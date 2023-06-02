快訊

女子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

5億高中生驚傳遺體發現「4不明針孔」疑遭下毒 律師遞狀這樣說

嚴重低估的CHATGPT受益股走長多

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎黃清照CSIA】

上期我告訴讀者選股不選市，但指數應該會拉回，可是卻不拉回，呈現越走越高的現象，主因CHATGPT受益股有非常多低估的股票，所以是由相關股維持良性輪漲推升上來，致看回不回，但原則上指數漲到16700應該會放慢上漲力道，可是CHATGPT受益股分三種族群：①漲太多的M31、廣達、緯創、穎崴、健策、智邦、技嘉、微星、奇鋐、雙鴻、建準、勤誠…等，少者進行3~5天，多者5~8天整理或拉回，但仍有個股表現機會。②處在高檔的世芯、創意、光寶、台光電、台燿、京元電、台積電…急漲先賣部分，等適當回檔回補，但若見急跌可接。③逢低做承接為主，以旺矽、金像電、智原、金居、聯茂、南電、欣興、台星科、鴻海、日月光、青雲、承啟…為主，另汽電零的江伸、華車、三陽漲太多會做技術面的修正，可以(A)貿聯、胡連、興勤、騰輝、健合興、世德、堤維西、東陽…及業績非常好股價低估且週KD低檔要交叉向上的國巨、信昌電、立隆、立敦、禾伸堂、華泰、欣銓、頎邦、矽格、超豐、力成和希華、聚和、萬泰科…逢低也可酌量布局，原則上指數漲到這個地方不易大漲，但也不易大跌，可是可以②CHATGPT個股及搭配(A)為主攻，本週建議投資人金像電有拉回可做加碼，另IBIDEN股價已經突破2021的最高點7380，上漲到7710，所以南電、欣興逢低也可搭配布局。

嚴重低估的CHATGPT受益股：金像電走長多

金像電因受一般伺服器消化庫存影響，業績從去年Q4的1.83元下降到0.88元，但Q2消化庫存近尾聲，從4月營收達23.8億，較Q1月平均值的21.07，明顯增加來看，谷底在Q1，但長線受惠伺服器新平台轉換，帶動產品價量提升，尤其在GPU PCB版下半年AI營收將有倍數成長，另AMD的Gemoa及Intel的Eagle stream伺服器處理平台，市場滲透率持續提升，有利公司重要成長雙引擎。金像電在伺服器版佔公司營收61%，全球市佔率高達25%。外資法人估今明年業績可達7、11.7元，投資人可積極布局長線波段操作。

延伸閱讀

全民權證／南電 瞄準價外20%

全民權證／欣興 二檔馬力強

欣興 樂觀新產品表現

欣興董座：公司多出去拜訪客戶搶單 AI新品效益萌芽

相關新聞

台積電CoWoS先進封裝受惠股 弘塑、辛耘

Nvidia日前公布2023年 Q1財報，淨利上升26%達到20億美元，同時Q2財測營收110億美元，遠遠超過市場預期的72億美元，推升 Nvidia股價飆漲，加上執行長黃仁勳台灣行，更掀起了AI旋風。由於AI伺服器較傳統貴上10~15倍，且是未來產業趨勢，TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨量118.3萬台，年增38.4%，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，故相關供應鏈將雨露均霑。

AI伺服器 劃時代革命

每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業革命。但隨著蘋果創新力降低，競爭力多只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無味棄之可惜的雞肋了。

AI股暴衝 這股仍在低檔

上週六(5/26)是台大的畢業典禮，大家關注的焦點都是一致的，那就是全球最算的男人，輝達CEO黃仁勳!他在致詞中金句聯發，其中讓人最印深刻的是這句「AI是台廠黃金機遇」。黃仁勳表示，我們正處於一個重大技術時代的開始，AI已從根本上重塑電腦，在各方面，這將是電腦產業的一次重生，也是台灣企業的一個黃金機遇。在未來十年內，產業將用新的、加速的AI電腦取代全球超過一兆元的傳統電腦。這波AI概念股的大漲，合計整體輝達概念股，市值約增6,000億元，可怕的是這個數字仍在持續增加中。

AI飆速列車 全面啟動！注意下半年資訊旺季

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，這的確類似2009年所啟動的智慧型手機大行情的模式。美國股市的AI概念股來說，Nvidia持續創下波段新高，另外包含Meta、Microsoft等五大尖牙股持續向上，我們下半年看多AI產業的方向正確並且持續樂觀，從近期美國大型雲端業者的競相投入AI產業並且與本身的業務結合來看，我認為這波產業多頭方興未艾，僅是剛開始，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化!

嚴重低估的CHATGPT受益股走長多

上期我告訴讀者選股不選市，但指數應該會拉回，可是卻不拉回，呈現越走越高的現象，主因CHATGPT受益股有非常多低估的股票，所以是由相關股維持良性輪漲推升上來

AI伺服器 劃時代革命

每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業革命。但隨著蘋果創新力降低，競爭力多只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無味棄之可惜的雞肋了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦