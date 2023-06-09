景氣循環股脫離營運谷底？還是落後補漲？

撰文/張文赫

面板族群曾在2008年大放異彩，其中群創(3481)有在APPLE手機風靡出世前，最大的明星商品我想應該是面板吧! 從傳統映像管變化到平面/液晶電視是一大壯舉，也把大同集團的天之驕子「華映」變成壁紙。鴻海(2317)母公司出生就擠身百元俱樂部，巔峰時期與友達(2409)美稱「面板雙虎」，但隨市場大量削價競爭隨之無味的產品，面板族群像是群創、友達、富采(3714)、彩晶(6116)、凌巨(8105)像是過氣明星，股價一路滑落到銅板20元左右，連帶相關上下游供應也一起跌落谷底。不禁聯想到時代演變，液晶電視、手機、穿戴裝置、電動車…到最近NVIDIA的風潮熱流竄起，市場都會忘記曾經的明星商品，就會被被認定「景氣循環股」，隨大環境需求突然有了轉機。

俗語說十年走一大運，景氣循環股也是如此，是多年來躺著不動，如今一動翻身震天下。最令人瞠目結舌應屬非電子「航運」、「疫情」、「軍工」，而「面板」屬於消費性電子所以會有所謂的「市場報價」，當報價到谷底會有人尋思去抄底，而生活上面板的使用性大幅成長，車用、電腦、筆電…等；可是面板卻無法再回到過去風光，雖說前幾年三星有說要退出面板市場，有強拉一波將面板雙虎股價至30元左右，但隨後也順勢跌落。

面板脫離營運谷底?投信大買!

近年車用面板占比以近倍數的速度增長，持續在高階大型車用市場成長，面板廠也布局車載應用，今年起進入成長爆發期。群創(3481)通吃特斯拉、BMW、福特、保時捷等一線大廠訂單，車用子公司CarUX持續在高階大型車用面板市場成長，維持強勢漲價態度。友達、群創、彩晶及元太合計2023年資本支出目標達717億元，是近五年高點，各廠研發新品進行升級，NVIDIA瘋潮也神助攻，將電競及商用筆電面板也出現拉貨潮，面板脫離谷底態勢確立。群創轉投資58.6％的小金雞－睿生光電(6861)專門設計製造X光感測器，此外把旗下8.5代線的面板技術，授權移轉給印度大集團Vedanta，並協助該集團在印度建立面板基地，群創將有5億美元進帳，也積極爭取車用面板訂單，以及轉投資Micro LED新技術，去年睿生賺了超過半個資本額，這些對群創無疑是業外進補。而投信近期積極大買群創，股價也在低檔後勢可期。