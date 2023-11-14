千張大戶持股翻倍的IC設計～矽創

【賴建承】

高通日前公布財報優於預期，且表示手機谷底已過，同時對於下季展望也樂觀，估營收91～99億美元，EPS2.25～2.45美元。此外，台積電也表示PC、手機穩定好轉，由於手機新機出貨潮再起，相關IC設計股看俏，甚至在庫存消化近尾聲下，SEMI也預估2024半導體可雙位數回升。近期IC設計股在世芯-KY見到3千元，聯發科也持續走揚下，已帶動IC設計族群之比價效應，加上日前矽統及威盛的大漲，IC設計股還有漏網之魚嗎？

聯發科、昇佳電子股價創高

聯發科最新旗艦5G晶片~天璣9300已於11/ 6亮相，採用台積電4奈米製程製造，採用創新的「全大核架構設計」，預計相關手機今年底上市。此外，為提供終端裝置生成式AI應用發展，天璣9300 還搭載聯發科第七代 AI 處理器APU790，處理速度是上一代8倍，功耗降低45%。外資紛紛上調目標價，甚至有達千元的實力。由於聯發科的走高，也讓手機領域的相關股出現比價，昇佳電子(6732)高感度螢幕下應用的環境光及近接感測晶片，獲高階手機採用，加速度感測晶片也導入手機品牌廠商，並打入穿戴式裝置使用光感測晶片。第三季稅後盈餘2.1億，年增42.8%，EPS 4.29元，毛利率29.56%，累計前3季稅後盈餘4.73億，EPS9.66元。股價在投信認養下，突破500元創像波段高點，5日線不失守有機會成為作焦點。

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