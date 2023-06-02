嚴重低估的CHATGPT受益股走長多

【◎黃清照CSIA】

上期我告訴讀者選股不選市，但指數應該會拉回，可是卻不拉回，呈現越走越高的現象，主因CHATGPT受益股有非常多低估的股票，所以是由相關股維持良性輪漲推升上來，致看回不回，但原則上指數漲到16700應該會放慢上漲力道，可是CHATGPT受益股分三種族群：①漲太多的M31、廣達、緯創、穎崴、健策、智邦、技嘉、微星、奇鋐、雙鴻、建準、勤誠…等，少者進行3~5天，多者5~8天整理或拉回，但仍有個股表現機會。②處在高檔的世芯、創意、光寶、台光電、台燿、京元電、台積電…急漲先賣部分，等適當回檔回補，但若見急跌可接。③逢低做承接為主，以旺矽、金像電、智原、金居、聯茂、南電、欣興、台星科、鴻海、日月光、青雲、承啟…為主，另汽電零的江伸、華車、三陽漲太多會做技術面的修正，可以(A)貿聯、胡連、興勤、騰輝、健合興、世德、堤維西、東陽…及業績非常好股價低估且週KD低檔要交叉向上的國巨、信昌電、立隆、立敦、禾伸堂、華泰、欣銓、頎邦、矽格、超豐、力成和希華、聚和、萬泰科…逢低也可酌量布局，原則上指數漲到這個地方不易大漲，但也不易大跌，可是可以②CHATGPT個股及搭配(A)為主攻，本週建議投資人金像電有拉回可做加碼，另IBIDEN股價已經突破2021的最高點7380，上漲到7710，所以南電、欣興逢低也可搭配布局。

嚴重低估的CHATGPT受益股：金像電走長多

金像電因受一般伺服器消化庫存影響，業績從去年Q4的1.83元下降到0.88元，但Q2消化庫存近尾聲，從4月營收達23.8億，較Q1月平均值的21.07，明顯增加來看，谷底在Q1，但長線受惠伺服器新平台轉換，帶動產品價量提升，尤其在GPU PCB版下半年AI營收將有倍數成長，另AMD的Gemoa及Intel的Eagle stream伺服器處理平台，市場滲透率持續提升，有利公司重要成長雙引擎。金像電在伺服器版佔公司營收61%，全球市佔率高達25%。外資法人估今明年業績可達7、11.7元，投資人可積極布局長線波段操作。