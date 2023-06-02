AI飆速列車 全面啟動！注意下半年資訊旺季

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，這的確類似2009年所啟動的智慧型手機大行情的模式。美國股市的AI概念股來說，Nvidia持續創下波段新高，另外包含Meta、Microsoft等五大尖牙股持續向上，我們下半年看多AI產業的方向正確並且持續樂觀，從近期美國大型雲端業者的競相投入AI產業並且與本身的業務結合來看，我認為這波產業多頭方興未艾，僅是剛開始，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!! 而從股價觀察，這些大型雲端業者在導入AI或將本身產品與AI相連結後而使營運數據回升，也給了市場投資信心，進而使股價持續走出向上格局，包含以大型科技股為主的NASDAQ指數走出持續向上局面。

輝達董事長黃仁勳來台除了逛夜市之外，更重要的是固樁台灣電子相關的零組件廠商，針對AI產業發展，台灣的電子類股期時占據相當有利的位置，從最上游的矽智財，另外包含散熱、機殼、PCB、傳輸到組裝等，無一不是台灣廠商深耕多年的拿手項目，而且在去中化的利基之下，台廠獲得多數訂單就相當可以期待了!

創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)如同老師領先預測，已經強勢大漲，但是

AI產業的起飛不會只有矽智財，指標股毫無疑問是Nvidia，那麼跟隨Nvidia的上下游產業鏈有哪些呢?! 別錯過!

輝達董事長黃仁勳來台多日，大家只注意他逛夜市或台大演講，但重點就是黃董來台灣看廠來的，AI風潮爆起，訂單蜂擁而來，台灣廠商就站在最有利的位置，因為AI，絕不太可能下單到大陸了! 因此，我們早就看出來，上游從矽智財，到下游組裝的緯創(3231)，股價就是大漲特漲，我們會員從五月初就積極買入AI相關產業受惠股，尤其是緯創(3231)，當時公佈財報嚇壞一堆人，但是懂的就知道，這叫做利空出盡! 當時我們進場時股價還不到50，現在很多股票已經看不到緯創的車尾燈，但是，這波AI浪潮才剛剛開始，AI的iPhone，會不會是AI的黃金十年? 當然，我們一個波段一個波段的操作，去年底的儲能，今年二月的軍工，四月充電樁，五月就全力瞄準「AI」，這就是錢老師的操作風格。