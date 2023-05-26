佈局第三季大主流 看多AI產業鏈

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，美國股市來說，Nvidia持續創下波段新高，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!! 而從股價觀察，這些大型雲端業者在導入AI或將本身產品與AI相連結後而使營運數據回升，也給了市場投資信心，進而使股價持續走出向上格局，包含以大型科技股為主的NASDAQ指數走出持續向上局面。這波AI投資標的的興起，猶如2009年起HTC、Apple、三星及華為帶起的智慧型手機大潮流，大立光(3008)過去從 600漲到6000的十倍速增長；台積電(2330)從200漲到600躍居護國神山的傳奇不會再回來，但是全新大趨勢，務必要把握住。AI，無疑又是一次資訊科技產業的軍備競賽，美國大型科技股競相投入，台股電子股嚴然就是軍火供應商，2023年，比儲能更強，比軍工更廣大的投資機會就此浮現。

電子股普遍震盪而儲能或軍工等題材股再起，或許政策作多的概念股未必結束，但這時我們把目光放在更遠的第三季及第四季，才是大波段最具備機會的位置。AI，無疑會是接下來的最佳主流候選人，從以下的美國龍頭股狀況來看! AI軍備競賽正在進行中! 而台灣的相關族群，則站在最佳的軍火供應商位置。

美股NASDAQ持續大漲創高，多頭格局明顯成立，五大尖牙股，Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Alphabet涵蓋最主要漲勢，加上AI商用化在即，AI 優化 Facebook、Instagram廣告投放，數位廣告營收恢復正成長，Microsoft也在本季財報會上大談 AI 前景展望，也是所有科技巨頭中產品與AI融合度最高的公司，包含Bing、Azure、Office、Teams 等，但目前Google Search市佔率高達 92.6%，地位尚未被Bing動搖。產業來看，從最上游的矽智財，創意(3443)及世芯-KY(3661)已經明顯表態，矽智財股票跟隨著美國科技大廠Nvidia等標的的多頭趨勢向上，而目前AI產業發展剛剛開始啟動商用化，預估此一趨勢仍將持續走強。