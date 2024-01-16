安謀股價創新高的啟示

撰文／張文赫

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

輝達也要採用安謀架構

不論是蘋果或是安卓陣營，全球99%的智慧型手機，都採用安謀晶片設計架構，除了手機，安謀更將目標延伸到範圍更廣的物聯網，推出新型處理器設計，讓更小型的終端裝置，也能進行AI運算。

安謀這幾年多元布局，產品應用層面廣泛，在PC處理器方面，氣勢比英特爾主導的x86架構更強，國外消息人士指出，輝達正在採用安謀技術，要搶進CPU領域，將挑戰英特爾長期以來，PC市場的主導地位。

輝達最快2025年，將為WindowsPC生產CPU，輝達在GPU上有豐富AI經驗，和微軟合作或許很有看頭，不只輝達，就連巨擘微軟也有意與超微合作，開發安謀架構的電腦晶片，若未來成功上市，恐怕將撼動英特爾的霸主地位。

安謀在台灣唯一點名合作夥伴

智原(3035)自聯電(2303)分割出來後，持續瞄準先進製程項目，一直和聯電在AIoT、工業和多媒體應用等領域合作，並在成熟製程上開發全面的專業IP組合。加上獲得獲全球行動裝置矽智財（IP）龍頭安謀點名青睞，成為台灣唯一入選安謀最新生態系方案的台灣特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，未來將與安謀共同攜手大咬客製化系統單晶片（SoC）市場商機，此外在成熟製程持續擴展版圖，宣布推出2.5D／3D先進封裝服務。

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