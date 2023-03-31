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搶在連假前上傳財報 清明節後如興有望恢復交易

軍工題材一波接一波！

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文:錢冠州】

股價有漲有跌! 但重點是大趨勢在哪? 也就是你能不能賺到大波段的關鍵，先前

我追蹤很久的軍工，其中代表股就是雷虎(8033)，連蔡總統的親自視察，雷虎最新發表水下無人潛艦，天空飛的，海裡游的，都有了!! 股價還不具備最強潛力?! 這是我持續掌握的飆股之一。

世芯-KY(3661)這波來到1300附近，波段漲幅三成以上，邑錡(7402)送資料在62元附近，波段來到80元左右，漲幅達三成，雷虎(8033)整理過後再度轉強，軍工最重要指標股之一。

雷虎(8033)發表無人潛艇，這表示空中飛的及水裡游的都有了，未來還有海上的艦艇，題材是一波接一波，包含雷虎(8033)及漢翔(2634)，為台股中軍工產業最重點的指標!我們相關個股就是持股續抱即可，不過清明節前抽資金的壓力也使得中小型股及內資概念股受到壓力，如軍工指標股雷虎(8033)在本週的股價震盪，不過，就趨勢來說，節前賣壓是短線震盪，但台灣中長期發展軍工及無人機的應用則是長線利基點，因此，股價震盪拉回就可以注意買點浮現。

短線震盪 長線仍看好題材發揮

總體環境持續有利於多方，美國及歐洲銀行事件告一段落，上週末德國的德意志銀行又出現股價震盪，但德意志銀行的體質已經大幅轉好，跟先前瑞士信貸的狀況截然不同，但歐美股市的震盪反應目前全市場信心疲弱，然換個角度看，也就是股市籌碼面仍就相當安定，反而在未來，行情包含台股都還有相當的波段行情可以期待，預估未來美國聯準會利率走勢持平，股市仍將走出相對安穩的表現。

我們目前持股方向在軍工、矽智財及低檔的電子復甦產業並且搭配高殖利率，投資組合表現也相對穩健，後續行情預估仍為震盪偏多走勢，短線立即大漲不容易，但是預估也沒有太多的回檔行情，持續採取多方策略即可。四月份行情樂觀，歐美銀行事件告一段落! 而聯準會升息接近終點，資金面又將走向寬鬆，股市怎能不走多頭?!

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