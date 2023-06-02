AI伺服器 劃時代革命

每一個時代都有耀眼明星商品，過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法，從蘋果手機手機、平板或是NB接棒引領風潮，再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等，都帶動電子的產業革命。但隨著蘋果創新力降低，競爭力多只能對下游殺價增加獲利，這股蘋果旋風只是食之無味棄之可惜的雞肋了。

COMPUTEX大秀5年來GPU改變

繼Tesla馬斯克改變世界的男人之後，再度掀起AI世代話題的男人，一夕之間瘋NVIDIA一頭白頭髮、穿黑皮衣超親民的CEO黃仁勳。近期NVIDIA股價創新高401美元，再度把GPU AI伺服器推向話題浪口；簡單說CPU主運算；把它想成大腦主體發號施令，而GPU就是左右腦開發學習；不斷運算與進化學習。在全球算力需求大爆發，伺服器CPU晶片在效應上NVIDIA將GPU推向新一代主流。走在產業的最前端帶來新品新規格的風向，黃仁勳COMPUTEX演講大秀5年來GPU改變：用AI模擬光線與物質，是運算的終極挑戰，你看不到運算到底演算什麼?但那才是未來。現場也直接示範AI即興歌詞編成歌，黃仁勳說：「以前做不到的現在都能做到了」，這對未來是多大的突破?迎來史上最為強大並獨創一格一代梟雄。現在著墨邊緣運算或是AI上，都是全球技術能力最佳的IC設計，甚至連INTEL雄霸多年的伺服器市場，在高端應用上，都被NVIDIA打下江山，算是美國IC產業第一股，我相信無人能出其右。

AI GPU供不應求 洛陽紙貴

聚焦「AI四部曲」:IP、軟體、伺服器、資安，過往CPU轉GPU，在新規格發現以往的大牛股緯創(3231)打入供應鏈，一個版卡要有八顆GPU用高毛利率出貨給NVIDIA高階的板卡，近期股價創下新高69.8元，如此高毛利，新規格商品就是會帶領市場風潮，我想很快有其他相關股前仆後繼搶占市場，畢竟市場大餅真的太多想像力了。AI伺服器市場粗估要價一個20萬美元，別以為天價，NVIDIA目前來自微軟、Google、Meta、等在手超乎預期滿單狀態，還不包括看「洛陽紙貴」的其他供應商也如活火如荼往AI這資源方展搭上邊，火熱熱的新品排隊搶也搶不到，俗語說:賺第一桶金要的就是快!狠!準! 緯創就是搭上好時機拿下高毛利率的商品，魚幫水，水幫魚。

台積電先進製程受惠

5/24 NVIDIA盤後大漲24%後，完全是台灣電子股的諾亞方舟，不但帶領台積電(2330)大漲挑戰前高，晶片製造上採取台積電5奈米加上先進製程COWOS，事實填滿了台積電五奈米的產能，更讓竹南廠的先進封裝供不應求，所以我們看到台積電在第三季，三奈米有蘋果五奈米有NVIDIA，股價也率先站回五百大關。先進封裝的概念股弘塑(3131)也在投信認養神助攻下，挑戰600大關。

IP產業迎來黃金十年

但自從AI出現後，IP事業的買家已從過去的IC設計業者，轉為Google、亞馬遜這些終端業者，他們對於IC設計的業者，不是要求成本最低，而是希望最配合他們的需求。因為他們不是賣一個消費性產品，舉例:APPLE會不會想要叫高通降價?會，因為高通降價，APPLE的手機獲利提升，所以當然希望成本都下降，但是平台龍頭的亞馬遜、Google、Facebook，要賺的是服務客戶的整體費用，要把服務做出差異化，才可以更有底氣讓客戶買單，所以重點不是IC的價格，而關鍵就是做「差異化」。

台積電兩家IP股創歷史新高

那世芯-KY(3661)為什麼可以成為IP業現在創歷史新高的主因，就是世芯-KY過去的大客戶的確有很大的一部分在中國，而應用就是AI的客戶，但在美國的壓力下，表面上失去中國的AI客戶，卻失之東隅，收之桑榆，有多餘的研發能力為美國客戶量身訂做AI的相關產品，加上已經有中國開發的經驗，因此速度與效率都如魚得水，反而後發先至。

此外過去的IP業者都僅提供IC設計業者整顆晶片小部分的服務，但世芯-KY現在服務的對象，是要求整顆客制化，因此收取的NRE費用大幅提升，而未來收取的IP權利金也會提高，因此才能成為這次IP的領頭羊，率先創了歷史新高。

創意(3443)為台積電(2330)的子公司，協助台積電的客戶打進先進封裝、如何在3奈米新製程中良率提高，有母公司的奧援給予穩定的獲利，也有籌碼跟母公司護身的優勢，這一波NVIDIA最直接受惠，股價水漲船高。

旺矽 穎崴 雨露均霑

而測試過去大家只會看穎崴(6515)，畢竟配合多年，但這次訂單實在過大，而穎崴自己產能不足必須外購探針，於是外溢到旺矽(6223)，本身就是全球五大探針卡之一的旺矽(6223)魚躍龍門為NVIDIA概念股，有一句話說:「舊不如新，新總勝舊」，無疑是「黃袍加身」，而且旺矽優勢是股本小且去年賺12.89元，今年第一季在電子業疲乏期也繳出2.98元的獲利，今天預期能有賺14元，高頻高速測試需求持續增加，弱水三千只取一瓢，我認為旺矽是NVIDIA隱藏版標的，而新產品推出對於電子通路商，大聯大(3702)，至上(8112)，利機(3444)，也都是一個振奮消息，希望新產品注入一股新的引流)，投資人不仿關切電子通路商。

AI伺服器如火如荼

高效運算帶動散熱族群水漲船高，目前水冷包含水循環、浸沒式兩大方案，AI伺服器除了水冷方案之外，也有氣冷的需求，AI伺服器崛起，包括機箱、散熱、電源的設計都更為複雜，更助於供應鏈的ASP與毛利率提升，而奇鋐(3017)、雙鴻(3324)，健策(3653)為指標概念股，之前也提到AI伺服器高效運算熱能帶動整串供應鏈，其中奇鋐提供客戶機殼+風扇+散熱器整串供應，風扇的建準(2421)與機殼富驊(5465)、晟銘電(3013)、偉訓(3032)，以及電源管理器僑威(3078)、曜越(3540)、光寶科(2301)相關呼朋引伴效應