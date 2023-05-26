快訊

奇蹟出現！詹雅雯宣布「腦動脈瘤消失」 不用再開腦了

YouBike微笑單車個資外洩 補償方案出爐：每人500元騎乘券

澳花瀑布脫隊失蹤男找到了！經7天搜索尋獲遺體「四周無道路」

佈局第三季大主流 看多AI產業鏈

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，美國股市來說，Nvidia持續創下波段新高，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!! 而從股價觀察，這些大型雲端業者在導入AI或將本身產品與AI相連結後而使營運數據回升，也給了市場投資信心，進而使股價持續走出向上格局，包含以大型科技股為主的NASDAQ指數走出持續向上局面。這波AI投資標的的興起，猶如2009年起HTC、Apple、三星及華為帶起的智慧型手機大潮流，大立光(3008)過去從 600漲到6000的十倍速增長；台積電(2330)從200漲到600躍居護國神山的傳奇不會再回來，但是全新大趨勢，務必要把握住。AI，無疑又是一次資訊科技產業的軍備競賽，美國大型科技股競相投入，台股電子股嚴然就是軍火供應商，2023年，比儲能更強，比軍工更廣大的投資機會就此浮現。

電子股普遍震盪而儲能或軍工等題材股再起，或許政策作多的概念股未必結束，但這時我們把目光放在更遠的第三季及第四季，才是大波段最具備機會的位置。AI，無疑會是接下來的最佳主流候選人，從以下的美國龍頭股狀況來看! AI軍備競賽正在進行中! 而台灣的相關族群，則站在最佳的軍火供應商位置。

美股NASDAQ持續大漲創高，多頭格局明顯成立，五大尖牙股，Meta、Apple、Amazon、Microsoft、Alphabet涵蓋最主要漲勢，加上AI商用化在即，AI 優化 Facebook、Instagram廣告投放，數位廣告營收恢復正成長，Microsoft也在本季財報會上大談 AI 前景展望，也是所有科技巨頭中產品與AI融合度最高的公司，包含Bing、Azure、Office、Teams 等，但目前Google Search市佔率高達 92.6%，地位尚未被Bing動搖。產業來看，從最上游的矽智財，創意(3443)及世芯-KY(3661)已經明顯表態，矽智財股票跟隨著美國科技大廠Nvidia等標的的多頭趨勢向上，而目前AI產業發展剛剛開始啟動商用化，預估此一趨勢仍將持續走強。

延伸閱讀

台南人出身！Nvidia輝達身價破兆執行長黃仁勳抵台引爆動 預定台大畢典和COMPUTEX演講

2023台北COMPUTEX登場 6主題精篩強股

影／昌懋公司規畫設小型儲能廠 高雄林園居民誓死反對

AI核彈級商機出現 台灣半導體ETF下半年衝高

相關新聞

封測族群 下一個贏家？

自Chat GPT爆紅之後，輝達今年股價可說是一飛衝天，年初股價尚在146.14美元，至5/18來到近期的高點318.28美元，目前為止大漲118%，在短短不到半年成為漲倍股，這也難怪輝達CEO會說：「AI的IPHONE時刻已經到來」。

航空股起飛 長榮航是首選

在後疫情時代，配合全球經貿活動回復正常下，觀光餐飲需求大幅攀升，反映在營收上更可看出今年前4月的航空、旅行社與飯店股業績大躍進，而觀光類股指數也自去年10/26的92.08點開始起漲，至今年的5/24見到158.07之高點，漲幅高達71.67%，顯示轉機行情不可輕忽。

佈局第三季大主流 看多AI產業鏈

AI為2023年接下來不可忽視的大主流，美國股市來說，Nvidia持續創下波段新高，而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!!

摺疊智慧機 軸承族群重返榮耀

可摺疊式智慧型手機（Foldable smartphone），2008年諾基亞提出了第一款名為「Morph」的靈活設備的動畫概念，該設備採用三折設計，可以彎曲成各種形式，是折疊式手機的始祖，之後折疊式手機便有如雨後春邊出現

保瑞登股王 製藥股誰低估

去年上市櫃公司的成績單已在3月31日前全部揭露，金管會公布，整體上市櫃公司2022年累計營收達42兆9429億元，年增5.01%，累計稅前淨利達5兆921億元，年減4.87%。

華安醫學 預計5月23日競拍 6月中掛牌上市

新藥研發公司華安醫學(6657-TW)以自行開發專利的ENERGI平台，可以增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)，進一步促進人體受傷細胞自癒(healing)，是全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的嶄新方式，旗下進度最快的糖尿病足部潰瘍凝膠已進入美國FDA三期臨床；華安預計於5月23日競拍，6月中掛牌上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦