集團奧援 誰最有看頭？

【◎張文赫 CSIA】

每逢季底大家都會說到集團作帳？為什麼會有這樣的聯想，因為過去集團內的「交叉持股」，因此季底的股價會反映到淨值，現在新的會計準則，就算沒有真的處份持股，如果沒有實質控制權，也有可能影響到損益表，因此大家都往集團的想法走。

而今天重電族群又開始大漲，大家不免要想到介紹三個以重電業為主的集團，能不能在季底前開花結果。

大同集團誰最夯?

投資市場有句話「春江水暖鴨先知」，集團公司之間為什麼會增加彼此的持股比例，是否他們嗅到了甚麼不一樣的商機?就像大同(2371)和精英(2331)在今年的3/9以及5/19陸續公告增加彼此的持股；而大同股價在今年由年初的32.9元，漲至最近的高點39.85元；精英也從年初的20.5元，漲至近期高點的27.4元，早在2022年大同在9月公開加碼1.2萬張持股後，10月又再度加碼3225張，在此時機點大股東信心持股不斷增加，這叫肥水不落外人田，果然精英在大同看好加持下一路震盪創新高。

近期大同集團揮別紛擾，子公司積極轉型重生在本業上，旗下的大世科(8099)，搭上ESG概念、資安發展順應搭上未來熱潮，大世科的董事長暨策略長沈柏延，擔任資訊軟體協會理事長，更懂物聯網的趨勢跟規劃，大同母公司持股將近50%，可見在集團護身下籌碼面相當穩健穩定，近期因應智慧城市需求，推出「AIoT物聯網智慧廁所」，結合AI應用服務，除此之外，也搭上ChatGPT；將其智能AI對話機器人ibo.ai，應用於商機蓬勃發展的醫美產業；其股價後續表現可期。

東元集團(1504)大啖台電強韌電網訂單，強攻儲能與再生能源相關商機再出擊，而集團內誰最有機會搭上這一波「ESG概念股」呢?首先我們看到旗下的東捷資訊(6697)，受惠於企業對碳管理平台需求大增，公司自行研發的「智能碳管理解決方案」帶動業績收入4月營收0.9億，第一季0.75元都超越去年的獲利。另外董監持股籌碼集中乾淨，也是推升近期股價飆升的原因之一。興櫃內的東元精電(8041)也是東元近年來積極扶植的小金雞之一，繼承母公司生產伺服馬達、是東元在市場的重要佈局，目前已成功跨入OA市場、FA市場、車電市場、醫療設備市場等主要自動化應用領域，但成交量較小，是投資人要注意的地方。