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安謀股價創新高的啟示

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／張文赫

今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

輝達也要採用安謀架構

不論是蘋果或是安卓陣營，全球99%的智慧型手機，都採用安謀晶片設計架構，除了手機，安謀更將目標延伸到範圍更廣的物聯網，推出新型處理器設計，讓更小型的終端裝置，也能進行AI運算。

安謀這幾年多元布局，產品應用層面廣泛，在PC處理器方面，氣勢比英特爾主導的x86架構更強，國外消息人士指出，輝達正在採用安謀技術，要搶進CPU領域，將挑戰英特爾長期以來，PC市場的主導地位。

輝達最快2025年，將為WindowsPC生產CPU，輝達在GPU上有豐富AI經驗，和微軟合作或許很有看頭，不只輝達，就連巨擘微軟也有意與超微合作，開發安謀架構的電腦晶片，若未來成功上市，恐怕將撼動英特爾的霸主地位。

安謀在台灣唯一點名合作夥伴

智原(3035)自聯電(2303)分割出來後，持續瞄準先進製程項目，一直和聯電在AIoT、工業和多媒體應用等領域合作，並在成熟製程上開發全面的專業IP組合。加上獲得獲全球行動裝置矽智財（IP）龍頭安謀點名青睞，成為台灣唯一入選安謀最新生態系方案的台灣特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，未來將與安謀共同攜手大咬客製化系統單晶片（SoC）市場商機，此外在成熟製程持續擴展版圖，宣布推出2.5D／3D先進封裝服務。

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今年是AI應用爆發的一年，很多投資人都把焦點放在nVidia的股價，以及跟台灣連動相關的股，去年上半年的廣達、緯創、技嘉，去年12月的宏碁、華碩和仁寶，這些相關公司的股價也大漲一波。

誰是AI伺服器的先行指標

台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破，而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535)，但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一)，連帶AMD、美超微、微軟、META、谷哥、亞馬遜…等，AI伺服器都展現超強的姿態，但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲，所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤城、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲，我認為選後AI伺服器會展現上攻行情，另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比。

生技業的二刀流～中裕

2023年台股氣勢如何，但仍有部分類股成為遺珠之憾，包括塑化、航運、生技等傳產，年度的焦點都集中在AI身上，不過在進入2024年後，這些低基期股將有翻身機會。

注意低檔股的機會與高檔股善用期貨避險

大選前後至農曆年前，預估行情不會走得太差，但變數是美國股市似乎出現高檔轉弱的現象，這也將是第一季行情的變數，但短線來說，選前的台股有望指數拉高，但不會是所有股票的雨露均霑。

一個智冠獨董對特定誤導的專業釐清

日前智冠透過與榮剛股份1:2.2交換進行與台鋼集團的策略聯盟。針對有特定(獨立)董事和股東以策略聯盟決策日前一日（2023年12月20號）智冠188.5元與榮剛51.7元的股價為計算基準，不斷質疑這一筆所謂「53億換32億」交易的合理性，造成後續市場的紛擾，本人身為智冠獨立董事基於財會專業認為有必要針對這一點進行釐清，以正視聽。那就是：笨蛋！問題關鍵在從來就沒有「53億」！

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