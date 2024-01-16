生技業的二刀流～中裕

撰文／賴建承

2023年台股氣勢如何，但仍有部分類股成為遺珠之憾，包括塑化、航運、生技等傳產，年度的焦點都集中在AI身上，不過在進入2024年後，這些低基期股將有翻身機會。近期美國NBI生技指數創新高，加上今年有多家生技股啟動 IPO，包括昱展新藥 (6785)、漢達 (6620)、台新藥 (6838)、安特羅 (6564)等，同時也有投資擴產、藥證臨床、業績成長等題材加持，研判今年的生技股有機會擺脫去年的窘境！

中裕注射劑型，搶攻愛滋病商機

二刀流大谷翔平於2023年簽下10年7億美元的大約，平均年薪7000萬元，是史上運動員最大合約，除了較前一年的3000萬美元成長超過1倍外，其實他於2018年剛進入大聯盟的年薪僅54萬美元，如今已飆漲了約129倍，可見擁有過人技術的二刀流實為史上難得的奇才，當然也有了破紀錄薪資。這就好像生技新藥的養成需要花費相當長的時間，但是一旦成功，公司的業績將倍數翻身。由於愛滋病藥物全球銷售金額約300億美元，美國因病患眾多，銷售金額就占約200億美元，可見商機相當龐大。中裕(4147)早已研發出愛滋病新藥，近年在舊有基礎上不斷精進，如今預將TMB-365、TMB-380兩個單株抗體合併用藥做臨床試驗，一旦成功將成為新藥股的二刀流。

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