獲利跳升的原料藥股：台耀

【◎賴建承CSIA】

台灣原料藥廠國際競爭力相當強勁，相關廠商在國際間扮演主力供應的品項，例如，中化生(1762)在EPA魚油原料藥系列，坐穩美國學名藥供應鏈的主力供應商；旭富(4119)在奎寧、抗憂鬱症、抗癲癇等系列原料，也是全球主要供應商；神隆(1789)主要在抗癌系列；台耀(4746)的降膽固醇磷酸鹽系列更囊括全球一半以上市場。近期中化生在業績加持下，股價已率先轉強，同時見到百元以上價位，加上保瑞(6472)股價創歷史高，研判有機會帶動原料藥股之比價效應。

受惠針劑大成長，台耀EPS倍增

台耀除降膽固醇主力產品磷酸鹽結合劑外，還有維他命D、及CDMO業務等，2022年在磷酸鹽結合劑加持下，營收約37.66億元，毛利率更是呈現逐季攀升，去年Q4毛利率已跳升至41.83%，全年EPS3.4元。預估2023年原料藥成長力道會延續，針劑成長力道最強，自有針劑產品，與Fresenius Kabi合作抗乳癌藥物注射劑Eribulin Injectable，已陸續簽訂亞太地區、美國與加拿大授權，今年第一季已取得國內藥證，預計下半年取得健保價後開賣，開始有銷售分潤進帳，美國藥證也即將送件。今年整體毛利率不會比去年差，可望維持40%左右，EPS有機會上看7元以上，本益比13倍並不高。

轉投資新藥股，法人默默佈局

此外，轉投資的台新藥(6838)，其治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007，向美國食品藥物管理局(FDA)提交新藥查驗登記(NDA)申請，若審查順利有機會在2024年上半年上市。至於轉投資的台康生技(6589)，其EG12014可望於今年底或明年初取得藥證，EG1206A也預計本季公布臨床數據。因此，台耀除了本身業績佳外，轉投資的新藥商機也不容小覷。投信與外資今年以來呈現買超趨勢，雖然近期有些許調節，不過籌碼依舊穩健，月線支撐強勁，由於MACD位於零軸以上，目前型態上仍屬於多頭格局，只要月線不失守，建議偏多操作。