA/CFTA

輝達GTC大會本周盛大開幕，在會議上正式推出新一代AI晶片Blackwell B200及機器人等重磅資訊，並透過台灣舉例，運用生成式AI來預測天氣，讓全世界看到台灣。大盤漲到2萬點後，高基期個股開始出現獲利賣壓，雙鴻(3324)及奇鋐(3017)等今年漲多的個股，近期也回檔修正。短時間大盤維持2萬點附近來回整理，大盤讓出空間後，資金短期由高位階流向低位階，中小型個股也開始表現，落後AI股鴻海(2317)近期被市場注意到，股價非常強勢，突破2021年的高點，上漲無壓，準備繼續挑戰前高。繼鴻海大漲之後，緯創(3231)、廣達(2382)及和碩(4938)也都拉出長紅棒，緊接著泛鴻海概念股臻鼎-KY(4958)及天鈺(4961)有望接棒複製走勢。

天鈺迎來春季收穫，AI晶片領域闖出新天地

近期驅動IC大廠聯詠(3034)與瑞昱(2379)雙雙跨入ASIC，聯詠負責配套晶片，瑞昱則負責USB4集線器解決方案，消息公布後股價連翻大漲，而天鈺是少數已開發AI晶片的IC設計公司，去年最壞情況已過，春燕將至，多元產品線開始收穫，3月開始營收逐步回升，今年展望樂觀。天鈺主要營收來源顯示器驅動IC，近期各尺寸驅動IC庫存狀況回到健康水位，受惠於即將到來的奧運，大尺寸有急單湧進，聯詠、矽創(8016)同步受惠，而天鈺還在低檔，股價相對委屈。小尺寸方面中國手機持續拉貨，並逐步增加車載占比，持續增加車用面板。電源管理IC方面，涉及消費、工業、通訊、車用及互聯網領域，DDR 5 PMIC持去年12月開始量產10萬顆以上，並持續推出新品。

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