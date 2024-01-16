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生技業的二刀流～中裕

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／賴建承

2023年台股氣勢如何，但仍有部分類股成為遺珠之憾，包括塑化、航運、生技等傳產，年度的焦點都集中在AI身上，不過在進入2024年後，這些低基期股將有翻身機會。近期美國NBI生技指數創新高，加上今年有多家生技股啟動 IPO，包括昱展新藥 (6785)、漢達 (6620)、台新藥 (6838)、安特羅 (6564)等，同時也有投資擴產、藥證臨床、業績成長等題材加持，研判今年的生技股有機會擺脫去年的窘境！

中裕注射劑型，搶攻愛滋病商機

二刀流大谷翔平於2023年簽下10年7億美元的大約，平均年薪7000萬元，是史上運動員最大合約，除了較前一年的3000萬美元成長超過1倍外，其實他於2018年剛進入大聯盟的年薪僅54萬美元，如今已飆漲了約129倍，可見擁有過人技術的二刀流實為史上難得的奇才，當然也有了破紀錄薪資。這就好像生技新藥的養成需要花費相當長的時間，但是一旦成功，公司的業績將倍數翻身。由於愛滋病藥物全球銷售金額約300億美元，美國因病患眾多，銷售金額就占約200億美元，可見商機相當龐大。中裕(4147)早已研發出愛滋病新藥，近年在舊有基礎上不斷精進，如今預將TMB-365、TMB-380兩個單株抗體合併用藥做臨床試驗，一旦成功將成為新藥股的二刀流。

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安謀股價創新高的啟示

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

生技業的二刀流～中裕

2023年台股氣勢如何，但仍有部分類股成為遺珠之憾，包括塑化、航運、生技等傳產，年度的焦點都集中在AI身上，不過在進入2024年後，這些低基期股將有翻身機會。

注意低檔股的機會與高檔股善用期貨避險

大選前後至農曆年前，預估行情不會走得太差，但變數是美國股市似乎出現高檔轉弱的現象，這也將是第一季行情的變數，但短線來說，選前的台股有望指數拉高，但不會是所有股票的雨露均霑。

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日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

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