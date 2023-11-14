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千張大戶持股翻倍的IC設計～矽創

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【賴建承】

高通日前公布財報優於預期，且表示手機谷底已過，同時對於下季展望也樂觀，估營收91～99億美元，EPS2.25～2.45美元。此外，台積電也表示PC、手機穩定好轉，由於手機新機出貨潮再起，相關IC設計股看俏，甚至在庫存消化近尾聲下，SEMI也預估2024半導體可雙位數回升。近期IC設計股在世芯-KY見到3千元，聯發科也持續走揚下，已帶動IC設計族群之比價效應，加上日前矽統及威盛的大漲，IC設計股還有漏網之魚嗎？

聯發科、昇佳電子股價創高

聯發科最新旗艦5G晶片~天璣9300已於11/ 6亮相，採用台積電4奈米製程製造，採用創新的「全大核架構設計」，預計相關手機今年底上市。此外，為提供終端裝置生成式AI應用發展，天璣9300 還搭載聯發科第七代 AI 處理器APU790，處理速度是上一代8倍，功耗降低45%。外資紛紛上調目標價，甚至有達千元的實力。由於聯發科的走高，也讓手機領域的相關股出現比價，昇佳電子(6732)高感度螢幕下應用的環境光及近接感測晶片，獲高階手機採用，加速度感測晶片也導入手機品牌廠商，並打入穿戴式裝置使用光感測晶片。第三季稅後盈餘2.1億，年增42.8%，EPS 4.29元，毛利率29.56%，累計前3季稅後盈餘4.73億，EPS9.66元。股價在投信認養下，突破500元創像波段高點，5日線不失守有機會成為作焦點。

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被動元件迎來復甦浪潮

最近市場上持續傳出消費性電子復甦的跡象，從國內的晶圓代工龍頭台積電、鏡頭大廠大立光、PC品牌廠的宏碁、華碩到手機PA供應鏈的全新、穩懋、宏捷科、等，都看好明年手機及消費性電子產品的復甦以及AI所帶動的換機潮，而最近這波復甦漲價潮也開始吹往被動元件，國內的華新科(2492)先前公布9月營收創下近15個月來的新高，先前公司就表示第四季將迎來中國地區手機復甦的需求，這時大家當然也不會忘了國內的被動元件龍頭國巨(2327)，近年來公司透過多次併購持續擴大產品線及經濟規模，將會是這波復甦最大的受惠者。

IC設計啟動夢想行情

愛普*(6531) 11/2法說會上揭示「愛普營運AI處應用轉換期，凝聚在AI和IoT這兩大領域」的鏗鏘前行，第三季每股獲利3.27元，因受到AI正處應用轉換期的影響，全年營收恐低於原本預期。

真AI伺服器要開始發動大行情

上週我告訴在各種利空，道瓊、那斯達克已現下跌5浪，道瓊殺到32327、納達殺到12543，會有ABC三浪上漲，結果11/6道瓊從32327漲到34167，納達從12543漲到13551，漲到此附近應會做B波修正，之後就有C波上漲，台股跌到我估的16162~15911也落底，11/6漲到16720，我估此波有1200點行情，要注意這波低點是另一波多頭行情起漲點，

華安醫學創國內首家DFU新藥授權國際藥廠搶攻土耳其及中東、北非 新藥上市後每年將進帳1.5個股本

華安醫學(6657)於11月10日宣布將公司ENERGI-F703DFU用於治療糖尿病足潰瘍新藥獨家授予TRPharm在土耳其之商業化權利，及中東、獨立國協及北非市場之優先議約權，未來ENERGI-F703DFU將由TRPharm負責授權地區之市場商品化以及銷售。

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高通日前公布財報優於預期，且表示手機谷底已過，同時對於下季展望也樂觀，估營收91～99億美元，EPS2.25～2.45美元。

AI PC+AI手機 消費性電子全面回升

這一波多頭氣勢首先由聯發科所帶動，11/6正式發表最新晶片天璣9300，各項跑分大贏高通Snapdragon 8，但這卻僅是2024年手機火熱的開端，蘋果預估也不會寂寞，所以可以預見，明年上半年先看安卓的智慧型手機成長，下半年仍是蘋果的重頭戲，尤其，當AI導入智慧型手機，沉寂兩年的手機市場會不會迎接來大換機潮，手機相關供應鏈，就值得期待。

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