Tesla+MIH+ChatGPT

【撰文／黃清照】

上週在美國區域性銀行金融風暴，使國際資金從原物料、金融股撤出，轉往科技股布局，台股在科技輪番上漲下攻到15921，然攻到此高點有些漲幅太高須做技術面修正，如(A) IC設計股(世芯、創意、聯詠、晶心科)、高估CHATGPT(連宇、雙鴻、奇鋐、健策)、軍工股(寶一、雷虎、八貫、精鋼)、儲能股(中興電、華城、森威能源、天宇、茂迪、元晶)、其他高估股(高力、飛宏、雷虎、韋僑)，至少需做技術面5~8或8~13天的修正，甚至有些將完成中期頭部大回檔。投資人需小心應對，跌破停損點就出場了。本周估計這些弱勢股及台積電、PA、第三代半導體回檔，使指數回到15650~15535，我認為可切入(B)封測(欣銓、華泰、台星科、矽格、頎邦、)、被動元件(國巨、立隆、立敦、凱美)、銅箔基板(金居、台燿、聯茂)、電動車(胡連、貿聯、興勤、為升、台半)、汽電零(東陽、堤維西、耿鼎、帝寶)、低估的CHATGPT(金像電、緯穎、南電、景碩、欣興)、IC設計(矽創、茂達、致新、聯陽)、集團股。若指數會跌破15535修正到15345是(A)及金融股再走弱所造成，而形成(B)與(A)分道揚鑣的走勢。所以各位投資人選股在(B)中布局。

集特斯拉+MIH+CHATGPT三利多：乙盛

乙盛111年Q1~Q4 EPS分別為0.9、0.92、1.65、1.29元，111年EPS達4.75元較110年2.75成長72.7%，尤其Q4營收38.07億較Q3的41.31億元季7.8 %，但Q4毛利、營利分別為7.06億、3.37億較Q3的6.11、2.17各季增15.5 %、55.3%，主要原因雙率雙增，但Q4 EPS 1.29雖較Q3的1.65季減21.8 %，主要是去年Q3台幣大貶提列匯兌及業外收益1.53億，Q4台幣大升變提列匯兌損失約0.54億，重要是本業已經開始大好，今年特斯拉在墨西哥大投資、乙盛將獲得大單，另外MIH對乙盛是超級大利多，此利多將來會發酵，而乙盛又卡到伺服器的大潛力，且標準型的伺服器在Q1可調整告段落，CHATGPT對資料中心的大數據需求大增，相對的伺服器需求也大成長，乙盛可謂是集特斯拉+MIH+CHATGPT三利多。各位試想華孚只是車用的去今年EPS 1.83、2.8元，股價漲到71.9，而號稱也是特斯拉概念股(其實不是)的先進光是NB最大的鏡頭，去今年EPS 3.03、2.5元，股價漲到125.5，去今年EPS 4.75、5.5的乙盛只有63.5太低估，投資人可積極布局。