晟德王素琦：配息現金與股票各1元,打造永續金流模式

【撰文/陳澤樂】

晟德（4123.TW）6月20日召開股東常會，由董事長王素琦主持，全體股東出席率達61.47％，獨立董事、審計委員會主席何美玥（前經濟部長）與總經理許瑞寶，也列席報告。會中承認2022年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並討論通過2022年盈餘分配案。決議配發每股現金股利1元、每股股票股利1元，合計共配發每股股利2元，以回饋及感謝全體股東長期以來的支持；其中，股利已連續六年配發，依6月19日收盤價格52.8元計算，現金殖利率1.89％。晟德已連 24 年發放股利，合計 53.78 元；近 5 年平均現金殖利率: 2.49%。晟德自2017年起，進入股本成長穩定期，每年除配發股票股利同步配發現金股息，資本額現已擴大至60億，充分凸顯晟德現金流充沛、財務結構健全。

晟德董事長王素琦指出，2022年總體經濟及產業環境變化劇烈，地緣衝突、高通膨驅動貨幣政策的激烈調整、市場需求大幅反轉下修，均對企業內外部營運造成多項衝擊與挑戰。展望後市，公司預見2023年全球經濟更為難測，仍充滿變數及挑戰。晟德董事長王素琦強調，「2023年上半年產業亂流仍多，晟德營運目標將設定於2023年的下半年度達成營收與獲利的年成長。」

有股東詢問，2025年以前晟德之主要經營目標，王素琦表示，晟德(4123)控股打造生技界波克夏的效益持續發酵，特別是集團旗下投資公司都是未來醫藥發展的創新領域，包括生物藥CDMO的永昕(4726)、創新新藥研發的順藥(6535)、未來醫療趨勢之細胞療法的長聖(6712)、第三類高階骨科醫材的博晟生醫(6733)…等，均在各自領域揚眉吐氣；在國際上，晟德也會積極尋找亞洲及其他地區的併購與參股機會，為2025年孵出集團獨角獸，力拚朝全球50大藥廠推進目標邁進。

晟德長期致力推動企業永續經營，扣合核心職能，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，亦重視環境與社會的永續發展。同時，「人才」是生技產業一切的根本，也是晟德最珍貴的資源。站在成立開業超過一甲子的里程碑上，晟德將籌畫成立「晟德組織發展學院」，集結晟德人一甲子的智慧累績，透過模組化的人才培育機制，進行多元化的課程配對，並強化數位數據觀念及產業連結，將晟德集團的價值、精神、專業代代相傳、與時俱進，為台灣社會及生技產業培育未來人才。更將透過多項社會參與及永續作為，感謝全體客戶與投資人長期的信賴與託付，也感謝社會大眾的支持與肯定。